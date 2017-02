Payet buteur, Marseille se relance ! - Débrief et NOTES des joueurs (OM 2-0 EAG)

Avec notamment un but inscrit par Dimitri Payet, l'Olympique de Marseille a dominé Guingamp (2-0) pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Après son faux-pas à Metz (0-1), le club phocéen se relance en remontant à la 6e place du classement.

Dimitri Payet a marqué un coup-franc assez chanceux.

Une soirée quasiment parfaite pour l'Olympique de Marseille ! Au terme d'une performance intéressante, le club phocéen s'est imposé face à Guingamp (2-0) au Stade Vélodrome à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1.

Pour sa première titularisation depuis son retour cet hiver, Dimitri Payet a même marqué sur un coup-franc en étant bien aidé par Ludovic Blas. Au classement, ce succès permet à l'OM de remonter à la 6e place alors que l'EAG occupe la 9e position.

Gomis marque son 14e but en L1 cette saison !

Agressifs dès le début de la partie, les Phocéens réalisaient une bonne entame en mettant les Bretons sous pression. Paradoxalement, les Guingampais se procuraient la première occasion de la partie en contre avec un tir non cadré de Coco, pourtant seul dans la surface. Malgré la maîtrise du ballon, l'OM était peu dangereux en raison de nombreuses imprécisions dans le camp adverse.

Puis quelques minutes plus tard, sur un contre, les Marseillais inquiétaient enfin Johnsson avec une frappe de Payet bien repoussée. Mieux, l'OM trouvait logiquement la faille sur une tête plongeante de Gomis à la suite d'un centre parfait de Sanson (1-0, 26e). Sur l'action, le buteur était pourtant légèrement hors-jeu. En confiance, Marseille gérait tranquillement les débats face à des Guingampais sonnés.

Payet décisif pour sa première titularisation depuis son retour

Au retour des vestiaires, les deux équipes se rendaient coups pour coups sur un excellent rythme et Doria obligeait Johnsson à s'employer sur une frappe lointaine. Si l'OM dominait, le club olympien manquait de précision dans le dernier geste à l'image d'une passe trop longue de Thauvin pour Gomis.

Malgré une petite alerte sur un tir de Blas non cadré, Marseille doublait la mise sur un coup-franc de Payet dévié par ce même Blas (2-0, 76e). Une énorme joie pour le Réunionnais ! En gestion sur la fin du match avec un ultime duel perdu par Gomis face à Johnsson, l'OM enregistrait un succès important.

La note du match : 7/10

Une partie plutôt plaisante à suivre ! Avec un rythme intéressant et des débats ouverts, le spectacle proposé a été de qualité malgré quelques imprécisions pour les deux équipes dans la zone de vérité. Des buts, des occasions et du suspense, des ingrédients pour un bon match de Ligue 1.

Les buts :

- Après une belle combinaison collective, Thauvin sert Sanson dans le couloir gauche. Le milieu réalise un centre parfait au second poteau pour Gomis, qui trompe le portier d'une tête plongeante (1-0, 26e). Le buteur olympien était pourtant légèrement hors-jeu.

- Sur un coup-franc axial à 28 mètres du but obtenu par Sanson, Payet s'élance et enroule une belle frappe. Dévié par Blas, le ballon termine dans les filets de Johnsson (2-0, 76e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Morgan Sanson (7,5/10)

Le meilleur match du milieu de terrain depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille cet hiver ! Combatif, il a été particulièrement présent à la récupération et n'a pas hésité à se projeter offensivement. Logiquement, il a été récompensé de ses efforts avec cette magnifique passe décisive pour Gomis. Toujours aussi remuant en seconde période, il a notamment obtenu le coup-franc sur le but de Payet.

MARSEILLE :

Yohann Pelé (5,5) : une soirée très tranquille pour le gardien de l'Olympique de Marseille. Fautif lors de la défaite à Metz, le portier n'a pas été inquiété par Guingamp sur cette rencontre puisque Coco n'a pas cadré la seule grosse occasion de son équipe.

Hiroki Sakai (6,5) : quelle activité dans son couloir ! Défensivement, le latéral droit a parfois laissé trop d'espace à ses adversaires directs, mais a tout de même limité les dégâts grâce à sa vitesse. Offensivement, il a été omniprésent avec des montées tranchantes.

Rod Fanni (6) : une performance convaincante pour le défenseur central. Face aux attaquants de l'EAG, il s'est régulièrement interposé et a bien anticipé pour ne pas être débordé par la rapidité de Coco, Salibur ou encore Briand. Un véritable patron dans ce secteur de jeu.

Rolando (5,5) : le Portugais n'a pas dégagé une grande sérénité en première période. Présent dans les duels et plutôt à son avantage à la récupération, il a été très inquiétant dans ses relances avec plusieurs ballons perdus. Heureusement, il a été bien mieux lors des 45 dernières minutes.

Doria (5) : tout comme Rolando, le Brésilien n'a pas toujours été rassurant à ce poste de latéral gauche. Parfois en difficulté face aux qualités des attaquants bretons, il a également enchaîné les mauvaises transmissions et a parfois mis son équipe en difficulté. Moyen, mais convenable.

Maxime Lopez (6) : grâce à sa mobilité, le milieu de terrain a été très disponible pour ses partenaires et a participé à la domination des Marseillais sur cette rencontre. Avec un déchet très minime, il a rendu une copie solide. Remplacé à la 87e minute par Lassana Diarra (non noté), qui a été sifflé par le public.

William Vainqueur (6,5) : mis au repos face à Metz, le milieu de terrain a encore brillé pour son retour. Véritable tour de contrôle dans l'entrejeu, il a récupéré de nombreux ballons en imposant un défi physique à ses adversaires directs. Toujours propre dans ses relances, le joueur prêté par l'AS Roma a été bon.

Morgan Sanson (7,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Florian Thauvin (6) : avec Sakai, l'ailier forme un duo complémentaire sur le côté droit. Remuant et volontaire, il a énormément proposé et tenté sur cette partie. Bien évidemment, il a eu un certain déchet, mais a été aussi impliqué sur l'ouverture du score de Gomis. Remplacé à la 69e minute par Rémy Cabella (non noté).

Bafetimbi Gomis (6,5) : Et comme souvent cette saison, l'attaquant a libéré l'OM ! Plutôt efficace dans un rôle de pivot pour faire remonter son bloc et combiner avec ses partenaires, le buteur a été l'auteur de l'ouverture du score avec une tête plongeante. Même s'il a été légèrement hors-jeu sur cette action, il a ainsi inscrit son 14e but en L1 cette saison. C'est tout de même pas mal à ce stade de l'exercice. On pourra cependant regretter deux énormes situations ratées en fin de partie...

Dimitri Payet (6,5) : l'envie est clairement présente, la forme physique pas encore. Dangereux sur deux frappes en première période, l'ailier a réalisé plusieurs bons mouvements avec ses coéquipiers mais a manqué de lucidité et de tranchant pour réellement faire des différences dans le jeu. Décisif avec ce but sur un coup-franc dévié par Blas. Tout de même sur la bonne voie avec une belle activité défensive. Remplacé sous l'ovation du public à la 78e minute par André-Franck Zambo Anguissa (non noté).

GUINGAMP :

Karl-Johan Johnsson (4,5) : bien présent sur une frappe puissante de Payet, le gardien n'a malheureusement rien pu faire sur l'ouverture du score de Gomis en déviant le ballon dans son but de la tête. Sur la suite de la rencontre, il n'a pas eu grand-chose à faire à l'exception d'un arrêt sur un tir lointain de Doria et a été trompé sur le second but par la déviation de son propre partenaire. Dur.

Jonathan Martins-Pereira (4) : dans son couloir droit, le latéral n'a pas été irréprochable face à un Payet actif. Malgré plusieurs ballons récupérés, il a tout de même été coupable sur l'ouverture du score avec un centre qui vient de son côté.

Baissama Sankoh (5,5) : préféré à Kerbrat pour cette rencontre, le défenseur central a été à la hauteur de la confiance de son coach. Agressif et tranchant, il a régulièrement pris le meilleur sur les attaquants adverses pour gratter quelques ballons. Petit bémol, il doit être plus précis dans ses relances.

Jeremy Sorbon (5) : le défenseur central va longtemps regretter sa petite erreur. Car si Gomis est hors-jeu sur son but, il a été laissé seul par le Breton au second poteau... Dommage car il a été impeccable sur le reste de la partie. Remplacé à la 65e minute par Lucas Deaux (non noté).

Dorian Lévêque (3,5) : une partie plus difficile pour le latéral gauche. Avec le jeu de l'OM qui a clairement penché de son côté, le défenseur a souffert sur les multiples vagues du duo Sakai - Thauvin et n'a pas été capable de les stopper.

Etienne Didot (5) : dans le coeur du jeu, le vétéran n'a pas ménagé ses efforts et a multiplié les courses défensives. Malheureusement pour son équipe, il a été moins à son avantage dans la construction du jeu en ratant plusieurs passes faciles.

Mathieu Bodmer (4,5) : un match contrasté pour l'ancien Niçois. Dans les moments forts de l'OM, le milieu de terrain a été globalement dépassé et a été en retard sur les bonnes combinaisons phocéennes. Malgré tout, il a relevé la tête en seconde période en orientant plutôt bien les offensives bretonnes.

Ludovic Blas (3) : le jeune talent de l'EAG a été bien trop discret sur cette rencontre. Dominé physiquement par les Marseillais, il a été incapable d'exprimer son talent et de peser sur la partie. Un match à oublier avec notamment cette déviation malheureuse sur le but de Payet.

Yannis Salibur (6) : de retour sous les couleurs de Guingamp après son transfert avorté à Hull City, l'ailier n'a pas démérité. Avec une grosse envie, il a multiplié les courses et a inquiété les Phocéens sur plusieurs contres. Malheureusement, ses partenaires n'ont pas profité de ses bons services...

Marcus Coco (3,5) : le jeune ailier va nourrir des regrets. Parfaitement servi par Salibur sur un contre, il a totalement raté une énorme occasion en ne cadrant pas sa tentative en étant pourtant seul dans la surface. Ensuite, il a beaucoup tenté, en vain... Remplacé à la 61e minute par Nicolas Benezet (non noté).

Jimmy Briand (4) : du côté de l'implication, le capitaine de l'EAG a été irréprochable en se battant sur tous les ballons. Mais globalement, il a été plutôt bien muselé par les défenseurs centraux olympiens et a été peu dangereux. Remplacé à la 80e minute par Alexandre Mendy (non noté).

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

MARSEILLE 2-0 GUINGAMP (mi-tps: 1-0) - FRANCE - Ligue 1 / 24e journée

Stade : Stade Vélodrome - Arbitre : B. Millot



Buts : B. Gomis (26e) D. Payet (76e) pour MARSEILLE

Avertissements : B. Gomis (42e) , Rolando (77e) , pour MARSEILLE - M. Coco (38e) , pour GUINGAMP



MARSEILLE : Y. Pelé - H. Sakai , R. Fanni , Rolando , Doria - M. Lopez (L. Diarra, 88e) , W. Vainqueur , M. Sanson - F. Thauvin (R. Cabella, 70e) , B. Gomis , D. Payet (A. Zambo Anguissa, 80e)



GUINGAMP : K. Johnsson - J. Martins-Pereira , B. Sankoh , J. Sorbon (L. Deaux, 66e) , D. Lévêque - E. Didot , M. Bodmer - Y. Salibur , L. Blas , M. Coco (N. Benezet, 62e) - J. Briand (A. Mendy, 81e)



Gomis a ouvert le score d'une tête plongeante (1-0, 26e)



Kombouaré était furieux après ce but hors-jeu



Sanson a réalisé une très belle partie dans l'entrejeu



La joie de Payet après sa réalisation en fin de partie (2-0, 76e)