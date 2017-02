PSG : après Monaco, Areola doute un peu plus... Emery attend des progrès

Auteur d'une entrée fébrile contre l'AS Monaco (1-1) dimanche, Alphonse Areola doit retrouver la confiance alors qu'il traverse une période compliquée au Paris Saint-Germain. Touché moralement après cette rencontre, le gardien parisien peut rebondir dès ce mercredi face à Rennes. Unai Emery lui a demandé des progrès.

Areola doit retrouver la confiance

Après plusieurs saisons en prêt à Lens, Bastia et Villarreal, Alphonse Areola avait réalisé son rêve de s'imposer au Paris Saint-Germain en septembre dernier. Titulaire face à Arsenal (1-1), le gardien n'avait plus quitté le but parisien jusqu'en novembre et une blessure qui le tiendra éloigné des terrains pendant deux matchs. Derrière, le natif de la capitale a eu du mal à retrouver son niveau.

Touché moralement après Monaco

De moins en moins rassurant, Areola a fini par perdre sa place au profit de Kevin Trapp depuis le début de l'année 2017. C'est ainsi que l'Allemand a été titularisé lors de six des sept derniers matchs du PSG, avant de se blesser dimanche dernier face à Monaco (1-1) en championnat. Entré à la 54e minute, Areola n'a pas respiré la sérénité avant de s'incliner en fin de match sur la frappe de Bernardo Silva.

Bien évidemment, l'ancien Lensois n'est pas le principal responsable de ce but et il n'est jamais évident pour un gardien d'entrer en cours de match. Néanmoins, il s'agit tout de même d'un moment difficile pour le joueur qui n'a pas su préserver la victoire des siens. «Moralement, forcément, c'est une soirée qui l'a touché, il n'est pas content de lui, a confié son entourage dans les colonnes de L'Equipe. La chance, c'est qu'il peut rebondir, vite.»

Une faiblesse à corriger

Areola tentera de rebondir dès ce mercredi (21h) face à Rennes en 16es de finale de la Coupe de France. Une chance pour lui de faire taire les critiques, même si Unai Emery attend aussi des progrès. «J'ai discuté avec lui pour qu'il améliore certaines choses. Ainsi, il a amélioré son jeu au pied mais j'estime qu'il doit encore progresser dans ses appuis sur la gauche pour bloquer les ballons. Je lui ai demandé de travailler pour ça» , a indiqué le coach parisien en conférence de presse.

Ce fameux côté gauche sur lequel il prend le but face à Monaco. Peut-être que les Rennais s'inspireront des propos d'Emery... En tout cas, il est important pour Areola de se reprendre alors que le retour de Trapp est espéré par le PSG pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone, le 14 février. D'ici là, l'ancien Bastiais réussira-t-il à redistribuer les cartes une nouvelle fois ?

