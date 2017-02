Après un derby houleux, Lyon corrige Nancy - Débrief et NOTES des joueurs (OL 4-0 Nancy)

En démonstration, l'Olympique Lyonnais a corrigé Nancy (4-0) ce mercredi soir, lors de la 24e journée de Ligue 1. Un large succès mérité pour des Gones bousculés par le public du Parc OL suite à leurs récents résultats très décevants.

Depay, Lacazette et Fekir ont marqué pour Lyon.

Battu à trois reprises lors de ses quatre dernières sorties en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais n'avait d'autre choix que de prendre les trois points face à Nancy, ce mercredi soir, lors de la 24e journée. Mission accomplie pour le septuple champion de France, qui a facilement disposé de la formation lorraine (4-0).

Grâce à ce succès, les Gones se donnent de l'air et consolident leur quatrième place, profitant du revers de Saint-Etienne à Nice (0-1) pour reprendre quatre unités d'avance sur leur ennemi juré.

Lyon en mode diesel

Timides d'entrée, les Gones étaient sifflés par leurs supporters qui affichaient leur mécontentement dans le premier quart d'heure. Mis en échec par le bloc défensif lorrain, les hommes de Bruno Genesio manquaient deux opportunités en or par Cornet et Yanga-Mbiwa. Au fil des minutes, les locaux se montraient de plus en plus imprécis dans leurs transmissions ce qui agaçait sérieusement les fans.

Le bijou de Valbuena, délicieux Fekir

Heureusement pour ces derniers, Lopes réalisait lui un arrêt décisif devant Dalé. Mieux encore, Valbuena enflammait le Parc OL sur une magnifique frappe enroulée à l'entrée de la surface qui ne laissait aucune chance à Chernik (1-0, 39e). Un but qui libérait la formation rhodanienne puisque Fekir doublait la mise dans la foulée sur un subtil lob du pied droit (2-0, 43e).

Depay décisif

Au retour des vestiaires, Lacazette enfonçait le clou sur un penalty obtenu par Depay (3-0, 54e). Le Néerlandais profitait d'un service millimétré de Gonalons pour ouvrir son compteur avec l'OL sur un plat du pied parfait entre les jambes de Chernik (4-0, 58e). Quel festival ! Le club promu n'était pas loin de prendre encore plus l'eau sur une tête plongeante de Lacazette qui fuyait de peu le cadre.

Largement au-dessus, les partenaires de Jallet auraient pu inscrire d'autres buts mais l'altruisme de certains et la maladresse d'autres ont évité à Nancy une correction bien plus sévère. Qu'importe, Lyon s'est réveillé et consolide sa quatrième place au classement avec ce succès très facile.

La note du match : 6/10

Les deux défaites consécutives en championnat ont plombé le moral des fans de l'OL, qui ont affiché leur mécontentement dans le premier quart d'heure en sifflant leurs joueurs. Heureusement pour eux, les Gones avaient à coeur de se rattraper et ont offert le spectacle en régalant ce soir.

Les buts :

- Dans l'axe, à l'entrée de la surface, Fekir temporise et sert Valbuena sur sa droite. L'ancien Marseillais contrôle le ballon, se met sur son pied droit et enroule parfaitement sa frappe, qui trompe Chernik à l'aide de la barre transversale (1-0, 39e).

- Sur le côté droit, Fekir perfore, sert Lacazette dans l'axe qui lui remet dans sa course. Le Gone ne tremble pas et lobe somptueusement Chernik du pied droit (2-0, 43e).

- Servi par Jallet, Depay se joue de Guidileye qui l'accroche dans la surface. Le penalty est parfaitement transformé par Lacazette, qui trompe Chernik sur sa droite, à ras de terre (3-0, 54e).

- Les Lyonnais jouent en une touche de balle sur le côté droit et c'est Gonalons qui se retrouve seul dans l'axe à une trentaine de mètres du but. D'une passe en profondeur parfaite du pied gauche, le capitaine lyonnais trouve Depay, qui ne tremble pas au moment de tromper Chernik du plat du pied droit (4-0, 58e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Nabil Fekir (7,5/10)

Au fond du trou, l'international tricolore a clairement relevé la tête ce soir. Passeur décisif sur le but de Valbuena, il inscrit dans la foulée un très joli but sur un subtil lob du pied droit. Il a été très bon dans l'ensemble, multipliant les dédoublements et les combinaisons avec ses partenaires tout au long de la partie. Depuis le temps !

LYON :

Anthony Lopes (6) : moins en réussite lors de ses dernières sorties, le Portugais a réalisé un très bel arrêt devant Dalé en première période. C'est à peu près tout ce que le portier a eu à faire ce soir.

Christophe Jallet (6) : un match sérieux de l'ancien Parisien. Intéressant offensivement, il n'a pas eu beaucoup de travail à réaliser sur le plan défensif.

Emanuel Mammana (6) : une performance très solide de l'Argentin, efficace à la récupération et peu mis en danger derrière.

Mapou Yanga-Mbiwa (5,5) : pas loin d'ouvrir la marque sur un coup de tête puissant en première période, le défenseur central s'est néanmoins montré assez maladroit dans ses transmissions, perdant beaucoup de ballons.

Jérémy Morel (5,5) : le joueur passé par Lorient a perdu quelques ballons pourtant sans danger lors des premières minutes difficiles de son équipe. Mais par la suite, il s'est repris en jouant bien plus sereinement. Remplacé à la 85e minute par Maciej Rybus (non noté).

Maxime Gonalons (6,5) : s'il s'est montré correct dans l'ensemble, on retiendra surtout sa magnifique passe décisive pour Depay, et du pied gauche ! A noter son échange assez musclé avec des supporters lyonnais à l'issue de la rencontre.

Lucas Tousart (5,5) : en l'absence de Tolisso, le jeune milieu avait l'occasion de marquer des points. Bon à la récupération mais avec néanmoins du déchet dans ses transmissions.

Maxwell Cornet (5,5) : resté sur le banc dans le derby, le jeune Gone avait du feu dans les jambes en début de partie, ratant une incroyable occasion peu après le quart d'heure de jeu puis sur une grosse frappe à l'extérieur de la surface à la 35e minute. Il a été néanmoins beaucoup trop timide une fois que l'OL a débloqué la situation.

Nabil Fekir (7,5) : lire commentaire ci-dessus.

Mathieu Valbuena (6,5) : l'ancien Marseillais a été le plus précis de son équipe dans les premières minutes, offrant un caviar à Cornet, qui s'est manqué devant Chernik. Blessé, «Petit Vélo» a juste eu le temps d'inscrire un but exceptionnel sur une magnifique frappe enroulée à l'entrée de la surface. Remplacé à la 40e minute par Memphis Depay (7), qui a réalisé une entrée intéressante, obtenant un penalty juste après la pause en se jouant de Guidileye puis en marquant son premier but sous ses nouvelles couleurs. Bon pour la confiance !

Alexandre Lacazette (7) : muet dans le derby, le buteur rhodanien a énormément travaillé sur le front de l'attaque. Il est passeur décisif pour Fekir sur le deuxième but lyonnais avant d'y aller de sa réalisation sur penalty juste après la pause. A noter quelques sifflets à sa sortie et une banderole assez saignante réservée par les supporters suite à sa volonté à peine cachée de quitter le club l'été prochain. Remplacé à la 76e minute par Jordan Ferri (non noté).

NANCY :

Sergey Chernik (3) : peu académique, le Biélorusse ne peut absolument rien faire sur les deux premiers buts lyonnais. Battu sur le penalty de Lacazette, il n'a pas réussi à se montrer décisif sur le but de Depay. Au final, un match compliqué...

Joeffrey Cuffaut (3,5) : le latéral droit nancéien a clairement manqué d'agressivité sur certaines actions, dont celle menant au but de Valbuena. Il est également très moyen sur le but de Depay, sur lequel il est étrangement absent.

Modou Diagne (3) : une partie médiocre du Lorrain, dépassé par la vitesse des attaquants lyonnais du début à la fin.

Tobias Badila (4,5) : grosse première demi-heure du défenseur central, qui a repoussé à de nombreuses reprises le danger en première période. Malheureusement, les Lyonnais ont trouvé la faille sur un exploit de Valbuena et ont déroulé par la suite.

Julien Cétout (2,5) : mis en difficulté par Cornet, le latéral gauche a eu du mal à contenir ses adversaires ce soir. Il a pris le bouillon sur de nombreuses actions bien construites par ses adversaires. Remplacé à la 58e minute par Christophe Mandanne (non noté).

Youssef Ait Bennasser (4) : précieux pour son retour face aux Canaris, le Marocain n'a pas réussi à confirmer ce soir. Il a été trop peu en vue pour espérer peser dans l'entrejeu. Remplacé à la 58e minute par Anthony Robic (non noté).

Alou Diarra (6) : le meilleur Nancéien ce soir. Face à son ancien club, l'ex-international tricolore a été très bon à la récupération et a tenté tant bien que mal de tenir un milieu où ses deux partenaires ne l'ont pas vraiment aidé.

Diallo Guidileye (2,5) : une partie vraiment pauvre du Mauritanien, qui en plus d'avoir été moyen à la récupération, est fautif sur le penalty obtenu par Depay. Match à oublier et vite !

Maurice Dalé (3,5) : l'attaquant supersonique a eu l'occasion du 1-0 mais Lopes a remporté son duel peu après la demi-heure de jeu. Sa seule opportunité de la partie... Remplacé à la 58e minute par Karim Coulibaly (non noté).

Youssouf Hadji (3) : remplaçant à Nantes, le vétéran nancéien était titulaire afin d'apporter son expérience face à un gros du championnat. Raté, puisqu'il n'a eu aucune occasion de s'exprimer ce soir. Dommage.

Christ Emmanuel Fait Maouassa (4) : l'habituel arrière latéral s'est montré très généreux dans son couloir gauche, posant quelques soucis à Jallet en début de match. Mais l'expérience de l'international tricolore a rapidement calmé les ardeurs du jeune Lorrain, inexistant par la suite.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

LYON 4-0 NANCY (mi-tps: 2-0) - FRANCE - Ligue 1 / 24e journée

Stade : Parc Olympique Lyonnais - Arbitre : B. Varela



Buts : M. Valbuena (39e) N. Fekir (43e) A. Lacazette (54e, pen.) M. Depay (58e) pour LYON

Avertissements : M. Gonalons (50e) , pour LYON - C. Mandanne (81e) , pour NANCY



LYON : Anthony Lopes - C. Jallet , E. Mammana , M. Yanga-Mbiwa , J. Morel (M. Rybus, 85e) - M. Gonalons , L. Tousart - M. Cornet , N. Fekir , M. Valbuena (M. Depay, 40e) - A. Lacazette (J. Ferri, 76e)



NANCY : S. Chernik - J. Cuffaut , M. Diagne , T. Badila , J. Cétout (C. Mandanne, 59e) - Y. Ait Bennasser (A. Robic, 59e) , A. Diarra , D. Guidileye - M. Dalé (K. Coulibaly, 59e) , Y. Hadji , F. Maouassa



"Avant de parler de vos envies d'ailleurs, faites gagner votre club formateur"

La joie des Gones après le but somptueux de Valbuena (39e)

Une passe décisive et un but pour Fekir contre Nancy

Lacazette a inscrit son 9e penalty de la saison en Ligue 1 (54e)

Chernik a passé une sale soirée à Lyon