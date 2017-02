OM : Njie, le remède contre la Gomis-dépendance ?

Privé de Bafétimbi Gomis, absent pendant 4 à 6 semaines pour une blessure au genou droit, l'Olympique de Marseille devra bricoler pour trouver un nouvel attaquant de pointe. Il pourrait s'agir du Camerounais Clinton Njie, de retour après son sacre à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 et prêt à mener l'attaque olympienne.

Clinton Njie se sent prêt à remplacer Bafétimbi Gomis en pointe.

Pour l'Olympique de Marseille, la vie sans Bafétimbi Gomis (31 ans) débute contre le Stade Rennais ce samedi (17h) à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Victime d'une entorse du ligament latéral interne du genou droit, le seul avant-centre expérimenté du club phocéen va manquer 4 à 6 semaines de compétition.

Autant dire que Rudi Garcia devra trouver une alternative solide pour compenser l'absence de son meilleur buteur, auteur de 16 buts en L1. Du coup, l'entraîneur marseillais a déjà écarté deux possibilités, à savoir Aaron Leya Iseka (19 ans) et Antoine Rabillard (21 ans), bien que l'attaquant formé à l'OM soit convoqué pour affronter Rennes.

Garcia prévient Njie

Car a priori, c'est le Camerounais Clinton Njie (23 ans) qui semble le mieux placé pour occuper la pointe de l'attaque. Peu utilisé pendant le parcours du champion d'Afrique 2017, l'ancien Lyonnais est attendu au tournant par son coach. «Il est bien, heureux, mais il n'a pas joué de la CAN quasiment. Il a fallu le remettre en forme et maintenant c'est à lui de montrer, de se bouger, a prévenu Garcia devant les médias jeudi. Il a toutes les qualités pour jouer dans l'axe, dans un rôle complètement différent de celui de Bafé. Ce n'est pas un attaquant de surface, c'est un attaquant d'espaces, il va très vite.»

Le Camerounais est prêt à assumer

Davantage un profil d'ailier ou de second attaquant, ce qui n'empêche pas Njie de s'imaginer seul dans l'axe. «Cela ne me posera pas de problèmes de jouer seul devant avec les joueurs qu'on a et qui peuvent attaquer avec moi», a confié le joueur prêté par Tottenham à OM TV. Jouer aux côtés de Florian Thauvin (24 ans) et de Dimitri Payet (29 ans), il y a pire en effet… Reste à savoir si le Lion Indomptable se montrera plus performant qu'en début de saison.

«Je peux faire beaucoup mieux, a-t-il assuré. En arrivant, je n'étais pas à 100% et pendant un mois, j'ai joué sur une jambe.» S'il est préféré à Rémy Cabella (26 ans), Njie devra avoir le talent et les épaules nécessaires pour porter l'attaque marseillaise au Vélodrome, là où l'OM n'a perdu qu'un seul match de championnat cette saison.

