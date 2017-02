PSG : mais où est passé Augustin ?

Considéré comme l'un des grands espoirs du Paris Saint-Germain, Jean-Kévin Augustin n'a pas confirmé cette saison sous les ordres d'Unai Emery. Et le jeune attaquant parisien ne s'entraîne désormais même plus avec le groupe professionnel. Explications.

Augustin n'est pas sûr de rejouer en équipe première cette saison

Lancé par Laurent Blanc en 2015, Jean-Kévin Augustin avait affiché de belles promesses lors de ses apparitions sous le maillot du Paris Saint-Germain la saison dernière. Mais depuis, le Cévenol est parti et Unai Emery n'a pas été séduit par le jeune attaquant parisien. Peu utilisé durant la première partie de la saison avec 279 minutes au compteur, «JKA» n'est désormais même plus convoqué dans le groupe.

Augustin a refusé de partir en prêt

Depuis le début de l'année, Augustin est laissé à disposition de la réserve et ne s'entraîne plus avec les professionnels, sauf les lendemains de match. Un retour à la case départ pour ce jeune issu du centre de formation du PSG. La raison ? Selon le quotidien Le Parisien, Emery et les dirigeants du club de la capitale n'ont pas digéré son refus de partir en prêt cet hiver, repoussant les avances de Rennes, Nantes et Montpellier notamment.

Il faut dire que le temps de jeu accordé aux jeunes comme Alphonse Areola, Presnel Kimpembe ou encore Christopher Nkunku pouvait donner des idées à Augustin alors que Paris n'avait pas recruté de nouvel avant-centre durant le mercato. Sauf que le joueur de 19 ans n'a pas su saisir sa chance lors de ses entrées en jeu cette saison, contrairement aux joueurs cités précédemment, et n'a donc pas convaincu Emery de lui offrir un statut de doublure d'Edinson Cavani.

Un nouveau contrat repoussé

Toujours d'après le journal régional, il ne s'agit pas de l'unique raison. Les dirigeants parisiens ont également peu goûté à la décision d'Augustin de refuser une proposition de prolongation de son contrat qui se termine en juin 2018. Alors que le PSG lui proposait un nouveau bail jusqu'en 2022, le jeune attaquant a repoussé cette offre, craignant de devoir enchaîner les prêts lors des prochaines saisons.

Si Augustin semble vouloir patienter pour savoir s'il a un avenir à Paris, il aurait sans doute été préférable pour lui d'être prêté cet hiver, pour espérer suivre la même trajectoire qu'Adrien Rabiot et Areola. Car les chances de le revoir sous le maillot parisien cette saison sont infimes. Et il aurait pourtant bien besoin de briller sur les pelouses pour espérer se faire une place dans le secteur offensif du PSG, où il semble plus difficile pour les jeunes de s'imposer au vu des éléments présents.

Selon vous, Augustin a-t-il eu tort de refuser un prêt cet hiver ? Mérite-t-il plus de temps de jeu ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...