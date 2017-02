OM : comment faire sans Gomis ?

L'Olympique de Marseille n'a pas seulement perdu un match face à Nantes (2-3) dimanche soir, les Olympiens ont également perdu leur meilleur buteur Bafetimbi Gomis, victime d'une entorse à un genou. Un véritable coup dur pour l'OM qui n'a pas recruté d'avant-centre supplémentaire cet hiver.

Gomis touché à un genou contre Nantes

Prêté l'été dernier par Swansea, Bafetimbi Gomis (31 ans) réalise une saison aboutie à l'Olympique de Marseille. Lors de la défaite face à Nantes (2-3) dimanche soir, l'attaquant marseillais a inscrit un doublé, portant ainsi son total à 16 buts en Ligue 1 cette saison. Malheureusement, l'ancien Lyonnais est aussi sorti sur blessure après l'heure de jeu. Et c'est assez grave..

Trois à six semaines d'absence ?

«Le vrai coup dur ce soir c'est la blessure de Bafé Gomis, ce n'est pas la défaite. On verra les examens, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une entorse du genou. Il faudra voir le caractère de gravité» , a annoncé Rudi Garcia après la rencontre. Gomis pourrait être absent entre trois et six semaines selon les résultats des examens.

Pour l'OM, il s'agit d'une perte énorme puisque Gomis a inscrit 48% des buts de son équipe en championnat. Sans lui, Marseille a disputé deux rencontres cette saison pour une victoire contre Toulouse (2-1 ap) en Coupe de France et une défaite face à Montpellier (1-3) en championnat. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde pour prendre sa place alors que les dirigeants marseillais n'ont pas recruté d'avant-centre supplémentaire lors du dernier mercato hivernal.

Une occasion pour Njie

Quelles solutions s'offrent à Garcia ? L'option la plus naturelle serait de placer Clinton Njie, de retour de la CAN, au poste d'avant-centre. Le Camerounais offre un autre registre avec un jeu plus axé sur la profondeur, mais il peine à convaincre depuis son arrivée avec 3 buts en 13 matchs et doit retrouver la confiance. C'est peut-être le bon moment... Quant à Aaron Leya Iseka, l'entraîneur marseillais ne le convoque même plus dans le groupe et il semble compliqué de voir le Belge se relancer.

Reste ensuite les options Bouna Sarr, Florian Thauvin et Rémy Cabella, utilisés plutôt dans un rôle de faux neuf. Ces dernières semaines, Garcia a plusieurs fois utilisé le premier à ce poste, et le résultat n'a pas été véritablement convaincant. Quant au jeune Antoine Rabillard, le coach phocéen ne semble pas lui accorder une grande confiance. Un état des lieux peu rassurant alors que l'OM pourrait donc être privé de Gomis contre le PSG (26 février) et Monaco (1er mars).

Pour vous, quelle serait la meilleure option pour remplacer Gomis ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...