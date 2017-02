PSG : euphoriques, les Parisiens veulent garder les pieds sur terre !

Auteur d'une formidable performance ce mardi lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a écrasé le FC Barcelone (4-0) au Parc des Princes. Satisfaits de ce superbe résultat, les Franciliens restent concernés avant la manche retour.

Les Parisiens ont écrasé les Blaugrana.

«Un truc de fou», cette première réaction du président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi résume parfaitement l'avis général après la victoire du club de la capitale face au FC Barcelone (4-0) à l'occasion du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Auteurs d'une performance tout simplement exceptionnelle au Parc des Princes, les hommes d'Unai Emery ont survolé les débats et ont quasiment validé leur billet pour les quarts de finale de la compétition. Une soirée qui va rester dans l'histoire de la formation francilienne.

A. Di Maria - «c'est incroyable»

Auteur d'un doublé avec un magnifique coup-franc et une superbe frappe enroulée, Angel Di Maria a été noté 9/10 et nommé homme du match pour la rédaction de Maxifoot (voir article ici). Le jour de son anniversaire, l'Argentin pouvait difficilement recevoir un meilleur cadeau. «Ce n'était pas possible de rêver d'une meilleure soirée, gagner 4-0 contre le FC Barcelone le jour de mon anniversaire c'est incroyable. On a suivi les consignes du coach, on a eu le match parfait et on est satisfait du résultat», a savouré l'ailier.

Même son de cloche du côté d'Al-Khelaïfi, sur un nuage après la prestation grandiose des siens. «C'est magnifique pour nous, le club, les joueurs, le coach, le staff. C'est un magnifique match, je le sentais. Tout le monde était prêt, j'ai regardé les joueurs dans les yeux et j'y ai cru. Ce n'est pas fini, mais on peut profiter de cette victoire. Je suis très fier de tout le monde», a-t-il confié à beIN Sports. Si le PSG savoure ce soir un résultat magnifique, le match retour reste dans toutes les têtes.

Emery prévient ses troupes avant le retour

Car le 8 mars prochain, Paris aura tout de même une seconde partie à disputer face aux Catalans. Et l'entraîneur Unai Emery a déjà prévenu ses troupes. «C'était difficile et ça va encore l'être. Ce premier match devant nos supporters, c'était important de le gagner sans encaisser de but et en terminant à onze. Il fallait le faire à la maison, mais je l'ai dit dans le vestiaire, ce n'est pas encore terminé car il reste 90 minutes. C'est une équipe très forte au Nou Camp, nous allons souffrir. On va commencer ce match à 0-0, il faut respecter ce club», a déclaré le technicien espagnol.

Et son message est parfaitement passé puisque le défenseur central Marquinhos a répété le même discours. «Il faut rester les pieds sur terre et ne pas oublier que c'est une grande équipe, difficile à battre. On va souffrir ensemble au retour», a lancé le Brésilien. Si les Franciliens ne peuvent pas dire autre chose, il faut retenir une statistique : aucune équipe n'a été éliminée d'une compétition européenne après un succès 4-0 à l'aller !

