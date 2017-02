Lyon : même chez les Gones, le comportement à Saint-Etienne ne passe pas...

Lors de la défaite de l'Olympique Lyonnais à Saint-Etienne (0-2) dimanche en Ligue 1, Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso ont été expulsés en fin de match pour de mauvais gestes. Une attitude qui dérange au sein même des Gones...

Sidney Govou n'a pas apprécié l'image donnée de l'OL.

«Avec Bruno Génésio, on a décidé de sanctionner financièrement Corentin et Rachid. Je les aime bien mais ils vont être sanctionnés lourdement.» Après les expulsions de Corentin Tolisso et de Rachid Ghezzal dans les derniers instants du derby face à l'AS Saint-Etienne (0-2) dimanche en Ligue 1, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a rapidement décidé de réagir en sanctionnant ses deux joueurs.

En attendant les décisions de la Commission de discipline de la LFP ce jeudi, les deux hommes ont été très critiqués dans les médias ces derniers jours. Et même à Lyon, l'attitude du duo a énormément déçu...

Govou pousse un gros coup de gueule

En effet, l'ancien ailier de l'OL Sidney Govou ne s'est pas gêné pour critiquer la nervosité des Gones sur cette partie. «Dans la vie, il faut savoir accepter la défaite et ne pas chercher des excuses de partout. Le haut niveau impose d'être maître de ses nerfs. (...) Au pire, tu peux péter un plomb mais ne pas le reconnaître ensuite est plus que ridicule», a déploré l'ex-international tricolore pour le média 20 Minutes.

Présent à Lyon lors des années fastes du club (1999-2010), Govou pense même que l'OL a dégradé son image avec ces incidents. «A la base, l'OL n'était pas forcément un club aimé en raison de son président très médiatique et de sa ville bourgeoise. On a mis beaucoup de temps à construire une image de beau club et un match comme celui-là la flingue d'un coup», a-t-il fustigé. Il faut reconnaitre que Lyon ne sort pas grandi de cette affaire.

C. Jallet - «ce genre de geste, on n'aime pas les voir sur un terrain»

Même dans le vestiaire rhodanien, les comportements de Ghezzal et surtout de Tolisso ont dérangé. Présent en conférence de presse mardi, Christophe Jallet a bien tenté de défendre le milieu de terrain pour son tacle sur Fabien Lemoine, mais ne l'a pas totalement épargné. «Ce genre de geste, on n'aime pas les voir sur un terrain», a commenté le latéral droit.

«Maintenant, c'est facile de lui jeter la pierre. Il n'a besoin de personne pour lui dire que ce n'est pas bien, il le sait. Il a eu une réaction épidermique mais humaine, a-t-il nuancé. C'est tombé sur lui, j'espère que ça n'arrivera plus.» De son côté, l'entraîneur Bruno Génésio s'est montré encore moins clément en évoquant des erreurs inexcusables. Reste désormais à connaître la position de la Commission de discipline...

