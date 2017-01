OM : accord avec Bordeaux pour Sertic, attendu ce lundi à Marseille !

Malgré des informations contradictoires ce lundi, le joueur de Bordeaux Grégory Sertic va bel et bien rejoindre l'Olympique de Marseille lors de ce mercato d'hiver. Les deux formations ont trouvé un accord pour le transfert du Français, qui était sous contrat jusqu'en juin prochain avec les Girondins.

En l'espace de quelques jours, le dossier Grégory Sertic aura connu de nombreux rebondissements ! Annoncé tout proche de rejoindre l'Olympique de Marseille vendredi, le joueur de Bordeaux a été depuis victime de menaces de la part de «supporters» girondins et son arrivée ne semblait plus d'actualité en ce début de matinée.

En effet, les quotidiens L'Equipe et La Provence ont indiqué ce lundi que cette piste s'était considérablement refroidie, notamment à cause de l'agent du Français qui est le même que celui de l'entraîneur olympien Rudi Garcia. Et pourtant, le joueur de 27 ans va bel et bien débarquer sur la Canebière.

Sertic attendu ce lundi à Marseille

Car selon les informations de la radio RMC, Marseille et Bordeaux ont trouvé un accord concernant le transfert de Sertic, qui était sous contrat jusqu'en juin prochain avec les Girondins. Si le montant de cette transaction n'a pas filtré, il ne devrait pas excéder les 2 millions d'euros étant donné la situation contractuelle de l'habituel milieu de terrain.

Désormais, le natif de Brétigny-sur-Orge est attendu ce lundi soir à la Commanderie afin de passer sa traditionnelle visite médicale et parapher un contrat de 4 ans et demi. Alors qu'il sera la 4e recrue de ce mercato d'hiver pour l'OM après Morgan Sanson, Patrice Evra et Dimitri Payet, Sertic va apporter sa polyvalence au sein de l'effectif de Garcia.

Un renfort en défense centrale

Habitué à évoluer dans l'entrejeu, le futur élément de l'OM va en réalité être recruté pour renforcer la défense centrale olympienne. Avec le possible départ de Karim Rekik vers un club étranger, il sera une solution de repli pour le technicien phocéen afin d'épauler Rolando, Rod Fanni ou encore Doria. Recrue la moins clinquante de ce mercato d'hiver sur le papier, Sertic reste un bon joueur de Ligue 1 et sera un renfort sur le banc marseillais.

