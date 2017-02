Lyon : Valbuena absent plusieurs semaines, Depay va devoir assurer...

Touché à la cuisse face à Nancy (4-0) mercredi en Ligue 1, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais Mathieu Valbuena va rater entre 2 et 3 semaines de compétition. En l'absence de l'international français, Memphis Depay va devoir s'imposer dans le onze de départ de Bruno Génésio.

Mathieu Valbuena va manquer à l'OL.

«Il aurait très bien pu sortir et laisser l'équipe à dix. Or, il est resté sur le terrain en étant blessé, au risque d'aggraver sa blessure. Et ce qui est particulièrement extraordinaire, c'est que c'est lui qui ouvre le score et qui nous facilite la tâche, parce que je pense que le premier but est très, très important.»

Devant la presse, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Bruno Génésio avait rendu un vibrant hommage à Mathieu Valbuena après la victoire face à Nancy (4-0) mercredi en Ligue 1. Blessé et buteur avant sa sortie à la 40e minute, l'homme en forme du club rhodanien va peut-être regretté d'avoir forcé...

Valbuena forfait 2 à 3 semaines

En effet, d'après les informations du quotidien régional Le Progrès, l'international tricolore souffre d'une lésion musculaire à la cuisse et va ainsi rater entre deux à trois semaines de compétition. Au placard en début de saison, le joueur de 32 ans a retrouvé une place de titulaire depuis plusieurs mois et affiche d'excellentes statistiques avec notamment 7 buts toutes compétitions confondues.

Logiquement, en l'absence de Valbuena, le coach des Gones devrait propulser la recrue Memphis Depay dans son onze de départ. Entré en jeu à la place du Français et buteur face aux Lorrains, l'ex-joueur de Manchester United va devoir se montrer à la hauteur pour compenser le forfait de l'ancien Marseillais.

A Depay de jouer !

Peu convaincant sur ses premières sorties en raison d'un manque de rythme évident et d'un déchet technique important, le Néerlandais a affiché un visage plus séduisant contre Nancy avec donc un but mais aussi un penalty obtenu. «Je me sens de mieux en mieux à chaque match. Je me sens plus fort au niveau des jambes. Je n'avais plus joué pendant 90 minutes depuis presque un an. Mais je travaille et j'essaie de progresser», avait indiqué Depay mercredi.

Recruté pour 16 millions d'euros (hors bonus) cet hiver, le jeune talent de 22 ans va avoir l'opportunité de s'exprimer avec cette blessure de Valbuena. Reste à savoir s'il parviendra à être aussi décisif que son partenaire...

Que pensez-vous de la blessure de Mathieu Valbuena ? Memphis Depay va-t-il être à la hauteur ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...