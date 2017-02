Arsenal : Wenger, stop ou encore ?

Dépassé à Chelsea (1-3) samedi en Premier League, Arsenal a sans doute fait une croix définitive sur le titre. Un éternel recommencement pour la formation dirigée par Arsène Wenger, qui pourrait malgré tout continuer l'aventure chez les Gunners en dépit de son incapacité à remobiliser ses troupes.

Arsène Wenger, le sempiternel débat.

A Arsenal, on ne sourit plus. Battus par Watford (1-2) mardi, les Gunners ont de nouveau chuté samedi sur la pelouse de Chelsea (1-3). Désormais quatrième de Premier League, la formation londonienne se retrouve mêlée dans une lutte féroce pour la Ligue des Champions dont elle pourrait être la grande perdante au regard des dynamiques de ses concurrents. Et forcément, Arsène Wenger est la principale cible des critiques.

Pourtant, Wenger pourrait rempiler

Suspendu face aux Blues, l'Alsacien avait le masque dans les tribunes de Stamford Bridge, assistant impuissant au naufrage des siens. L'entraîneur, en place depuis 20 ans, donne l'impression de ne plus trouver de solution pour permettre à Arsenal de jouer des coudes avec les meilleurs clubs anglais. Et pourtant, celui-ci pourrait prolonger son contrat qui expire en juin prochain.

En effet, le Times révèle que le Français dispose d'une offre entre ses mains. Malgré tout, celui-ci se réserve le temps de donner sa décision et demeure flou à ce sujet. «Mon avenir a toujours été clair» , a assuré l'ancien tacticien de Monaco dans des propos repris par le site Calciomercato. «Je suis concentré à 100% sur mon travail ici et je le serai jusqu'au dernier jour de mon contrat. C'est la seule chose qui est claire concernant mon avenir. Ma seule crainte est que les joueurs soient perturbés par ces rumeurs.»

Un message qui passe moins, une direction sans solution

Perturbés, ses joueurs donnent l'impression de l'être. Pour preuve, Laurent Koscielny n'a pas caché sa frustration à l'issue de la dernière défaite, remettant en cause les choix tactiques de son compatriote. «Je pense qu'on s'est beaucoup marché dessus. On aurait dû jouer comme une équipe, ce qui n'a pas été le cas. Ils nous ont surtout eu en contre» , s'est plaint l'international tricolore. «On doit revenir à ce qu'on sait faire et retrouver notre qualité dans le jeu, les passes et les mouvements.»

Des propos qui témoignent du malaise entre une partie du groupe et son entraîneur. Le plus inquiétant, c'est que la direction londonienne semble finalement la plus fébrile dans ce dossier, ne parvenant pas à trancher dans le vif pour permettre au club de démarrer un nouveau cycle. Nul doute que les supporters, lassés par les événements pour certains, attendent impatiemment le choix de l'homme de 67 ans.

