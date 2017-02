Bordeaux : les Girondins humilient Caen... Un candidat sérieux pour l'Europe !

En s'imposant sur la pelouse de Caen (4-0) ce mardi, Bordeaux a réalisé un joli rapproché au classement avant les matchs de mercredi. Il faudra sans doute compter sur les hommes de Jocelyn Gourvennec en cette seconde partie de saison.

Rolan buteur contre Caen

Les Girondins de Bordeaux ont réalisé une belle opération ce mardi soir en s'imposant sur la pelouse de Caen (4-0) dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Un large succès qui confirme la bonne forme actuelle des hommes de Jocelyn Gourvennec, efficaces offensivement.

Bordeaux sans pitié avec Caen

Les Bordelais ont rapidement pris l'avantage lorsque Rolan profitait d'un dégagement loupé de Leborgne au centre du terrain pour s'en aller battre Vercoutre (0-1, 11e). Derrière, les Girondins profitaient d'une nouvelle erreur, de Vercoutre cette fois-ci, pour doubler la mise. Le gardien caennais se trouait totalement sur son arrêt en tentant de stopper le tir de Kamano (0-2, 22e). Le SMC payait cash ses erreurs...

En seconde période, les Normands ne parvenaient pas à réagir et Bordeaux en profitait pour tuer tout suspense. Kamano s'offrait un doublé d'un tir du droit après un petit numéro (3-0, 63e). Plus inquiétés ensuite, les Girondins s'offraient même un quatrième but par Plasil en toute fin de rencontre (0-4, 90e). Quatre buts sur les quatre tirs bordelais cadrés dans cette rencontre, preuve de l'efficacité girondine face à une formation normande, il est vrai, très faible ce soir.

Bordeaux se mêle à la lutte

«On sanctionne les erreurs de l'adversaire, c'est le foot. Quand tu prétends accéder au haut du tableau il faut sanctionner quand il y a la possibilité. Ce soir cela a été fait, il faut rester humble. Ce soir on a vu une vraie équipe !» , s'est enthousiasmé Cédric Carrasso après la rencontre. «C'est un match abouti, une victoire convaincante, a indiqué Gourvennec. Cela valide nos progrès et notre bon début d'année 2017, et permet d'oublier notre match moyen contre Rennes (1-1) il y a trois jours. On repasse dans le positif au goal-average, c'est positif également.»

Avec 36 points, Bordeaux est provisoirement remonté à la 6e place, à égalité avec Saint-Etienne et à une longueur de Lyon. L'OM est à trois unités derrière. Ces trois équipes joueront mercredi avec un déplacement difficile à Nice pour l'ASSE, tandis que l'OL reçoit Nancy et l'OM accueille Guingamp. Avec uniquement le championnat et la Coupe de France à disputer dans cette seconde partie de saison, les Girondins, qui restent sur six matchs sans défaite en L1, auront leur mot à dire dans la course à l'Europe.

«Contre Paris vendredi, il faudra donner 400-500% de ce qu'on peut. On s'offre un très beau match à domicile vendredi» , a prévenu Gourvennec. Une bonne prestation contre le PSG en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 pourrait confirmer les belles ambitions bordelaises.

Selon vous, Bordeaux peut-il se qualifier en Ligue Europa en fin de saison ?N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...