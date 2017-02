Lyon : Kombouaré, Petit... La sanction de Tolisso fait beaucoup parler !

Expulsé pour un tacle dangereux sur Fabien Lemoine contre l'AS Saint-Etienne (0-2) dimanche dernier, le milieu de l'Olympique Lyonnais Corentin Tolisso a été suspendu deux matchs par la commission de discipline de la LFP. Une décision vivement contestée, notamment par Antoine Kombouaré.

Corentin Tolisso a été expulsé pour un gros tacle sur Lemoine.

Une sanction très clémente. Après son expulsion pour un tacle dangereux sur Fabien Lemoine face à l'AS Saint-Etienne (0-2) dimanche dernier en Ligue 1, Corentin Tolisso a été suspendu deux matchs par la commission de discipline de la LFP jeudi.

Et si le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais peut s'estimer heureux de cette décision, celle-ci a été particulièrement contestée dans le monde du football ce vendredi.

Kombouaré indigné, Petit ne comprend pas...

Adversaire de l'OL samedi (17h), l'entraîneur de Guingamp Antoine Kombouaré n'a pas caché son agacement par rapport à cette faible sanction pour Tolisso. La raison ? La suspension pour trois matchs cette année de Ludovic Blas pour une faute moins volontaire sur Lucas Tousart. «Je suis quelqu'un de très pragmatique. Forcément, je suis obligé de comparer la faute de Tolisso avec celle de mon joueur, Ludovic Blas, sur Tousart. (...) Derrière, je vois ce qui se passe avec Tolisso», a-t-il déploré.

«Pour moi, la commission de discipline est là pour être juste, mais quel message fait-elle passer ? Je ne peux plus croire ces gens-là. Là, vous voyez une agression préméditée, Tolisso peut briser la carrière de Lemoine», a fustigé le technicien devant les médias, avant de s'attaquer à l'OL. «On voit toute la puissance de Lyon et d'Aulas. Demain, on joue Lyon. Je serai un observateur averti mais surtout très vigilant», a-t-il prévenu.

Dans le monde du football, Kombouaré n'a pas été le seul à s'indigner de cette décision avec notamment l'intervention d'Emmanuel Petit. «Je trouve ça léger. Là, on ne parle pas d'un fait de jeu. On parle d'un attentat, d'une volonté délibérée de quelqu'un pour blesser un autre joueur», a estimé le champion du monde 1998 pour la radio RMC.

La LFP se justifie

Face au tollé provoqué par cette sanction, le président de la commission Sébastien Deneux est monté au créneau. «Nous avons regardé le tacle et examiné le casier du joueur. Il s'agit du premier carton rouge de sa carrière. Pour une faute grossière, le barème est de trois matchs. Nous lui en avons donné trois, dont un avec sursis. C'est proche», a-t-il insisté pour L'Equipe. La LFP a tout simplement appliqué le règlement à la lettre. Les Lyonnais ne s'en plaideront pas, les autres oui...

Que pensez-vous de la sanction pour Corentin Tolisso ? Et des propos tenus par Antoine Kombouaré et Emmanuel Petit ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...