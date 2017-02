Tottenham : Sissoko, l'erreur de casting ?

Recruté à prix d'or par Tottenham l'été dernier, Moussa Sissoko joue peu cette saison. Malgré son Euro globalement réussi, l'international tricolore ne parvient pas à convaincre Mauricio Pochettino. Et cela ne devrait pas s'améliorer dans les prochains mois...

Sissoko n'est pas au mieux à Tottenham.

Après une saison très difficile à Newcastle, relégué en Championship, Moussa Sissoko (27 ans) a réussi à garder une grosse cote sur le marché des transferts. Comment ? En réalisant une fin d'Euro époustouflante face à l'Allemagne (2-0) et au Portugal (0-1 ap).

Deux énormes prestations qui ont permis aux Magpies de le céder contre un très joli chèque de 35 millions d'euros à Tottenham, soit le transfert le plus onéreux de l'histoire du club anglais. Mais plus de 5 mois plus tard, la magie a disparu.

Sissoko très loin dans la hiérarchie

Et pour cause, le milieu de terrain de l'équipe de France joue peu. Avec seulement neuf titularisations en 21 rencontres toutes compétitions confondues, l'ancien Toulousain ne fait pas partie des premiers choix de Mauricio Pochettino. Dele Alli, Christian Eriksen, Victor Wanyama, Eric Dier, Moussa Dembélé, tous disposent d'une voire deux longueurs d'avance sur le Français, remplaçant de luxe et qui joue des coudes avec le prometteur Harry Winks afin de bousculer la hiérarchie.

Une déception pour le principal intéressé, qui ne baisse pas les bras. «J'espérais avoir beaucoup plus de temps de jeu, mais bon après comme je l'ai dit auparavant, j'ai intégré un collectif qui a très bien fonctionné l'an dernier, terminant troisième. C'est quasiment le même effectif avec 2-3 nouveaux donc petit à petit j'essaye de faire de mon mieux. Lors du peu de temps de jeu que le manager me donne, j'essaye de donner le meilleur de moi-même pour aider l'équipe» , a pensé le Bleu au micro de SFR Sport.

Sissoko incompatible avec le style Pochettino ?

«On verra bien ce qui va se passer, le plus important, c'est le collectif, on montre de belles choses. Moi, personnellement, je vais continuer à me battre, à essayer d'apporter ce que je peux à l'équipe et essayer d'avoir le plus de temps de jeu possible, je pense que c'est la chose la plus importante» , a continué le natif du Blanc-Mesnil.

Sauf que la machine Tottenham, 2e de Premier League, tourne à plein régime et on voit difficilement comment l'entraîneur argentin pourrait changer ses plans dans la dernière ligne droite. Joueur de devoir et fidèle soldat, Sissoko n'est-il pas condamné au banc du côté de White Hart Lane ? Car s'il peut soulager ses partenaires avec ses qualités physiques impressionnantes dans les fins de match, son style de jeu ne colle pas forcément au football souhaité par Pochettino. A moins d'un miracle, son aventure chez les Spurs n'est pas près de décoller...

