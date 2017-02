Guingamp renoue avec le succès en renversant Lyon ! - Débrief et NOTES des joueurs (EAG 2-1 OL)

Mené au score, Guingamp a réussi à renverser l'Olympique Lyonnais (2-1) en trois minutes pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les Bretons renouent enfin avec la victoire alors que les Lyonnais réalisent une mauvaise opération...

La joie des Guingampais après le second but.

L'EAG retrouve le goût de la victoire ! Et de quelle manière ! Avec deux buts en l'espace de trois minutes, Guingamp a renversé l'Olympique Lyonnais (2-1) lors de la 25e journée de Ligue 1.

Bien lancés par un but d'Alexandre Lacazette, les Lyonnais ont raté une belle opportunité à cause notamment d'une défense catastrophique et restent à la 4e place. Après une série de 6 matchs sans victoire en L1, les Bretons renouent avec le succès et grimpent à la 8e position.

Lacazette répond aux critiques, le show Benezet !

Avec de nombreuses transmissions imprécises des deux côtes, le début de match était peu rythmé et ressemblait à un véritable round d'observation. Et même privé de Génésio, souffrant, l'OL parvenait à trouver la faille avec un tir enroulé de Lacazette après une belle combinaison (0-1, 10e). La meilleure des réponses après les critiques des fans rhodaniens. Après cette ouverture du score, les débats étaient hachés par plusieurs fautes.

Puis sur un contre, les Guingampais se procuraient leur première occasion avec un centre parfait de Benezet pour Diallo, qui ajustait Lopes à bout portant (1-1, 31e). Dans la foulée, Salibur réalisait un petit festival côté droit en servant d'une louche Benezet et ce dernier croisait sa tête pour battre Lopes (2-1, 34e). Quel retournement de situation !

La belle solidarité des Bretons, un penalty oublié...

Au retour des vestiaires, les Bretons repartaient de l'avant et mettaient les Gones sous pression. Mais après quelques minutes, les Lyonnais reprenaient le contrôle du ballon et Diakhaby puis Gonalons donnaient une grosse frayeur aux fans de l'EAG après des tentatives dans la surface. Emoussés physiquement, les Guingampais souffraient et reculaient avec un bloc défensif très bas...

Mais face à la solidarité des Bretons, les Lyonnais ne parvenaient pas à revenir en étant trop imprécis dans la zone de vérité, à l'image d'un Depay peu inspiré. En fin de partie, sur un centre de Lacazette, Deaux contrait le ballon dans la surface de la main, mais l'arbitre ne bronchait pas pour la plus grande colère des Rhodaniens. Finalement après un ultime duel raté par Briand, Guingamp conservait cet avantage au score et renouait avec la victoire après une série de 6 matchs sans victoire en L1. Pour Lyon, c'est la mauvaise affaire...

La note du match : 6,5/10

Un match globalement plaisant à suivre. Malgré un rythme très irrégulier et un déchet technique important sur certaines séquences, le spectacle a été présent avec des occasions, des buts et un retournement de situation. Même la seconde période a été intéressante avec un suspense important. Le tout dans une belle ambiance à Guingamp.

Les buts :

- Après une remise de Lacazette sur le côté gauche, Morel réalise une passe dans l'axe. Intelligemment, Fekir laisse passer le cuir entre ses jambes pour Lacazette, qui trompe Johnsson d'une frappe enroulée à l'entrée de la surface (0-1, 10e).

- Sur une récupération de Martial dans son camp, Briand traverse tout le terrain avant de décaler Benezet sur le côté gauche. L'ailier réalise un bon centre dans l'axe et Salibur laisse passer le ballon pour Diallo, qui ajuste Lopes à bout portant (1-1, 31e).

- Lancé sur le côté gauche, Salibur part dans le dos de Morel. L'ailier de l'EAG fixe trois défenseurs de l'OL pour servir d'une louche Benezet. A bout portant, celui-ci croise sa tête pour battre Lopes (2-1, 34e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Nicolas Benezet (8/10)

Une superbe performance ! Inspiré sur son côté gauche, l'ailier a réalisé des efforts importants et a été récompensé avec cette passe décisive pour Diallo sur un contre. Puis dans la foulée, il a profité du service de Salibur pour marquer un but avec une tête croisée. Dans le jeu, il a été généreux et omniprésent dans les offensives bretonnes. Remplacé à la 80e minute par Ludovic Blas (non noté).

GUINGAMP :

Karl-Johan Johnsson (5,5) : un match globalement tranquille pour le portier de Guingamp. Sur le but de Lacazette, le gardien ne peut pas faire grand-chose. Par la suite, il a répondu présent sur les tentatives cadrées des Gones, qui n'étaient pas très dangereuses.

Jonathan Martins-Pereira (4,5) : auteur d'un mauvais renvoi, le latéral droit a été fautif sur l'ouverture du score des Lyonnais. Sur le reste de la partie, il n'a pas démérité avec plusieurs duels remportés malgré quelques passes imprécises.

Christophe Kerbrat (6,5) : dans son duel avec les attaquants lyonnais, le défenseur central a été solide avec plusieurs bonnes interventions. Plutôt à son avantage, il a été tout de même très brouillon dans ses relances. Un petit bémol étant donné sa belle copie.

Baissama Sankoh (5,5) : comme face à Marseille, le défenseur central a affiché une belle présence dans les duels. Cependant, il a été complétement effacé par la feinte de Fekir sur le but de Lacazette. Une petite erreur qui a laissé le buteur de l'OL ouvrir le score. Sur le reste de la rencontre, il a été propre et sérieux.

Fernando Marçal (5,5) : moins présent offensivement qu'à son habitude, le Brésilien a rendu une copie correcte défensivement et a tout de même été à l'origine de la relance sur l'égalisation. Touché au mollet, il a été remplacé à la 40e minute par Jordan Ikoko (5,5), qui a réalisé un match sérieux malgré les assauts lyonnais.

Lucas Deaux (6) : un bon match pour le milieu de terrain. Toujours aussi actif, il a gratté de nombreux ballons pour empêcher les Lyonnais de passer à l'offensive. Malgré un petit déchet, il a affiché un visage intéressant dans l'entrejeu et a été chanceux en ne concédant pas un penalty malgré une main dans la surface.

Moustapha Diallo (7) : quelle activité ! Bien sûr, le milieu a eu un certain déchet, mais il était partout sur le terrain ! Intéressant dans son rôle défensif, il s'est surtout distingué par ses projections vers l'avant en étant d'ailleurs récompensé par ce but. Une belle partie.

Etienne Didot (5,5) : un peu plus dans l'ombre par rapport à ses partenaires au milieu, le vétéran a été sérieux. Présent à la récupération, il a bien orienté le jeu de son équipe en perdant tout de même quelques ballons évitables.

Yannis Salibur (7,5) : l'EAG ne va décidément pas regretter son transfert avorté cet hiver à Hull City ! Déjà bon à Marseille cette semaine, l'ailier a été déterminant sur cette partie en laissant passer le ballon pour Diallo sur l'ouverture du score puis en réalisant une superbe passe décisive avec une louche pour Benezet. Indispensable. Remplacé à la 87e minute par Mathieu Bodmer (non noté).

Jimmy Briand (6) : titularisé à la pointe de l'attaque de Guingamp, l'ancien Lyonnais n'a pas démérité en se battant énormément malgré les difficultés des siens par moment. En contre, il a été précieux pour les siens en décalant notamment Benezet sur l'égalisation de Diallo. Il a raté un ultime duel face à Lopes en fin de partie.

Nicolas Benezet (8) : lire le commentaire ci-dessus.

LYON :

Anthony Lopes (4) : abandonné par sa défense, le gardien de l'Olympique Lyonnais peut difficilement être tenu responsable sur les deux buts de Guingamp. Battu à bout portant par Diallo et Benezet, le Portugais n'a cependant pas été décisif sur finalement les deux seules occasions des Bretons.

Christophe Jallet (3) : une catastrophe ! Pris en contre sur l'égalisation de Diallo avec un centre de Benezet venu de son côté, le latéral droit a été trop laxiste sur le second but des Bretons en laissant l'attaquant de l'EAG lui passer très facilement devant. Offensivement, son apport a été très limité.

Mapou Yanga-Mbiwa (3,5) : à l'image de la défense de l'OL sur cette partie, le défenseur central a été mauvais. Rapidement averti pour une faute sur Briand, il a été très souvent en retard dans les duels et a été notamment fautif sur le second but en étant totalement battu par Salibur.

Mouctar Diakhaby (3) : absent sur blessure pendant un mois, le jeune défenseur a réalisé son retour en raison d'un pépin physique de Mammana. Nerveux, il a été également rapidement averti et n'a malheureusement pas relevé la tête par la suite. Sur les deux buts de Guingamp, il est concerné avec notamment un attentisme assez incroyable sur la réalisation de Benezet.

Jérémy Morel (3) : auteur d'un bon début de match avec notamment cette passe décisive pour Lacazette, le latéral gauche a été ensuite très décevant. Sur l'égalisation, il a été trompé par l'appel de Salibur et a laissé Diallo seul dans son dos. Sur le second but des Bretons, il a complétement oublié Salibur dans son dos. Deux erreurs qui font deux buts...

Lucas Tousart (6) : encore une performance convaincante pour le jeune talent français. Titularisé en l'absence de Tolisso, suspendu, le milieu a réalisé un gros boulot dans l'entrejeu avec une grosse activité et une présence énorme à la récupération. Même s'il doit encore gagner en précision offensivement, il a affiché un visage intéressant. Remplacé à la 84e minute par Jordan Ferri (non noté).

Maxime Gonalons (4) : un match très moyen pour le capitaine des Gones. Bien évidemment, il a comme d'habitude récupéré de nombreux ballons, mais défensivement, il a été très souvent trop facilement dépassé par ses adversaires directs et on se demande où il était sur les buts des Guingampais, notamment sur celui de Diallo qui évoluait dans sa zone.

Rachid Ghezzal (3,5) : une prestation décevante pour l'ailier. Malgré un Marçal diminué et un Ikoko pas encore en grande forme, l'Algérien n'a vraiment pas brillé sur cette partie avec un énorme déchet technique. De trop nombreux ballons perdus avec seulement un éclair en seconde période... Remplacé à la 66e minute par Memphis Depay (non noté).

Nabil Fekir (6) : en début de partie, l'international français a annoncé la couleur avec une magnifique feinte sur l'ouverture du score de Lacazette. Par la suite, il a été essentiel pour les Gones en orientant parfaitement le jeu avec de bonnes ouvertures. Sur la bonne voie.

Maxwell Cornet (3) : titulaire sur le côté gauche en l'absence de Valbuena, blessé, le jeune joueur a livré une copie insipide. Incapable de réaliser la moindre différence, il a été particulièrement discret et n'a pas réalisé la moindre différence. Remplacé à la 80e par Sergi Darder (non noté).

Alexandre Lacazette (6,5) : encore un bon match pour l'avant-centre de l'OL. Combattif sur tous les ballons, il a été l'auteur d'un magnifique but avec une frappe enroulée. Par la suite, il a été actif et aurait dû bénéficier d'un penalty sur un centre contré de la main par Deaux. A noter que l'avant-centre entre ainsi dans l'histoire de l'OL en devenant le premier joueur à réaliser trois saisons consécutives avec plus de 20 buts en L1. Et dire que certains fans rhodaniens l'ont critiqué...

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

GUINGAMP 2-1 LYON (mi-tps: 2-1) - FRANCE - Ligue 1 / 25e journée

Stade : Stade du Roudourou - Arbitre : F. Schneider



Buts : M. Diallo (30e) N. Benezet (34e) pour GUINGAMP - A. Lacazette (10e) pour LYON

Avertissements : B. Sankoh (35e) , J. Martins-Pereira (59e) , pour GUINGAMP - M. Diakhaby (20e) , M. Yanga-Mbiwa (27e) , pour LYON



GUINGAMP : K. Johnsson - J. Martins-Pereira , C. Kerbrat , B. Sankoh , Fernando Marçal (J. Ikoko, 41e) - L. Deaux , M. Diallo , E. Didot - Y. Salibur (M. Bodmer, 88e) , J. Briand , N. Benezet (L. Blas, 81e)



LYON : Anthony Lopes - C. Jallet , M. Yanga-Mbiwa , M. Diakhaby , J. Morel - M. Gonalons , L. Tousart (J. Ferri, 85e) - R. Ghezzal (M. Depay, 67e) , N. Fekir , M. Cornet (Sergi Darder, 80e) - A. Lacazette



La joie des Lyonnais après le but de Lacazette (0-1, 10e)



Diallo et les Guingampais ont célébré l'égalisation (1-1, 31e)



Benezet a trompé Lopes d'une tête croisée (2-1, 34e)



Malgré la défaite de l'OL, Tousart n'a pas démérité dans l'entrejeu