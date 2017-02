Un gros ouf de soulagement pour Monaco ! - Débrief et NOTES des joueurs (MHSC 1-2 Monaco)

L'AS Monaco a remporté son 17e succès de la saison en championnat sur la pelouse de Montpellier (2-1) ce mardi soir, à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1. Réduits à dix et bousculés, les Monégasques ont profité de leur réalisme en première période pour l'emporter.

Moutinho et Mendy félicitent Mbappé après son but (0-2, 20e)

Sans briller, l'AS Monaco s'est imposée sur la pelouse de Montpellier (2-1) ce mardi soir, à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1. Réalistes en première période, les Monégasques ont semblé émoussé physiquement en seconde période mais ont tenu bon pour décrocher un cinquième succès sur leurs six derniers matchs de championnat.

Le réalisme monégasque

Auteurs d'une entame de match assez tranquille, les Monégasques ouvraient le score sur leur première occasion. Glik profitait d'un bon coup franc de Lemar pour marquer de la tête (0-1, 16e). Un réalisme froid de la part de l'ASM, qui doublait la mise sur sa deuxième opportunité avec un contre éclair conclu par Mbappé (0-2, 20e).

Malgré quelques offensives héraultaises, le club de la Principauté gérait son match et n'était pas beaucoup inquiété par la suite. Mbappé avait même l'occasion de tuer le suspense juste avant le retour aux vestiaires mais l'attaquant monégasque butait sur Jourdren. Une occasion manquée qui aurait pourtant bien aidé Monaco pour la suite de ce match.

Montpellier reprend espoir, Jemerson voit rouge

Au retour des vestiaires, Montpellier réduisait immédiatement l'écart. Hilton profitait d'un corner de Boudebouz pour marquer de la tête au premier poteau (1-2, 47e). Un petit moment de fébrilité pour Monaco qui perdait ensuite Germain et Sidibé, touchés respectivement au mollet et à l'adducteur. Derrière, le MHSC poussait après avoir repris espoir dans cette rencontre alors que Monaco ne montrait plus grand-chose offensivement.

L'ASM jouait avec le feu dans le dernier quart d'heure en restant très bas. Sans doute émoussés physiquement, les hommes de Leonardo Jardim n'avaient plus les jambes pour se porter vers l'avant et subissaient les assauts adverses. Le club princier terminait la rencontre à dix après l'expulsion de Jemerson et pliait mais ne rompait pas pour décrocher sa 17e victoire de la saison en championnat et ainsi s'assurer de rester en tête du classement après cette 24 journée de Ligue 1. Le soulagement de Jardim au coup de sifflet final en disait long sur la difficulté des Monégasques dans cette partie.

La note du match : 6/10

En première période, les occasions n'ont pas été très nombreuses mais Monaco a fait parler son réalisme pour inscrire deux buts. Durant le second acte, les Montpelliérains ont élevé leur niveau et ont relancé le suspense en marquant après la pause. La fin de match a été passionnante avec des Monégasques au bord de la rupture mais les joueur du MHSC n'ont pas été assez adroits dans la finition.

Les buts :

- Sur un coup franc tiré par Lemar, Glik est à la lutte avec Hilton et parvient à se défaire du marquage du Brésilien. Jourdren loupe sa sortie et le Polonais marque de la tête (0-1, 16e).

- Sur un ballon récupéré par Sidibé à l'entrée de sa surface, le latéral monégasque sert Mendy au milieu de terrain. Ce dernier lance Mbappé qui prend de vitesse Hilton et s'en va fixer Jourdren avant de glisser le ballon entre les jambes du gardien montpelliérain (0-2, 20e).

- Boudebouz ajuste un corner parfait au premier poteau pour la tête d'Hilton, qui est oublié par la défense monégasque et coupe parfaitement la trajectoire (1-2 ,47e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Kamil Glik (7/10)

Impérial défensivement, le Polonais a encore prouvé qu'il était le véritable patron de cette défense monégasque. Auteur de plusieurs très bonnes interventions et précieux en seconde période lorsque son équipe subissait. De plus, c'est lui qui ouvre le score pour l'ASM en inscrivant son 4e but de la saison en L1.

MONTPELLIER :

Geoffrey Jourdren (4) : le gardien montpelliérain se rate sur sa sortie sur le premier but monégasque, puis il perd son face-à-face avec Mbappé cinq minutes plus tard. Il se rattrape avant la pause face à l'attaquant de l'ASM, puis il n'a plus eu grand-chose à faire ensuite.

N. Mukiele (6) : malgré un début de match compliqué avec les montées de Mendy à gérer, il a tenu bon et il a ensuite verrouillé son couloir en gérant bien Lemar.

Jérôme Roussillon (6,5) : une belle activité dans son couloir avec des retours précieux et plusieurs très bonnes montées.

Hilton (4) : le capitaine du MHSC redonne certes espoir à son équipe en réduisant l'écart, mais il ne faut pas oublier sa mauvaise première période sur le plan défensif. Mangé par Glik sur le premier but monégasque, il est ensuite déposé par Mbappé sur le second.

Lukás Pokorný (6) : il a livré un match sérieux avec de bonnes interventions en couverture.

Ellyes Skhiri (7) : un gros travail au milieu de terrain pour récupérer de nombreux ballons et gêner les Monégasques dans la construction. Une belle prestation.

J. Ikone (6,5) : l'attaquant montpelliérain le plus actif sur la pelouse. Le joueur prêté par le PSG a offert de jolis dribbles et s'est montré inspiré dans ses appels et ses passes pour bouger la défense monégasque. Remplacé à la 62e par Souleymane Camara (non noté), qui trouve la transversale en fin de match.

Yacouba Sylla (4,5) : régulièrement dépassé par ses adversaires, il a multiplié les fautes. Un peu mieux en seconde période lorsque son équipe a repris le dessus dans le jeu.

Ryad Boudebouz (6,5) : ses partenaires ont eu du mal à le trouver en première période et il était obligé de redescendre très bas pour toucher le ballon. Bien plus en vue en seconde période avec des gestes techniques de classe et une passe décisive pour Hilton.

Keagan Dolly (4) : pour sa première en L1, la recrue montpelliéraine n'a pas montré grand-chose sur le plan offensif. Il a perdu des ballons dangereux, dont un qui amène le second but monégasque. Remplacé à la 81e par Paul Lasne (non noté).

Isaac Mbenza (non noté) : victime du changement tactique de Gasset, la recrue montpelliéraine n'est pas restée longtemps sur le terrain et n'a pas eu le temps de montrer grand-chose, hormis une belle accélération côté gauche. Remplacé à la 24e par Steve Mounié (5,5), qui a pesé offensivement grâce à son jeu dos au but.

MONACO :

Danijel Subasic (6) : peu inquiété en première période, le gardien monégasque a su faire les interventions nécessaires dans le second acte lorsque son équipe subissait.

Djibril Sidibé (6) : un début de match un peu brouillon avec quelques pertes de balle dans son couloir, mais il est monté en puissance au fil des minutes et il a réalisé une bonne prestation défensive. Il est au départ de l'action sur le deuxième but monégasque. Il doit céder sa place sur blessure. Remplacé à la 57e par Almamy Touré (non noté), qui a globalement passé son temps à défendre.

Benjamin Mendy (5,5) : solide dans son couloir gauche en première période, il a encore multiplié les montées et les centres. Il est notamment passeur décisif pour Mbappé. Cela a été plus compliqué pour lui défensivement et offensivement après la pause.

Kamil Glik (7) : lire le commentaire ci-dessus.

Jemerson (4) : plus en difficulté que son compère de l'axe dès le début de la rencontre, le Brésilien a été bougé par la vivacité d'Ikoné. En seconde période, il laisse ses coéquipiers à dix après avoir récolté deux avertissements en moins de dix minutes.

João Moutinho (5,5) : un match rigoureux de la part du Portugais avec une belle activité à la récupération et une bonne frappe repoussée par Jourdren. Comme l'ensemble de ses partenaires, il a eu plus de mal en seconde période.

Bernardo Silva (5) : toujours très propre techniquement, le milieu offensif portugais a tout de même eu un peu de mal à se mettre en valeur ce soir. Remplacé à la 80e par Radamel Falcao (non noté).

Tiémoué Bakayoko (5,5) : toujours très important au milieu de terrain pour gratter des ballons et percer les lignes adverses. Moins influent en seconde période face à la domination montpelliéraine.

Thomas Lemar (5,5) : plutôt discret dans le jeu en première période, il offre une passe décisive à Glik sur un coup franc. En seconde période, il a été l'un des rares à avoir encore assez de jus pour réaliser des accélérations dangereuses.

Kylian Mbappe Lottin (6,5) : l'attaquant monégasque a régulièrement fait des différences sur ses accélérations. Il dépose HIlton sur le deuxième but monégasque et perd un duel avec Jourdren avant la pause. Malin dans ses appels et ses déplacements, il a été un poison pour la défense montpelliéraine.

Valère Germain (5,5) : encore précieux pour son équipe grâce à ses déplacements et ses décrochages. En revanche, on l'a peu vu dans la surface montpelliéraine. Touché à un mollet et remplacé à la 47e par Fabinho (5,5), qui a globalement subi avec son équipe mais a récupéré de précieux ballons.

MONTPELLIER 1-2 MONACO (mi-tps: 0-2) - FRANCE - Ligue 1 / 24e journée

Stade : Stade de la Mosson - Arbitre : M. Lesage



Buts : Hilton (47e) pour MONTPELLIER - K. Glik (16e) K. Mbappe Lottin (20e) pour MONACO

Avertissements : Y. Sylla (15e) , pour MONTPELLIER - B. Mendy (72e) , Jemerson (82e) , pour MONACO - Expulsions : Jemerson (88e) , pour MONACO



MONTPELLIER : G. Jourdren - N. Mukiele , Hilton , L. Pokorný , J. Roussillon - Y. Sylla , E. Skhiri - J. Ikone (S. Camara, 62e) , R. Boudebouz , K. Dolly (P. Lasne, 81e) - I. Mbenza (S. Mounié, 25e)



MONACO : D. Subasic - D. Sidibé (A. Touré, 57e) , K. Glik , Jemerson , B. Mendy - Bernardo Silva (Falcao, 81e) , João Moutinho , T. Bakayoko , T. Lemar - V. Germain (Fabinho, 49e) , K. Mbappe Lottin



Glik a donné l'avantage à Monaco (0-1, 16e)

Mbappé marque le 2e but de Monaco (0-2, 20e)

Buteur, Hilton remercie son passeur Boudebouz (2-1, 48e)

La déception d'Ikoné, auteur d'un bon match