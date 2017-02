PSG : pour sa première en C1, Kimpembe a complètement éteint la MSN

Profitant du forfait de Thiago Silva, blessé, Presnel Kimpembe a été titularisé par Unai Emery lors de la démonstration du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (4-0) mardi soir. Une première exceptionnelle pour le défenseur central, qui a complètement annihilé l'attaque catalane, impuissante.

Kimpembe, un grand est né contre le Barça.

Vingt-quatre heures avant le choc face au FC Barcelone (0-4), les supporters du Paris Saint-Germain avaient des maux de tête au moment de l'annonce du forfait de Thiago Silva pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Sans le savoir, le capitaine parisien offrait à Presnel Kimpembe (21 ans), troisième dans la hiérarchie des défenseurs centraux du côté de la capitale, l'occasion de briller face à un des trios d'attaque les plus extraordinaires de l'histoire du football.

Monumental Kimpembe !

Car Unai Emery est un homme audacieux. Privé du Brésilien, l'entraîneur basque a décidé de tenter le coup en titularisant le natif de Beaumont-sur-Oise plutôt que Serge Aurier, plus expérimenté. Pour sa première sur la scène européenne, le joueur formé au club a été tout simplement stratosphérique. Anticipation agressivité, sérénité, relances osées, Kimpembe a livré une copie quasiment parfaite. Noté 8,5/10 par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et NOTES des joueurs), l'international tricolore a complètement éteint Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar, qui ont mangé la poussière pendant 90 minutes.

Forcément heureux de sa prestation sensationnelle, le jeune homme n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de la partie. «Tout s'est bien passé pour nous» , a sobrement analysé le Francilien sur le site du club. «Avant le match, mes coéquipiers m'ont donné des conseils, m'ont dit qu'ils avaient confiance en moi. Une victoire, quatre buts marqués et aucun encaissé… C'est un plaisir ! C'est un rêve qui se réalise. C'est beaucoup d'émotions ! C'était un match pas comme les autres, que l'on a réussi à bien préparer, tous ensemble.»

Applaudi dans le vestiaire

Si son match en a ébloui plus d'un, les partenaires de Kimpembe n'étaient pas en reste. En effet, le solide roc a même eu droit aux applaudissements de ses coéquipiers au retour dans les vestiaires d'après la radio RMC ! «C'est un bosseur. Il l'a prouvé en championnat. Dès que le coach a coché son nom, on n'a eu aucun stress pour lui, on savait qu'il allait répondre présent, et il l'a fait» , a souligné le milieu de terrain Blaise Matuidi.

«C'est un jeune joueur mais avec énormément de talent. Maintenant, il doit essayer de garder la tête froide et continuer à travailler, parce que ce n'est pas une fin en soi, mais bravo à lui pour ce match» , a continué le capitaine d'un soir. Avec la confiance d'Emery, Kimpembe, prolongé jusqu'en juin 2021 en novembre dernier, peut aller loin, très loin. En l'espace d'un soir, l'ex-Espoirs de la République démocratique du Congo s'est fait un nom sur le Vieux Continent. Et c'est loin d'être terminé !

