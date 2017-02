Marseille se relance avant le Clasico ! - Débrief et NOTES des joueurs (OM 2-0 Rennes)

Après sa défaite à Nantes (2-3), l'Olympique de Marseille s'est repris en s'imposant 2-0 face à Rennes samedi à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Auteur d'un bon second acte, le 6e du championnat marque son territoire à une semaine du Clasico qui l'opposera au Paris Saint-Germain dimanche prochain.

Njie et Thauvin ont encore gagné au Vélodrome !

A la faveur d'une belle seconde période, l'Olympique de Marseille s'est relancé en dominant Rennes 2-0 ce samedi à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Dans une belle ambiance au stade Vélodrome, les Marseillais ont globalement maîtrisé des Rennais trop tendres pour l'emporter assez logiquement et auraient même pu ouvrir le score dès l'entame de la rencontre.

L'OM débute en fanfare...

Profitant des blessures et suspensions, Sertic et Anguissa débutaient en défense et Njie en pointe. Le Camerounais ne tardait d'ailleurs pas à faire lever le stade Vélodrome mais son lob passait juste à côté du but d'un Costil avancé... Très remuant, l'OM trouvait ensuite le haut de la barre sur un tir enroulé de Payet ! En face, Rennes jouait de malchance puisque Amalfitano et Chantôme cédaient leur place sur blessure au quart d'heure de jeu.

... puis s'éteint

Si Costil devait s'employer à la verticale pour détourner une nouvelle frappe de Payet, les Bretons ne passaient pas loin de surprendre leur hôte. A la suite d'une mésentente avec Sertic, Pelé intervenait in extremis dans les pieds de Mubele. Avec un jeu moins direct par la suite, les Marseillais se heurtaient à un bloc adverse bien en place.

Tout bascule en 5 minutes !

En manque d'imagination en fin de première période, les hommes de Rudi Garcia sortaient des vestiaires avec de meilleures intentions. Si sa frappe passait juste devant le but, Payet initiait ensuite une action conclue par la reprise de Njie qui libérait enfin le Vélodrome (1-0, 59e) ! Dans la foulée, Thauvin mettait l'OM à l'abri d'une magnifique frappe de l'extérieur de la surface (2-0, 64e).

Les visiteurs se procuraient ensuite deux opportunités mais la mine de Saïd passait juste à côté, puis Pelé captait la tentative de Prcic. Après sa défaite à Nantes (2-3) et malgré les absences de trois titulaires habituels (Fanni, Sakai et Gomis), l'OM, toujours 6e, se relance à une semaine du Clasico face au Paris Saint-Germain dimanche prochain.

La note du match : 6,5/10

Après une entame de rencontre très vivante, le match s'est fermé avec des Marseillais butant sur le bloc adverse. Mais les locaux ont su mettre le grain de folie nécessaire au retour des vestiaires pour offrir une seconde période plaisante marquée par le superbe but de Thauvin. Animé et bien garni, le stade Vélodrome méritait bien ça !

Les buts :

- Après un débordement côté gauche, Payet trouve Lopez dans la surface. Le minot tente une talonnade qui rebondit sur Baal et revient sur Njie. Arrivé lancé côté gauche, le Camerounais reprend d'un tir au sol qui bat un Costil trop court au ras du poteau droit (1-0, 59e).

- Sanson récupère un ballon au milieu de terrain et sert Thauvin d'une talonnade. Plein axe devant la surface, l'ailier efface Prcic et décoche une frappe croisée du gauche qui va se loger sous la barre de Costil, surpris (2-0, 64e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Dimitri Payet (7/10)

Peu à peu, le Réunionnais retrouve ses sensations. Balle au pied, ses accélérations ont souvent laissé la défense adverse sur place, mais la barre a mis en échec sa tentative en début de match puis Costil s'est interposé, avant qu'il échoue à accrocher le cadre après la pause. Dans tous les bons coups, c'est de lui que jaillit l'étincelle pour le but de l'ouverture du score.

MARSEILLE :

Yohann Pelé (6) : globalement peu sollicité, le gardien marseillais n'a pas eu à forcer son talent pour repousser les tentatives rennaises, souvent molles. Mis en difficulté par une passe de Sertic avant la pause, il s'en sort bien en dégageant juste devant Mubele.

Franck Anguissa (5) : aligné comme latéral droit en l'absence de Sakai, le milieu de terrain a rendu une copie correcte défensivement. S'il s'est un peu libéré sur la fin, on aurait aimé le voir davantage offensivement.

Grégory Sertic (6,5) : alors que l'OM se cherche toujours une charnière centrale, le transfuge de Bordeaux a signé une prestation très intéressante. Bien placé, il a souvent assuré avec son sens de la couverture et n'a pas hésité à venir prêter main forte à ses coéquipiers. Seul bémol : cette passe dangereuse pour Pelé qui aurait pu donner lieu à un but gag…

Rolando (5,5) : présent dans les duels, le Portugais a livré un match sérieux, mais on l'a parfois senti en difficulté face au pressing des attaquants rennais.

Patrice Evra (5,5) : capitaine ce soir, l'ancien Turinois a signé une belle ouverture qui aurait pu être décisive pour Njie en début de match. Par la suite, on l'a surtout vu effectuer des passes vers l'arrière, avant de décliner un peu physiquement. Remplacé à la 74e par Doria (non noté).

Maxime Lopez (6) : prolongé jusqu'en 2021 jeudi, le minot a évolué très haut ce soir, parfois en soutien de Njie. Impliqué dans la plupart des actions chaudes, il contribue indirectement à l'ouverture du score en envoyant le ballon vers Baal. Remplacé à la 78e par Rémy Cabella (non noté).

William Vainqueur (6,5) : encore un bon match pour l'ancien Nantais, qui a récupéré pas moins de 19 ballons au milieu de terrain, tout en faisant preuve de propreté dans ses transmissions avec 90% de passes réussies.

Morgan Sanson (6,5) : match très dynamique de l'ancien Montpelliérain, qui a fait transiter 78 ballons et souvent tenté d'impulser le jeu vers l'avant. Décisif, il récupère le ballon qui amène le deuxième but.

Florian Thauvin (6,5) : toujours généreux dans l'effort, il a beaucoup donné en première période mais sans succès. Plus en réussite après la pause, il a fait des différences avant de se voir récompensé par un but magnifique qu'il est allé chercher tout seul ! Remplacé à la 85e par Bouna Sarr (non noté).

Clinton N'Jie (6) : titulaire en l'absence de Gomis, le Camerounais a sans doute gagné sa place pour les prochains matchs puisque c'est lui qui marque et débloque la situation. Avant ça, l'ancien Lyonnais a tout de même raté une belle occasion dès les premières minutes, avant d'avoir du mal à exister face au bloc rennais.

Dimitri Payet (7) : lire le commentaire ci-dessus.

RENNES :

Benoît Costil (4,5) : si l'international tricolore a brillé avec un arrêt-réflexe face à Payet, il ne s'est pas spécialement montré décisif par la suite, notamment sur les deux réalisations de l'OM. Sa position avancée aurait même pu lui valoir de concéder un but dès les premières minutes.

Romain Danzé (4) : match mitigé pour le capitaine breton qui a bien fermé son couloir par moment, mais aussi parfois souffert face à Payet qui le dépose notamment sur le premier but.

Pedro Mendes (4) : s'il a coupé court à certaines actions chaudes, le Portugais a eu tendance à laisser un peu trop d'espace aux attaquants adverses, ce qui leur a permis de tenter leur chance, à l'image du but de Thauvin.

Joris Gnagnon (5) : malgré les deux buts concédés, le jeune défenseur central n'a pas fait mauvaise figure ce soir. Son placement et son physique lui ont permis d'amener un peu de sérénité dans l'arrière-garde bretonne.

Ludovic Baal (4) : face au discret Anguissa, le latéral gauche a pu se montrer offensivement, mais il a perdu trop de ballons (33 !). Malheureux car la balle ricoche sur lui sur le premier but…

Morgan Amalfitano (non noté) : touché à la cuisse, l'ancien Lillois a très vite dû se résoudre à céder sa place. Remplacé à la 16e par Adrien Hunou (4), qui est parvenu à faire la différence par intermittence. Mais il perd le ballon du deuxième but.

Clément Chantôme (non noté) : rapidement blessé, l'ancien Parisien a dû regagner le banc prématurément. Remplacé à la 15e par Adama Diakhaby (4,5) qui s'est surtout cantonné aux tâches défensives. Sur quelques incursions, il a cependant pu démontrer son potentiel.

Sanjin Prcic (5,5) : l'un des Rennais les plus généreux ce soir. Très actif, le Bosnien n'a pas ménagé ses efforts dans la bataille de l'entrejeu. Il a également essayé de sonner la révolte mais ses tentatives ont manqué de précision et de justesse.

Benjamin André (4) : si le milieu de terrain s'est bien battu, son apport dans le jeu s'est révélé décevant.

Giovanni Sio (4,5) : l'Ivoirien n'a pas ménagé sa peine pour tenter de servir comme point d'appui, avec de nombreux duels, mais il était trop esseulé…

N. Mubele (3,5) : remuant en début de match, il a failli profiter de la passe ratée de Sertic pour faire mouche. Censé apporter de la profondeur, il a peu à peu décliné au fil du match. Remplacé à la 68e par Wesley Saïd (non noté).

MARSEILLE 2-0 RENNES (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 26e journée

Stade : Stade Vélodrome - Arbitre : F. Schneider



Buts : C. N'Jie (59e) F. Thauvin (64e) pour MARSEILLE

Avertissements : W. Vainqueur (61e) , pour MARSEILLE



MARSEILLE : Y. Pelé - A. Zambo Anguissa , G. Sertic , Rolando , P. Evra (Doria, 75e) - M. Lopez (R. Cabella, 79e) , W. Vainqueur , M. Sanson - F. Thauvin (B. Sarr, 86e) , C. N'Jie , D. Payet



RENNES : B. Costil - R. Danzé , Pedro Mendes , J. Gnagnon , L. Baal - M. Amalfitano (A. Diakhaby, 21e) , C. Chantôme (A. Hunou, 15e) , S. Prcic , B. André - G. Sio , N. Mubele (W. Saïd, 69e)



Plus en jambes, Payet a livré une belle prestation

Après un raté en début de match, Njie a ouvert le score (1-0, 59e)

La joie de Lopez et des Marseillais après le but de Njie

Thauvin a inscrit un bijou (2-0, 64e)

En tribunes, Frank McCourt a dû apprécier !