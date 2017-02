L1 : la goal-line technology a des ratés, Carrasso peut en témoigner

Véritable révolution en Ligue 1, la goal-line technology est un outil précieux pour les arbitres pour savoir si le ballon a franchi ou pas entièrement la ligne de but. Sauf qu'elle n'est pas encore tout à fait au point. Le gardien bordelais Cédric Carrasso a failli en faire les frais contre Rennes.

Cédric Carrasso a eu chaud avec ce raté de la technologie.

Samedi, Bordeaux s'en est bien sorti en prenant un point à domicile face à Rennes (1-1), qui a très certainement livré son meilleur match de la saison. Pourtant, une mésaventure aurait pu coûter un but aux Girondins. Alors que Cédric Carrasso arrête le ballon nettement devant sa ligne, la montre de l'arbitre se met à vibrer.

Mais croyant davantage ses yeux que la technologie, M. Desiage a pris le temps d'analyser la situation pour ne pas commettre l'erreur de désigner le rond central. La goal-line technology, si précieuse dans maintes situations, peut donc avoir encore quelques ratés. Si là, il était évident que le ballon n'avait pas franchi la ligne, un arbitre pourrait facilement se laisser berner en cas de nouvelle erreur dans une situation bien plus litigieuse. Cédric Carrasso l'a bien compris.

De gros doutes déjà en septembre dernier lors de Marseille-Lyon

"Il y a une tête d'un joueur que je récupère un centimètre devant la ligne. J'ai un pied dedans, mais le ballon, on le voit tranquille, je l'ai facilement. Tout le monde le voit : l'arbitre de touche, l'arbitre central… Ils ont vérifié à la mi-temps, il y a pas eu de but donc ils m'ont dit qu'il y avait vraiment eu une erreur. La montre a vibré à cause de mon maillot, parce qu'il est jaune, racontait ainsi le portier bordelais après la partie. Je le saurai pour la prochaine fois, je pense que je vais changer de couleur parce que s'ils appliquent le règlement à la lettre, ça aurait été l'un des buts les plus terribles qu'on puisse prendre !"

Révolution en Ligue 1, la goal-line technology possède pourtant quelques failles. Déjà le 18 septembre dernier, la technologie avait suscité de gros doutes lors du choc entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, la vidéo montrant un ballon au milieu de la ligne alors que les ralentis affichaient le cuir très près d'avoir franchi complètement cette ligne. La marge d'erreur serait-elle de plusieurs centimètres ? A priori, non...

