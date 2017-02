Le PSG donne une leçon au Barça ! - Débrief et NOTES des joueurs (PSG 4-0 Barça)

Le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions en s'imposant très largement, et logiquement, face au FC Barcelone (4-0) sur sa pelouse du Parc des Princes !

Di Maria auteur d'un doublé

Le Paris Saint-Germain tient très certainement son nouveau match référence sur la scène européenne ! Le club de la capitale a sorti une prestation énorme ce mardi soir pour dominer le FC Barcelone (4-0) en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont totalement maîtrisé cette rencontre face à des Barcelonais impuissants.

Une première période de rêve !

Dès l'entame de la rencontre, les Parisiens imposaient un pressing intense à des Barcelonais incapables de conserver le ballon. Dominateur, le PSG s'offrait plusieurs grosses opportunités par Cavani et Matuidi. Et s'il y avait toujours le pied d'un défenseur ou une main ferme de Ter Stegen pour repousser les assauts parisiens, le gardien barcelonais ne pouvait rien sur un superbe coup franc de Di Maria (1-0, 18e). Le Parc des Princes pouvait exploser !

Derrière, le Barça se réveillait et parvenait à poser le pied sur le ballon. Mais seule une tentative d'André Gomes qui passait près du montant de Trapp faisait trembler des Parisiens qui avaient besoin de souffler après une première grosse demi-heure mais profitaient des contres pour amener le danger sur le but de Ter Stegen à chaque offensive. Et si le gardien du Barça était encore décisif sur un tir de Draxler, l'Allemand du PSG ne laissait pas passer une nouvelle chance à cinq minutes de la pause d'un tir croisé (2-0, 40e) ! Paris était récompensé de sa première période parfaite.

Di Maria et Cavani assomment le Barça !

Au retour des vestiaires, les Parisiens reprenaient avec la même intensité. Le Barça ne parvenait pas à réagir et continuait de trembler sur chaque offensive parisienne, avant de craquer sur un enroulé superbe de Di Maria (3-0, 55e) ! Le PSG était en démonstration et les Blaugrana à des années lumières de leur véritable niveau, bousculés sur chaque duel, à l'instar d'un Messi mangé physiquement par le jeune Kimpembe.

Cavani s'invitait à la fête en inscrivant un quatrième but pour le PSG d'une frappe croisée sur un service de Meunier (4-0, 72e). Incroyable ! En fin de match, Paris souffrait et était sauvé par son poteau sur une tête d'Umtiti. Finalement, les Parisiens n'encaissaient pas ce petit but qui aurait pu relancer le suspense avant le match retour au Camp Nou, le 8 mars prochain. Sauf catastrophe, le Paris SG devrait encore atteindre les quarts de finale cette saison.

La note du match : 9/10

Quel match ! Si on pourra toujours être déçu de la prestation des Barcelonais, on notera avant tout la prestation énorme des Parisiens. Du pressing et du rythme pendant 90 minutes, une multitude d'actions et des buts superbes pour une magnifique soirée au Parc des Princes.

Les buts :

- Sur un coup franc plein axe à 20 mètres, Di Maria enveloppe du gauche et place le ballon dans la lucarne droite d'un Ter Stegen scotché sur sa ligne (1-0, 18e).

- Messi est pressé par Rabiot et perd le ballon. Verratti combine avec Draxler et lance l'Allemand dans la profondeur à l'entrée de la surface. Son tir croisé du droit termine sa course dans le petit filet opposé (2-0, 40e).

- Sur une action qui part d'une relance de Trapp, Kurzawa profite d'un bon travail de ses coéquipiers avant de repiquer plein axe et de servir Di Maria. L'Argentin temporise à l'entrée de la surface et trompe Ter Stegen d'un magistral enroulé du gauche dans la lucarne gauche (3-0, 55e).

- Mounier efface Neymar et part dans une chevauchée de 40 mètres avant de servir Cavani dans la surface. L'attaquant parisien reprend directement d'une frappe croisée du droit qui trompe Ter Stegen (4-0, 72e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Angel Di Maria (9/10)

L'Argentin est bel et bien de retour à un très haut niveau ! Il a bonifié chaque ballon et il est à l'origine d'une multitude d'actions parisiennes grâce à sa justesse technique. Capable d'éliminer ses adversaires sur un contrôle, il a délivré des caviars à ses partenaires en jouant plus souvent dans une position axiale. Il lance parfaitement son équipe avec un superbe coup franc et inscrit le troisième but d'un superbe enroulé dans la lucarne. Remplacé à la 61e par Lucas (non noté), auteur d'une bonne entrée avec des accélérations qui ont fait mal à ses adversaires.

PARIS SG :

Kevin Trapp (7) : le gardien parisien a finalement passé une soirée relativement tranquille. Malgré une frayeur sur une occasion de Sergi Roberto, il a rarement tremblé face à une MSN impuissante et il a réalisé les interventions nécessaires. A noter une excellente qualité de relance et il est au départ de l'action sur le troisième but parisien.

Thomas Meunier (7,5) : le latéral belge a été en difficulté durant la première période face à Neymar puisque le Brésilien est plusieurs fois passé sur son côté grâce à sa vitesse. Néanmoins, le défenseur parisien s'est bien repris en seconde période pour verrouiller son couloir. Son apport offensif a été intéressant tout au long de la rencontre et il délivre une passe décisive à Cavani.

Marquinhos (8) : encore une belle prestation de l'Auriverde. En l'absence de Thiago Silva, il a tenu son rôle de patron de la défense parisienne en replaçant ses coéquipiers. Propre dans ses interventions et impérial dans les airs.

Presnel Kimpembe (8,5) : quelle prestation ! Titularisé à la place de Thiago Silva, blessé, le jeune Parisien a confirmé son énorme potentiel ce soir. Dans un match où certains auraient ressenti la pression, il a joué avec une grande sérénité. Solide dans les duels et très propre dans la relance avec des passes capables d'éliminer plusieurs adversaires. Une intervention énorme sur Messi en seconde période !

Layvin Kurzawa (7,5) : l'ancien Monégasque s'est surtout concentré sur ses tâches défensives, il l'a bien fait. Il n'a jamais été réellement inquiété dans son couloir gauche, sauf sur une relance manquée. Et quand il est monté, c'est pour offrir une passe décisive à Di Maria sur le troisième but parisien.

Marco Verratti (8) : le petit milieu de terrain italien prouve qu'il est indispensable dans ce PSG. Son retour fait vraiment du bien et il a joué très juste techniquement en position de sentinelle. Avec le Petit Hibou, on sait que le ballon ne sera pas perdu dans l'entrejeu. Il s'est baladé face aux Barcelonais et il a parfaitement géré Messi dans sa zone. C'est lui qui sert parfaitement Draxler sur le deuxième but parisien. Remplacé à la 69e par Christopher Nkunku (non noté).

Adrien Rabiot (8) : averti après trois minutes de jeu pour un tacle sur Neymar, le milieu parisien ne s'est pas laissé démonter et il a continué à imposer un gros pressing. C'est notamment son pressing sur Messi qui permet au PSG de récupérer le ballon sur le contre du deuxième but parisien. Dans le jeu, il a affiché une belle maîtrise technique pour éliminer ses adversaires sur un dribble ou une passe. Un match plein !

Blaise Matuidi (8) : une grosse débauche d'énergie de la part du capitaine du soir. L'international français a immédiatement imposé son impact à la récupération et il s'est projeté vers l'avant pour se retrouver plusieurs fois en position d'attaquant dans la surface barcelonaise en première période. Il échoue face à Ter Stegen en début de rencontre.

Ángel Di María (9) : lire le commentaire ci-dessus.

Edinson Cavani (8) : comme à son habitude, l'Uruguayen a réalisé un gros travail avec un pressing incessant sur le gardien et les défenseurs adverses. S'il manque de finition en première période sur ses occasions, il est récompensé de ses efforts avec un but dans le deuxième acte.

Julian Draxler (8,5) : pour son premier match de Ligue des Champions sous les couleurs du PSG, l'Allemand n'a pas manqué son rendez-vous. Très disponible, il a fait régulièrement des différences sur son côté et son apport offensif a été important, tout comme son repli défensif. C'est lui qui obtient le coup franc sur l'ouverture du score parisienne, puis il marque le deuxième but du PSG. Remplacé à la 86e par Javier Pastore (non noté).

FC BARCELONE :

Marc-André Ter Stegen (4) : malgré deux buts encaissés, il a été très bon durant la première période en repoussant plusieurs tirs dangereux parisiens avec notamment un arrêt énorme face à Matuidi. Mais, comme son équipe, il a coulé après la pause. Quatre buts pris mais il n'a pas été aidé par sa défense...

Sergi Roberto (3) : match difficile pour le latéral droit barcelonais qui a souffert face à Draxler. Hormis un retour devant Cavani, il n'a jamais réellement réussi à tirer son épingle du jeu dans cette partie.

Gerard Piqué (3) : en début de match, il a longtemps tenu la baraque en réalisant de bonnes interventions en couverture. Mais il a ensuite coulé face à la vitesse des attaquants parisiens et il est notamment trop lent sur le but de Cavani.

Samuel Umtiti (2) : soirée compliquée pour l'ancien Lyonnais. C'est lui qui provoque le coup franc sur le but de Di Maria, puis il n'a pas été rassurant par la suite. Des interventions approximatives, des relances ratées... Trop fébrile ce soir. Il aurait tout de même pu marquer de la tête en fin de match mais trouve le poteau.

Jordi Alba (3) : on n'a pas vraiment reconnu le latéral espagnol ce soir. Régulièrement dépassé dans son couloir et un apport offensif quasi inexistant...

André Gomes (2,5) : chargé de compenser l'absence de repli défensif de Messi dans le couloir droit, le Portugais a fait ce qu'il a pu. Mais sa maîtrise technique n'a pas suffi face à l'envie des Parisiens en face. Remplacé à la 58e par Rafinha (non noté).

Sergio Busquets (3) : la sentinelle du Barça a déçu. Pris de vitesse sur chaque offensive parisienne, il a aussi perdu de nombreux ballons sur ses transmissions.

Andrés Iniesta (3) : trop juste physiquement, le milieu barcelonais a été impuissant ce soir. Incapable d'accélérer le jeu et bousculé dans tous les duels. Il n'avait pas la condition pour disputer un tel match. Remplacé à la 72e par Ivan Rakitic (non noté).

Lionel Messi (3) : la superstar du Barça a été transparente dans cette rencontre. Il n'a presque jamais fait de différences et il a joué au petit trot sans jamais donner l'impression d'être réellement impliqué. Il perd le ballon sur le deuxième but parisien.

Luis Suárez (2) : l'Uruguayen a été sevré de ballons. On l'a très peu vu dans cette rencontre et il a passé son temps à courir après le cuir. El Pistolero avait laissé ses armes au vestiaire...

Neymar (5) : le seul Barcelonais à avoir réussi à faire des différences ce soir. Notamment en première période avec plusieurs accélérations fulgurantes. Touché un peu avant la pause, il s'est un peu éteint en seconde période.

PARIS SG 4-0 FC BARCELONE (mi-tps: 2-0) - LIGUE des CHAMPIONS - 1/8e de finale

Stade : Parc des Princes - Arbitre : S. Marciniak



Buts : Á. di María (18e) J. Draxler (40e) Á. di María (55e) E. Cavani (71e) pour PARIS SG

Avertissements : A. Rabiot (3e) , pour PARIS SG - André Gomes (33e) , Busquets (62e) , Rafinha (74e) , pour FC BARCELONE



PARIS SG : K. Trapp - T. Meunier , Marquinhos , P. Kimpembe , L. Kurzawa - M. Verratti (C. Nkunku, 70e) , A. Rabiot , B. Matuidi - Á. di María (Lucas, 61e) , E. Cavani , J. Draxler (J. Pastore, 86e)



FC BARCELONE : M. ter Stegen - Sergi Roberto , Piqué , S. Umtiti , Jordi Alba - André Gomes (Rafinha, 58e) , Busquets , Iniesta (I. Rakitic, 73e) - L. Messi , L. Suárez , Neymar



