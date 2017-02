Absent pendant 45 minutes, Marseille chute à Nantes ! - Débrief et NOTES des joueurs (FCN 3-2 OM)

Après une première période épouvantable, l'Olympique de Marseille a relevé la tête mais s'est tout de même incliné sur la pelouse de Nantes (2-3) pour le compte de la 25e journée. Un match un peu fou qui permet aux Canaris d'obtenir trois points précieux.

La joie de Stepinski après son but.

Avec une telle première période, le club phocéen pouvait difficilement espérer mieux ! Complétement dépassé lors des 45 premières minutes, l'Olympique de Marseille s'est incliné sur la pelouse de Nantes (2-3) lors de la 25e journée de Ligue 1.

Malgré un meilleur visage au retour des vestiaires, les Phocéens n'ont pas réussi à renverser ce match en raison notamment d'une défense catastrophique. Alors que Marseille reste à la 6e place, Nantes remonte à la 12e position avec ce succès.

Nantes surclasse totalement l'OM !

Auteurs d'une bonne entame, les Nantais étaient proche d'ouvrir le score sur une tête de Fanni qui passait à côté de sa propre cage. A la suite d'une première parade de Pelé devant Sala, les Canaris ouvraient le score dans la foulée par Diego Carlos après un cafouillage dans la surface (1-0, 12e). Complétement dépassés, les Phocéens encaissaient un second but après un long centre de Lima et un enchaînement de grande classe de Stepinski (2-0, 19e). Un sublime contrôle de la poitrine dans la surface suivi d'une frappe déviée !

Dominateurs dans l'engagement, les Nantais étaient à deux doigts du 3-0 avec une tête à bout portant de Stepinski détournée par Pelé ! A la demi-heure de jeu, Garcia sortait Lopez et Cabella, mauvais, pour Anguissa et Thauvin, des changements suffisants pour relancer l'OM ? Pas totalement car malgré un léger mieux, Marseille restait peu dangereux...

Gomis relance Marseille, des Canaris solidaires

Au retour des vestiaires, l'OM parvenait à relancer cette partie rapidement avec la réduction du score de Gomis avec un tir croisé à la suite d'un centre de Sakai (2-1, 49e). Mais dans la foulée, Thomasson profitait d'un caviar de Dubois pour tromper Pelé à bout portant (3-1, 50e). Quel scénario ! Après un but logiquement refusé à Sala, Marseille repartait de l'avant et Gomis s'offrait un doublé de la tête après un service de Sanson (3-2, 61e). L'OM peut-il renverser ce match fou ?

Non... Marqués par la sortie sur blessure de Gomis, les Olympiens peinaient à emballer cette fin de partie et butaient sur des Nantais fatigués mais valeureux. Incapable de se procurer la moindre occasion, Marseille ne revenait pas et laissait Nantes remporter ce précieux succès !

La note du match : 6/10

Un match en deux temps. En première période, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain et le spectacle n'était globalement pas plaisant à voir avec des Phocéens dépassés. Ensuite, au retour des vestiaires, la partie a été plus rythmée, plus intense avec des débats ouverts. Une rencontre tout de même moyenne avec un déchet technique important.

Les buts :

- A la suite d'un corner, Pelé repousse une première frappe puissante des Nantais mais le ballon reste dans sa surface. Après un cafouillage, Diego Carlos hérite du cuir au second poteau et le propulse au fond du but vide (1-0, 12e).

- Sur un long ballon de Lima, Stepinski prend le meilleur sur Fanni et Rolando dans la surface d'un contrôle de la poitrine. D'un petit mouvement, le buteur de Nantes élimine Evra avant d'enchaîner avec une frappe déviée, qui trompe Pelé (2-0, 19e).

- Décalé sur son côté droit, Sakai délivre un centre en retrait pour Gomis. Immédiatement, l'attaquant de l'OM croise son tir pour ajuster Riou (2-1, 49e).

- Seulement 50 secondes plus tard, Dubois perce côté gauche pour servir dans la surface Thomasson. En coupant au premier poteau, le Nantais devance Fanni pour fusiller Pelé à bout portant (3-1, 50e).

- Servi côté droit, Sanson fixe son défenseur pour réaliser un excellent centre au second poteau. Face à Dubois, Gomis s'impose pour réduire le score de la tête (3-2, 61e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Valentin Rongier (7,5/10)

Une superbe prestation pour le milieu de terrain ! Auteur d'un pressing très important dans l'entrejeu, il a surtout brillé dans ses relances en envoyant de longs ballons excellents pour ses attaquants. Excellent, il a conservé un énorme volume de jeu en seconde période malgré les difficultés des siens. Remplacé à la 85e minute par Oswaldo Vizcarrondo (non noté).

NANTES :

Rémy Riou (5) : pas franchement serein sur certaines sorties, le gardien n'a pas été très inquiété sur l'ensemble de la partie par les attaquants marseillais. Sur les buts de Gomis, il n'a pas grand-chose à se reprocher.

Léo Dubois (5,5) : dans son couloir droit, le latéral n'a absolument pas démérité dans son duel face à Payet en étant globalement peu inquiété. Offensivement, il a eu un certain déchet mais a tout de même délivré une passe décisive pour Thomasson. Par la suite, il a été tout de même coupable en perdant son duel contre Gomis sur son second but.

Koffi Djidji (6) : dans l'axe, le défenseur n'a pas été incroyable, mais a été très propre. Précis dans ses interventions, il a été irréprochable dans son duel avec Gomis pendant un long moment, avant d'être pris dans son dos sur le second but de l'attaquant. Un petit bémol.

Diego (6,5) : auteur d'une mauvaise relance en début de partie, le défenseur a finalement lancé son match avec ce but à la suite d'un cafouillage dans la surface olympienne. En confiance par la suite, il s'est imposé dans plusieurs duels malgré cette fâcheuse tendance à se précipiter dans ses relances.

Lima (4,5) : une performance moyenne pour le latéral gauche. Pourtant auteur d'un bon début de partie avec notamment cette passe décisive pour Stepinski, il a été en grosse difficulté en seconde période défensivement avec notamment les deux buts venus de son côté.

Felipe Pardo (5,5) : sur les contres des Nantais, l'ailier a été précieux grâce à sa vitesse, mais n'a pas été toujours inspiré dans ses choix. A l'image d'un drible totalement raté face à Fanni, il s'est souvent précipité et n'a pas profité du bon match de son équipe. Remplacé à la 78e minute par Wilfried Moimbé (non noté).

Valentin Rongier (7,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Guillaume Gillet (6,5) : tout comme Rongier, le Belge a réalisé un sacré match. Omniprésent à la récupération, il s'est également chargé du cas Payet en le suivant à la trace dans le coeur de jeu. Pour ne rien gâcher, il a été plutôt propre dans ses transmissions. Comme son équipe, il a été moins rayonnant après la pause.

Adrien Thomasson (6,5) : tout comme Pardo, il a été intéressant grâce à sa vitesse dans son couloir. Mais à l'inverse de son partenaire, le milieu a été dominateur dans son duel avec Evra et a profité des lacunes du latéral pour être dangereux. Précieux dans son pressing, il a été buteur sur un bon service de Dubois.

Emiliano Sala (7) : dans la combativité, l'Argentin a été un véritable exemple pour ses partenaires. Dans tous les bons coups et présent sur tous les ballons dans la surface, il a été un bon point d'appui pour ses partenaires et a forcé Pelé à un bel arrêt sur une reprise. Un match intéressant avec une activité incroyable en seconde période.

Mariusz Stepinski (7,5) : une performance réussie pour le buteur ! Dans un rôle de pivot, il a parfaitement combiné avec ses coéquipiers tout en conservant son impact dans la zone de vérité. Auteur d'un but magnifique après un enchaînement de grande classe, il a été proche de s'offrir un doublé sur une tête à bout portant détournée par Pelé. Par la suite, le Polonais a été intéressant en conservant un jeu très simple et a notamment décalé Dubois sur la troisième réalisation des siens. Remplacé à la 71e minute par Sergio Oliveira (non noté).

MARSEILLE :

Yohann Pelé (5,5) : le gardien a encaissé trois buts et pourtant il a été l'un des meilleurs joueurs de son équipe ! Sur les réalisations des Nantais, il a été totalement abandonné par sa défense et a limité les dégâts sur plusieurs occasions avec de belles parades face à Sala puis Stepinski.

Hiroki Sakai (3,5) : le moins pire des défenseurs de l'OM et ce n'est pas vraiment un compliment sur ce match. Dans son couloir droit, le Japonais a laissé énormément d'espace dans son dos défensivement. Bof offensivement pendant la première période, il a été mieux après la pause avec notamment cette passe décisive pour Gomis.

Rod Fanni (2,5) : un désastre. Tout comme Rolando, il a été totalement dépassé par les attaquants nantais, notamment sur les appels dans son dos. Sur les deux buts, le défenseur central a été fautif... Ensuite, il a affiché un visage un peu plus solide.

Rolando (2) : si Fanni a été un désastre, le Portugais a été une terrible catastrophe ! Tout comme Fanni, il a été complétement baladé par Stepinski sur le deuxième but des Nantais. Peu rassurant dans ses relances, il a été également trop laxiste et a été un danger constant pour son équipe par la suite.

Patrice Evra (2) : est-ce que c'était une bonne idée de faire revenir le latéral gauche pour ce match ? Clairement trop court physiquement après sa blessure, l'international français a été constamment en retard. Pris sur les buts de Stepinski et de Thomasson, il a enchaîné les ballons perdus et a été en souffrance défensivement.

Maxime Lopez (non noté) : bousculé dans l'impact physique et incapable de peser sur le jeu de son équipe, le milieu de terrain a raté son début de partie... et a été remplacé à la 29e minute par André-Franck Zambo Anguissa (4,5). Si le Camerounais a apporté par son impact physique, il a laissé filer Dubois sur le 3e but des Nantais. Mitigé.

William Vainqueur (5,5) : si le milieu de terrain a été l'un des rares à mettre de l'impact physique en première période, il n'a pas été capable de stopper les vagues offensives nantaises. Présent à la récupération, il aurait pu faire mieux dans la construction.

Morgan Sanson (5) : un match en deux temps pour le milieu de l'OM. Avec les difficultés phocéennes dans le jeu, il n'a pas été en mesure d'exprimer son talent et n'a pas été à son avantage en étant en échec dans ses tentatives en première période. Bien mieux après la mi-temps, il a été bien plus actif et s'est distingué avec cette passe décisive pour Gomis.

Rémy Cabella (non noté) : complétement hors du coup en début de partie, avec notamment une perte de balle coupable sur le but de Stepinski, il a été très rapidement remplacé à la 29e minute par Florian Thauvin (5), qui a affiché une énorme envie. Sa bonne période a beaucoup aidé l'OM, malgré encore certains mauvais choix.

Bafetimbi Gomis (6) : discret lors des 45 premières minutes... Alors que son équipe éprouvait de grosses difficultés, l'attaquant n'a absolument pas pesé. Puis en seconde période, il a été bien meilleur ! Très présent dans les duels, il a inscrit un doublé avec une belle frappe croisée et une tête à bout portant. Sa sortie a totalement déstabilisé l'OM. Touché lors d'un choc, il a été remplacé à la 65e minute par Bouna Sarr (non noté).

Dimitri Payet (4) : face à son ancienne équipe, l'ailier n'a pas brillé. Malgré sa disponibilité, notamment dans l'axe, il a été bien muselé par un Gillet particulièrement concentré. Avec de nombreux ballons perdus, il n'a pas réalisé la moindre différence.

