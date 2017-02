Paris prépare bien son rendez-vous face au Barça - Débrief et NOTES des joueurs (Bordeaux 0-3 PSG)

Sérieux et efficace, le Paris Saint-Germain s'est logiquement imposé sur la pelouse de Bordeaux (0-3) ce vendredi soir, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Une bonne préparation avant d'affronter le FC Barcelone en Ligue des Champions la semaine prochaine.

Di Maria a marqué le deuxième but parisien

Avant le coup d'envoi, on pouvait se demander si le Paris Saint-Germain allait avoir la tête à son 8e de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone au moment de pénétrer sur la pelouse de Bordeaux. Si ce rendez-vous est certainement très attendu par les Parisiens, ils ont réalisé un match très sérieux et rassurant avant d'affronter les Barcelonais avec une belle victoire (3-0).

Paris trouve rapidement la faille

Il ne fallait pas attendre très longtemps pour voir un but au Matmut-Atlantique puisque Cavani profitait d'un mauvais renvoi de la défense bordelaise pour ouvrir le score d'une superbe reprise à l'entrée de la surface (0-1, 6e) ! Derrière, les Parisiens tentaient de profiter de la fébrilité défensive des Girondins pour enfoncer le clou mais Carrasso veillait au grain.

Après un quart d'heure, les Bordelais se montraient enfin un plus dangereux mais manquaient de justesse dans le dernier geste pour inquiéter une équipe du PSG bien en place. Alors que Paris gérait tranquillement en faisant tourner le ballon, Di Maria creusait l'écart avant la pause sur un service parfait de Verratti (0-2, 40e).

Un doublé pour Cavani

Dès le retour des vestiaires, Paris tuait tout suspense. Sur un centre parfait de Di Maria, Cavani s'offrait un doublé d'une reprise de volée au second poteau dans le petit filet opposé de Carrasso (0-3, 47e). Assommés, les Bordelais ne parvenaient plus du tout à se montrer dangereux ensuite et Emery pouvait faire tourner pour préparer le rendez-vous face au Barça. Malgré une timide réaction bordelaise dans le dernier quart d'heure, Paris s'offrait un succès acquis avec sérieux.

La note du match : 6,5/10

Le but parisien inscrit après six minutes de jeu a rapidement lancé cette rencontre. Les deux équipes ont eu plusieurs occasions derrière avant que Bordeaux ne parvienne finalement plus à bouger une équipe parisienne appliquée. Très sérieux, Paris s'est aussi montré très efficace pour marquer trois buts sans donner l'impression de forcer. On pourra regretter la petite prestation offensive des Bordelais, mais c'était solide en face.

Les buts :

- Sur une longue relance de Marquinhos en direction de la surface bordelaise, Jovanovic repousse de la tête plein axe. Cavani ne se pose pas de question et enchaine avec une reprise à l'entrée de la surface que Carrasso ne peut capter sur sa droite (0-1, 6e).

- Trouvé au milieu de terrain, Verratti lance parfaitement Di Maria dans la profondeur. L'Argentin se présente seul face à Carrasso et bat le gardien d'un petit ballon piqué (0-2, 40e).

- Di Maria est trouvé côté gauche et l'Argentin centre immédiatement au second poteau pour Cavani. Démarqué, l'Uruguayen a tout le temps de déclencher une reprise de volée du droit qui prend Carrasso à contre-pied en terminant sa course dans le petit filet opposé (0-3, 47e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Edinson Cavani (8/10)

L'Uruguayen permet à Paris de se lancer rapidement dans cette rencontre avec un superbe but inscrit après seulement six minutes de jeu, puis il tue tout suspense au retour des vestiaires. Ses 24e et 25 réalisations en championnat cette saison. En plus, il a fait beaucoup d'efforts, comme toujours, et notamment dans le repli défensif avec quelques récupérations de balle aux abords de sa surface. Remplacé à la 71e par Hatem Ben Arfa (non noté).

BORDEAUX :

Cédric Carrasso (4) : pas aidé par sa défense sur les trois buts, le gardien bordelais a fait ce qu'il a pu avec quelques bonnes interventions en début de match. Mais il doit s'incliner sur les deux reprises de Cavani et perd son duel face à Di Maria. Dur...

Milan Gajic (5) : il n'a pas ménagé ses efforts avec plusieurs tacles précieux aux abords de sa surface et quelques bons centres sur son côté droit.

Vukasin Jovanovic (3) : la recrue hivernale a mal débuté son match avec une mauvaise relance qui entraîne le premier but parisien. Derrière, il a eu du mal à se reprendre et il est pris de vitesse par Di Maria sur le deuxième but.

Nicolas Pallois (3) : plutôt solide dans les duels en début de match, il s'est aussi illustré sur une frappe puissante de plus de 30 mètres. Mais il sort trop sur Verratti sur le deuxième but parisien et il oublie Cavani sur le troisième.

Youssouf Sabaly (4) : s'il a joué très haut dans son couloir gauche, lui l'habituel latéral droit, il n'a jamais réussi à se mettre en bonne position pour centrer puisqu'il repiquait sans cesse dans l'axe. Les Parisiens ont rapidement compris comment le bloquer.

Jaroslav Plasil (3) : le Tchèque n'a plus ses jambes de 20 ans et cela devient difficile pour lui face à des équipes avec des milieux talentueux. Il n'a pas réellement pesé dans l'entrejeu. Remplacé à la 66e par Valentin Vada (non noté).

Jérémy Toulalan (4) : un début de match compliqué pour le milieu expérimenté, souvent pris de vitesse et obligé de faire faute. Ensuite, il est rentré un peu plus dans sa partie et il a récupéré 18 ballons.

Younousse Sankhare (4) : l'ancien Lillois a été dominé au milieu de terrain. On notera quand même son apport offensif sur une tête captée par Trapp et une autre totalement loupée face au but.

Malcom (4) : il est plutôt bien entré dans son match avec des dribbles et des accélérations, avant de se montrer moins inspiré. Remplacé à la 78e par Gaëtan Laborde (non noté).

Diego Rolan (5) : il n'a jamais cessé de se battre en faisant le pressing sur les défenseurs parisiens, mais il n'a pas été récompensé sur ses deux tentatives.

Jérémy Ménez (3) : il a tenté de se rendre disponible et il a plutôt bien conservé le ballon, mais il n'a finalement jamais réussi, voire tenté, de faire la différence balle au pied aux abords de la surface adverse. Remplacé à la 57e sous les sifflets par François Kamano (non noté), qui a apporté plus de percussion et de vitesse.

PARIS SG :

Kevin Trapp (6) : de retour de blessure, l'Allemand a repris sa place dans le but alors qu'Areola n'a pas convaincu durant son absence. Une prestation très sereine avec des prises de balle rassurantes et de bons arrêts.

Thomas Meunier (6) : préféré à Aurier ce soir, le Belge rend encore une bonne copie. Face à un Sabaly très offensif, il ne s'est jamais jeté, obligeant ainsi son adversaire à rentrer dans l'axe pour perdre des ballons.

Marquinhos (7,5) : en l'absence de Thiago Silva, il a joué le rôle de patron de la défense parisienne. Toujours bien placé pour couper les transmissions bordelaises en direction de la surface et repousser les centres, le Brésilien était impassable ce soir...

Presnel Kimpembe (7) : titularisé ce soir, le jeune défenseur parisien a réalisé un match sérieux. Solide sur ses appuis et propre dans la relance, il a dégagé beaucoup de sérénité. Une seule petite erreur en fin de rencontre face à Rolan, sans conséquence.

Layvin Kurzawa (5,5) : titularisé à la place de Maxwell pour cette rencontre, l'ancien Monégasque s'est surtout concentré sur ses tâches défensives et il a parfois eu du mal à gérer Malcom et Gajic en première période. Du mieux en seconde période. Offensivement, son apport a été assez décevant, hormis sur une remise pour Di Maria.

Marco Verratti (7) : le milieu italien faisait son retour après une blessure et il a tout de suite apporté une touche technique supplémentaire dans l'entrejeu parisien. Même s'il a eu un peu de déchet après un quart d'heure sur ses longs ballons, il reste impressionnant par sa capacité à conserver le cuir et à orienter le jeu. Sa passe décisive pour Di Maria est un régal. Remplacé à la 59e par Christopher Nkunku (non noté).

Thiago Motta (7) : il confirme son retour en forme avec une nouvelle prestation aboutie. L'Italien semble mieux physiquement depuis plusieurs matchs. Présent à la récupération et dans la construction du jeu, il rend une bonne copie.

Adrien Rabiot (5,5) : le jeune milieu de terrain a livré un match correct. On ne peut pas dire qu'il a brillé puisqu'il nous a déjà habitué a bien mieux et il a longtemps joué sans forcer. Mais il a globalement été solide à la récupération et il a touché 80 ballons en se montrant plus actif en seconde période. A noter tout de même plusieurs pertes de balle.

Lucas (6) : moins en vue que ses deux partenaires offensifs, il a tout de même réalisé un bon travail, notamment dans le repli défensif pour aider ses latéraux. Un joli grand pont sur Sabaly en seconde période et plusieurs accélérations sans toutefois parvenir à se montrer dangereux devant le but.

Edinson Cavani (8) : lire le commentaire ci-dessus.

Ángel Di María (7,5) : la nouvelle concurrence arrivée cet hiver semble l'avoir reboosté. Plus tranchant dans ses prises de balle et plus présent dans la surface adverse, il est proche de marquer en début de rencontre sur une volée dans la surface au terme d'une belle action collective. Il trouve le chemin des filets juste avant la pause pour faire le break. Remplacé à la 63e par Julian Draxler (non noté).

BORDEAUX 0-3 PARIS SG (mi-tps: 0-2) - FRANCE - Ligue 1 / 25e journée

Stade : Stade Matmut-Atlantique - Arbitre : N. Rainville



Buts : - E. Cavani (6e) Á. di María (40e) E. Cavani (47e) pour PARIS SG

Avertissements : - T. Motta (21e) , pour PARIS SG



BORDEAUX : C. Carrasso - M. Gajic , V. Jovanovic , N. Pallois , Y. Sabaly - J. Plasil (V. Vada, 66e) , J. Toulalan , Y. Sankhare - Malcom (G. Laborde, 78e) , D. Rolan , J. Ménez (F. Kamano, 57e)



PARIS SG : K. Trapp - T. Meunier , Marquinhos , P. Kimpembe , L. Kurzawa - M. Verratti (C. Nkunku, 60e) , T. Motta , A. Rabiot - Lucas , E. Cavani (H. Ben Arfa, 72e) , Á. di María (J. Draxler, 63e)



