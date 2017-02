Transfert : mis de côté au PSG, Augustin veut filer à Dortmund !

Ecarté de l'équipe première du Paris Saint-Germain depuis quelques semaines, Jean-Kevin Augustin s'est déjà trouvé une porte de sortie. L'attaquant s'est mis d'accord avec le Borussia Dortmund pour la saison prochaine ! Pas sûr cependant que le club de la capitale donne son feu vert...

Jean-Kévin Augustin a tranché pour son avenir.

C'est peut-être le début d'un nouveau feuilleton au Paris Saint-Germain. Dans une situation délicate depuis sa mise à l'écart de l'équipe première à la fin du mercato d'hiver (voir l'article de mercredi), Jean-Kevin Augustin possède déjà une piste très sérieuse pour rebondir.

En effet, sans que rien n'ait filtré jusqu'à présent, le quotidien L'Equipe annonce ce jeudi que l'attaquant de 19 ans vient de se mettre d'accord avec le Borussia Dortmund pour un transfert au terme de la saison ! Sous contrat jusqu'en 2018 avec le PSG, l'international Espoirs tricolore a d'ailleurs repoussé une proposition de prolongation de deux ans transmise par son club formateur.

Une offre à 8 M€ ?

Si le jeune Francilien et le BvB, qui le considère comme un potentiel successeur de Pierre-Emerick Aubameyang, sur le départ, se sont déjà mis d'accord, les négociations entre le vice-champion d'Allemagne et Paris risquent de se révéler plus compliquées. Selon le journal sportif, le club dirigé par Thomas Tuchel pourrait mettre 8 millions d'euros sur la table pour boucler la transaction. Mais le champion de France en titre est-il seulement vendeur ?

Paris en fait une question d'image

D'un côté, l'actuel 2e de Ligue 1 a envoyé des signaux négatifs à son joueur au cours des derniers mois. Aligné seulement 279 minutes toutes compétitions confondues cette saison (pour un but), le meilleur buteur du dernier Euro U19 n'a plus joué une minute depuis le match contre Lorient (5-0) en L1 du 21 décembre. En interne, le coach Unai Emery ne semble pas convaincu par son profil et le directeur du football Patrick Kluivert douterait très sérieusement de son aptitude à devenir un jour l'attaquant numéro un du PSG, avance L'Equipe.

Reste que le club de la capitale envisageait un départ en prêt, refusé cet hiver par l'intéressé, mais pas un transfert sec. Surtout, le PSG en ferait une question d'image. Après avoir déjà laissé filer les attaquants Kingsley Coman (Bayern Munich) et Moussa Dembélé (Celtic Glasgow) au cours des dernières années, le nouveau départ d'un jeune prometteur ferait mauvais genre... Dortmund va donc devoir se montrer convaincant, même si Paris ne sera pas en position de force cet été à un an du terme du contrat d'Augustin.

