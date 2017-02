Lyon : sacré champion d'Afrique, Nkoulou va revenir le moral gonflé à bloc

Poussé vers la sortie cet hiver, le défenseur central Nicolas Nkoulou a fait le choix de rester à l'Olympique Lyonnais. Sacré champion d'Afrique dimanche à l'issue d'une belle prestation en finale de la CAN 2017, le Camerounais pourrait regagner le Rhône dans de très bonnes dispositions mentales.

Nkoulou aura été l'un des héros camerounais en finale de la CAN.

Dimanche soir, pendant que l'Olympique Lyonnais s'enfonçait un peu plus dans la crise en s'inclinant 2-0 contre l'AS Saint-Etienne dans un derby houleux, il y avait bien un Gone à la fête. Celui-ci portait d'ailleurs un maillot… vert.

A des milliers de kilomètres du stade Geoffroy-Guichard, à Libreville au Gabon, Nicolas Nkoulou remportait en effet son premier titre de champion d'Afrique avec le Cameroun face à l'Egypte (2-1) en finale de la CAN 2017. Cantonné au banc durant l'essentiel du tournoi par le sélectionneur Hugo Broos, qui lui a préféré les moins expérimentés Michael Ngadeu et Adolphe Teikeu, le défenseur central de 26 ans a profité de la blessure du Sochalien pour sortir du banc à la demi-heure de jeu et disputer la majeure partie de cette affiche.

Buteur décisif

Auteur de l'égalisation de la tête, l'ancien Marseillais a complètement relancé les Lions Indomptables tout en livrant une prestation solide défensivement. Comme un symbole, le capitaine camerounais, Benjamin Moukandjo, a d'ailleurs tenu à ce que le Lyonnais vienne le rejoindre au moment de soulever le trophée !

«Je suis heureux pour Nico. C'est un joueur extraordinaire, c'est un exemple. Une fois de plus, il a montré sa grande classe. Il n'était pas titulaire, il est entré en cours de match, mais qu'est-ce qu'il nous a fait du bien !» , a lancé le Lorientais au micro de beIN Sports après la rencontre. Même si sa CAN n'a pas été facile avec ce statut de joker de luxe, Nkoulou devrait regagner le Rhône le moral gonflé à bloc après ce sacre et sa belle prestation en finale. De quoi imaginer qu'il puisse rebattre les cartes dans l'esprit du coach Bruno Genesio ? Le natif de Yaoundé part de très loin...

Une place à prendre ?

Considéré comme un quatrième choix dans la hiérarchie des défenseurs centraux, le Lion a été poussé vers la sortie par le club cet hiver en direction d'Hull City, mais il n'a pas souhaité bouger. Reste qu'en l'absence de Mouctar Diakhaby, blessé, la charnière centrale composée d'Emanuel Mammana et Mapou Yanga-Mbiwa a montré d'inquiétants signes de fébrilité face aux Verts. Et comme l'OL est empêtré dans une spirale négative de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, le technicien lyonnais aura moins de réticences à tester de nouvelles options. Au point de tenter de relancer Nkoulou après sa belle finale ? Réponse dans les prochaines semaines...

