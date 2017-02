PSG : Matuidi, Iniesta, Delort... Le retour en forme de Verratti met tout le monde d'accord

Critiqué en début de saison pour ses performances mitigées, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti a retrouvé son meilleur niveau ces dernières semaines. Son entrée en jeu face à Toulouse (0-0) dimanche en Ligue 1 a mis en lumière son importance pour le PSG.

Tout va très vite dans le football. En début de saison, le milieu du Paris Saint-Germain Marco Verratti avait été visé par de nombreuses critiques en raison de sa difficulté à retrouver son niveau après l'opération de sa pubalgie.

Quelques mois plus tard, les détracteurs de l'international italien sont bien obligés de réaliser leur mea culpa ! De retour à son meilleur niveau, le Parisien impressionne et enchaîne les performances convaincantes.

Même Iniesta l'a adoubé !

Point culminant du retour en forme de l'élément de 24 ans, sa performance face au FC Barcelone (4-0) mardi dernier lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Omniprésent dans l'entrejeu, le Transalpin a régalé ses partenaires avec de nombreux bons ballons et a été décisif en décalant Julian Draxler sur le 2e but des siens. De quoi entraîner une discussion entre son partenaire Blaise Matuidi et le milieu du Barça Andrès Iniesta lors de cette rencontre.

«Après, oui, on peut se souvenir d'une phrase que j'ai dite à Iniesta. Quand Verratti était à terre, je lui ai dit que c'était sa relève. Il m'a dit oui. C'est ce que je pense. (...) On a la chance d'avoir son successeur avec Marco. C'est ce que je lui ai dit comme message», a confié le Français sur les ondes de la radio France Bleu. Un magnifique compliment, plutôt mérité étant donné le talent et les dernières sorties de Verratti.

Contre le TFC, l'entrée de Verratti a changé le PSG

Signe de l'importance du natif de Pescara à Paris, le club de la capitale n'affiche absolument pas le même visage en son absence. Contre Toulouse (0-0) dimanche en Ligue 1, le PSG a balbutié son football pendant 45 minutes avant l'entrée en jeu de Verratti. Si le score n'a pas évolué, l'Italien a crevé l'écran en dynamisant totalement son équipe par son énergie et ses passes lumineuses.

«Il est rentré et là c'est devenu plus compliqué. Il est arrivé à trouver les espaces au milieu, à redoubler les passes et à nous mettre en danger. Je pense que si Verratti avait débuté la rencontre, le match aurait été plus compliqué. Je le répète, mais c'est vraiment impressionnant. C'est un grand joueur», a même avoué l'attaquant du TFC Andy Delort. Dans la fin de la saison du champion de France en titre, un Verratti à un tel niveau sera tout simplement essentiel.

Que pensez-vous des récentes performances de Marco Verratti ? Est-il indispensable au PSG ?