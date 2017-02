OM : Zubizarreta pas tendre avec l'ancienne direction... Ses idées pour améliorer le recrutement et la formation Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 17/02/2017 à 15h32 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Pour Andoni Zubizarreta, le chantier est énorme à l'Olympique de Marseille. Si le club phocéen a retrouvé des ambitions avec de nouveaux moyens financiers, l'organisation et la stratégie sont encore à mettre en place, notamment pour la cellule de recrutement et la formation. Zubizarreta a plein d'idées pour l'OM Nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille depuis le rachat par Frank McCourt, Andoni Zubizarreta a eu le temps ces dernières semaines de découvrir un peu plus les coulisses du club phocéen. Et l'Espagnol dresse un bilan peu reluisant de l'OM laissé par Margarita Louis-Dreyfus et Vincent Labrune. Un OM sans structure ni stratégie globale «Pour résumer, j'ai vite ressenti que l'OM était un club qui manquait d'une vision globale, lance Zubizarreta dans un entretien accordé à RMC. Quelle organisation ? Quel plan ? Sur quelle durée ? Qui décide ? Est-ce que l'on veut des joueurs issus de la région, ou un recrutement sans frontière ? J'avoue avoir trouvé un club sans véritable stratégie.» Un constat peu flatteur même si l'ancien dirigeant du Barça estime que le club est doté de «gens compétents» et ressemble à une «magnifique machine avec des pièces séparées» . L'une de ses premières missions consistera donc à réassembler cette «machine» pour un meilleur fonctionnement à tous les étages. Et le secteur du recrutement est l'une de ses priorités. «Prenons l'exemple de la cellule de recrutement. Il y a des professionnels qui ne comptent pas leurs heures, qui ont beaucoup voyagé, vu énormément de matchs les week-ends, qui ont fait de nombreux rapports sur les joueurs, etc. Mais à quoi cela sert si on n'a pas la structure pour mettre le travail en commun ?» , s'interroge Zubizarreta. Travailler les relations avec les joueurs détectés et les agents L'OM doit donc réorganiser sa cellule de recrutement, mais aussi se montrer plus présent sur le terrain pour recruter des joueurs talentueux. «On doit gagner la confiance des joueurs, des agents, des autres clubs. C'est un processus de longue haleine» , prévient-il. Problème, comment recruter des pépites qui n'échappent désormais plus aux très grands clubs dotés de moyens financiers plus importants ? Pour le dirigeant marseillais, il faut rester à l'affût et se servir des relations nouées plus tôt «car certains ne vont pas percer dans les grands clubs, donc tôt ou tard il y aura une opportunité pour les récupérer.» En résumé, montrer que Marseille s'intéresse à eux et les suit depuis leur plus jeune âge. «Mais au niveau financier pur et dur, c'est un autre championnat» , met en garde l'Espagnol. Réunir les jeunes et les professionnels Cela vaut aussi avec ses propres jeunes pousses. Car l'OM a pour objectif de s'appuyer davantage sur la formation à l'avenir. Et cela passera par des changements importants, notamment au centre d'entraînement. Habitué à voir évoluer toutes les sections de jeunes et les professionnels ensemble à Bilbao et à Barcelone, Zubizarreta veut retrouver la même chose à Marseille. «Le samedi, quand j'entre au centre RLD et qu'il n'y a que l'équipe première, je me dis que c'est une organisation surprenante et qu'il faut la modifier» , assure-t-il. Pour cela, il faudra sans doute changer de centre d'entraînement. D'après RMC, les dirigeants marseillais ont déjà commencé à prospecter pour trouver un terrain afin de construire des nouvelles installations permettant à l'OM de réunir tout ce petit monde. «Le samedi et le dimanche, le centre devient le coeur la compétition avec un enchaînement de matchs toutes catégories confondues» , se souvient Zubizarreta. Le chantier est grand mais «Zubi» semble motivé et prêt à rester plusieurs années pour mener à bien sa mission. Que vous inspirent les idées de Zubizarreta ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





