OM : pour Kamara, c'est plus compliqué que Lopez...

Si le milieu de terrain Maxime Lopez a rempilé jusqu'en 2021 jeudi, la prolongation de l'autre grand espoir de l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara, s'annonce plus incertaine. Alors que les négociations n'avancent pas, le coach phocéen Rudi Garcia a mis la pression et sous-entendu que le défenseur central n'est pas si unique que ça...

Le dossier Kamara toujours à l'arrêt...

Jeudi, l'Olympique de Marseille a adressé un signal fort en prolongeant Maxime Lopez. Révélation de la saison phocéenne, le convoité milieu de terrain de 19 ans a rempilé jusqu'en juin 2021 (voir l'article). Si la nouvelle direction de l'OM a bouclé ce dossier symbolique et confirmé l'importance qu'elle souhaite accorder au centre de formation, elle reste encore attendue au tournant concernant une autre pépite.

Considéré comme très prometteur, Boubacar Kamara n'a toujours pas paraphé son premier contrat professionnel en faveur de l'actuel 6e de Ligue 1. Alors que le directeur sportif, Andoni Zubizarreta, avait promis du nouveau cette semaine, ce dossier reste au point mort à en croire le coach de l'OM, Rudi Garcia, qui a même mis en garde le défenseur central de 17 ans et son clan !

R. Garcia – «on en trouvera d'autres, des Boubacar Kamara»

«On verra. Il y a ce qu'on souhaite, nous, et les discussions entre le club, le joueur, et ses agents. On ne fera pas n'importe quoi. C'est l'OM qui décide. Si c'est avec Boubacar Kamara, c'est super. Si c'est sans lui, on en trouvera d'autres, des Boubacar Kamara. Ce n'est pas un problème», a lancé l'ancien coach de l'AS Roma jeudi en conférence de presse.

En évoquant ouvertement l'hypothèse d'un départ du minot, courtisé notamment par le Borussia Dortmund, Chelsea et Arsenal, le technicien de 52 ans joue à quitte ou double puisque l'entourage de l'adolescent risque de ne pas vraiment apprécier cette sortie à quatre mois du terme de son contrat aspirant. Une chose est sûre, malgré ses nouveaux moyens financiers, l'OM ne semble pas prêt à réaliser une folie pour blinder Kamara.

Le précédent Lopez

Fin 2016, une proposition avec un salaire mensuel de 12 000 euros (le même que Lopez à ses débuts en 2014) et une prime à la signature de 24 000 euros avait été refusée par le joueur. Alors que l'international français U18 s'est montré convaincant en décembre face à Sochaux (1-1, 3-4 tab) malgré l'élimination en Coupe de la Ligue pour sa première apparition en professionnel, l'OM ferait bien d'accélérer sérieusement sur ce dossier. Un motif d'espoir tout de même pour les fans marseillais : le feuilleton Lopez a connu un cheminement un peu identique avant que les dirigeants acceptent de se rapprocher des exigences du joueur pour le dénouement que l'on connaît !

