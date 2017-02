Leicester : Ranieri prend la porte ! (officiel)

Champion d'Angleterre l'an dernier avec Leicester, le manager Claudio Ranieri a été licencié par ses dirigeants ce jeudi. L'Italien paye les mauvais résultats des Foxes qui jouent désormais le maintien en Premier League.

Claudio Ranieri n'est plus le manager de Leicester.

On ne le dira jamais assez : tout va très vite en football. Nouvel exemple avec Leicester, champion d'Angleterre l'an dernier et qui joue sa survie en Premier League quelques mois plus tard.

Battus lors de leurs cinq derniers matchs de championnat, les Foxes occupent une inquiétante 17e place, à un point du premier relégable Hull City. Et pour ne rien arranger, les hommes de Claudio Ranieri se sont inclinés à Séville (2-1) mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Le rendement des stars en cause

La défaite de trop pour les dirigeants qui ont décidé de licencier le technicien italien ! Un scénario difficile à avaler pour Ranieri, élu meilleur entraîneur de l'année 2016 par la FIFA il y a un peu plus d'un mois. D'autant que l'ancien entraîneur de l'AS Monaco n'est pas le seul responsable de cette situation. Sans parler du départ de N'Golo Kanté (25 ans) à Chelsea l'été dernier, qui a énormément affaibli Leicester, les stars Riyad Mahrez (26 ans) et Jamie Vardy (30 ans) sont très loin de leur meilleur niveau ! La preuve, les Foxes n'ont pas inscrit un seul but en championnat en 2017...

Pas l'idéal avant de recevoir Liverpool lundi (21h). Pour ce choc, Ranieri et ses assistants laisseront la place à Craig Shakespeare et Mike Stowell, a annoncé le club anglais sur son site officiel, précisant qu'un nouveau manager devrait arriver prochainement.

Que pensez-vous de la décision de Leicester ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.