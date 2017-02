Le PSG était trop fort - Débrief et NOTES des joueurs (Rennes 0-4 PSG)

Même avec une équipe affaiblie, le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de Rennes (4-0) pour se hisser en 8e de finale de la Coupe de France. Auteur d'un doublé, l'Allemand Julian Draxler continue de marquer des points au sein de sa nouvelle équipe. Hatem ben Arfa a été décisif aussi.

Draxler et les Parisiens ont surclassé de pâles Rennais.

Trop facile. Même privé de Trapp, Meunier, Di Maria et Verratti, à l'infirmerie, et avec Thiago Silva, Matuidi et Cavani sur le banc, le Paris Saint-Germain a corrigé Rennes 4-0 en 16e de finale de la Coupe de France. Il n'y avait pas photo entre les deux équipes.

Après un début de match timide de part et d'autre, les Parisiens ouvraient le score sur leur première véritable occasion. Lancé par Thiago Motta, Draxler s'en allait ajuster Costil (0-1, 27e). Dans la foulée, Lucas pouvait doubler la mise mais la frappe du Brésilien était un peu trop croisée.

La rencontre pliée à la 38e minute

Ce n'était que partie remise. Car sur un centre de Ben Arfa, le milieu offensif parisien était bien placé au second poteau pour reprendre victorieusement (0-2, 38e). La rencontre était déjà pliée, les Rennais étant dominés et plus proches d'en prendre un troisième que de réduire l'écart...

Au retour des vestiaires, servi par Ben Arfa, Nkunku avait l'occasion de plomber un peu plus les Rouge et Noir mais le jeune Parisien, pourtant idéalement placé, ne trouvait pas le cadre. Les hommes de Christian Gourcuff continuaient de ne rien montrer et le Roazhon Park se réveillait de temps en temps pour siffler ses protégés. Draxler s'en moquait et enfonçait un peu plus le clou d'une bonne frappe à l'entrée de la surface (0-3, 68e). Décidément, cette pelouse réussit bien à l'Allemand.

En fin de rencontre, Ben Arfa, servi par un Pastore malin, ajoutait un dernier but, récompense de son envie de bien faire ce soir (0-4, 90e). Comme Monaco, Paris reste en lice sur tous les tableaux.

La note du match : 5/10

On ne gardera pas un souvenir mémorable de cette soirée au Roazhon Park, les Parisiens pliant cette rencontre avant même la mi-temps. Les Rennais ont donné l'impression de très vite abdiquer, les champions de France étant trop forts pour eux tout simplement.

Les buts

- Sur une longue ouverture de Thiago Motta, Draxler s'emmène le ballon, résiste à Cavaré et trompe Costil d'un petit piqué avec l'aide du poteau (0-1, 27e).

- Sur un centre de Ben Arfa, Thiago Motta, au point de penalty, est trop court. Mais au second poteau, Lucas est là pour pousser tranquillement le ballon au fond (0-2, 38e).

- Servi par Ben Arfa, Draxler repique dans l'axe et décoche une bonne frappe du droit à l'entrée de la surface qui finit au fond des filets (3-0, 68e).

- Pastore joue vite un coup franc au milieu de terrain. Ben Arfa, seul face à Costil, ne rate pas la cible (4-0, 90e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Julian Draxler (7/10)

L'Allemand avait déjà marqué à Rennes en championnat en janvier dernier. Il a remis ça ce soir en ouvrant le score pour le PSG. Beaucoup d'efficacité sur cette occasion. Percutant par moments ensuite. Il finit par inscrire le troisième but parisien d'une bonne frappe à l'entrée de la surface. Remplacé à la 70e minute par Javier Pastore (non noté), qui a eu le temps de distiller quelques bons ballons pour ses partenaires. Passeur décisif en fin de match pour Ben Arfa.

RENNES :

Benoît Costil (4) : abandonné par sa défense, le portier rennais a vécu une soirée très compliquée en encaissant quatre buts.

Afonso Figueiredo (3) : en grosse difficulté dans son couloir gauche face à Lucas qui a pu se présenter plusieurs fois seul face à Costil.

Dimitri Cavaré (3) : lui aussi a pris le bouillon à droite. Son erreur de marquage face à Draxler sur l'ouverture du score donne trop vite le ton de ce match.

Joris Gnagnon (4) : en difficulté derrière, il a passé une soirée compliquée, mais comme le reste de ses partenaires.

Pedro Mendes (4) : il a souffert en charnière centrale. Les Parisiens inscrivent trois buts, et pouvaient en mettre bien plus encore...

Adrien Hunou (4) : un match assez discret du jeune milieu offensif rennais. Il n'a pas su bouger la défense parisienne.

Clément Chantôme (4) : en difficulté face à son ancienne équipe dans un secteur où les Parisiens affichent une grosse maîtrise technique. Il a été incapable de mettre à mal la domination parisienne malgré une envie de bien faire. Remplacé à la 73e minute par Benjamin André (non noté).

Sanjin Prcic (5) : l'ancien Sochalien n'a pas démérité au milieu. Une grosse activité même s'il a surtout couru après le ballon.

Adama Diakhaby (4) : titulaire sur le côté droit, il a été bien pris par Maxwell. Rien de vraiment positif à signaler. Remplacé à la 73e minute par James Léa-Siliki (non noté), qu'on n'a pas vu.

Giovanni Sio (4) : timide, l'avant-centre rennais se distingue seulement sur une bonne frappe à l'heure de jeu bien captée par Areola. Remplacé à la 66e minute par Aldo Kalulu (non noté), qui n'aura pas fait mieux.

Wesley Saïd (3) : match très compliqué pour lui. Il a été incapable de s'illustrer face à la solide charnière centrale parisienne.

PARIS SG :

Alphonse Areola (5) : peu embêté, le portier parisien stoppe bien une bonne frappe lointaine de Sio peu après l'heure de jeu. Une soirée tranquille pour celui qui est redevenu le remplaçant de Trapp, qui met aussi Cavaré en échec en fin de rencontre.

Marquinhos (6) : le Brésilien a livré un match sérieux en charnière centrale. Des interventions propres.

Maxwell (6) : le latéral gauche parisien a bien tenu son couloir défensivement. Devant, il a centré à plusieurs reprises et a failli être passeur décisif pour Lucas à un quart d'heure du coup de sifflet final.

Presnel Kimpembe (6) : au côté de Marquinhos, le jeune défenseur parisien s'est bien comporté en défense centrale. Beaucoup de maîtrise dans ses interventions.

Serge Aurier (5) : de retour dans son couloir droit, l'Ivoirien n'a pas démérité. Mais il se sera contenté de défendre globalement.

Adrien Rabiot (6) : il a joué à sa main au milieu de terrain. Efficace. Il est notamment au départ de l'action du troisième but parisien.

Christopher Nkunku (5) : peut-être le moins bon Parisien ce soir. Il ne démérite pas mais s'est quand même surtout fait remarquer en gâchant une belle opportunité en début de seconde période.

Hatem Ben Arfa (6) : aligné au poste d'avant-centre, l'ancien Niçois a alterné le bon et le moins bon. Brouillon parfois, il est quand même passeur décisif pour Lucas et Draxler. En fin de rencontre, il finit par inscrire son petit but. Toujours bon pour la confiance.

Julian Draxler (7) : lire le commentaire ci-dessus.

Lucas (6) : actif comme d'habitude... mais un peu brouillon, comme d'habitude. Avant d'inscrire le deuxième but parisien, le Brésilien gâche une belle opportunité en préférant tenter sa chance alors que Draxler était seul. Pas loin du doublé en fin de rencontre, Costil le mettant en échec. Remplacé à la 77e minute par Gonçalo Guedes (non noté), qui n'a pas eu le temps de montrer ses qualités.

Thiago Motta (7) : très bon au milieu de terrain, l'ancien Barcelonais est impliqué sur les deux premiers buts parisiens, avec notamment une passe décisive pour Draxler. Remplacé à la 70e minute par Blaise Matuidi (non noté), entré pour faire souffler le capitaine parisien.

RENNES 0-4 PARIS SG (mi-tps: 0-2) - FRANCE - Coupe de France / 16ee journée

Stade : Roazhon Park - Arbitre : J. Miguelgorry



Buts : - J. Draxler (27e) Lucas (38e) J. Draxler (68e) H. Ben Arfa (90e) pour PARIS SG

Avertissements : D. Cavare (23e) , Pedro Mendes (74e) , pour RENNES - H. Ben Arfa (50e) , pour PARIS SG



RENNES : B. Costil , Afonso Figueiredo , D. Cavare , J. Gnagnon , Pedro Mendes , A. Hunou , (B. André, 73e)C. Chantôme , S. Prcic , (J. Lea Siliki, 73e)A. Diakhaby , (A. Kalulu, 66e)G. Sio , W. Saïd ,



PARIS SG : A. Areola , Marquinhos , Maxwell , P. Kimpembe , S. Aurier , A. Rabiot , C. Nkunku , H. Ben Arfa , J. Draxler (J. Pastore, 69e) , Lucas (Goncalo Guedes, 77e) , T. Motta (B. Matuidi, 70e) ,



Lucas a plié ce match à la 38e minute en inscrivant le deuxième but parisien

Les Rennais ont très vite eu la tête dans le sac au cours de cette rencontre

Aligné en pointe, Ben Arfa termine la partie avec un but et deux passes décisives