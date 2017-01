PSG : Matuidi a-t-il affiché ses limites dans le système d'Emery ?

Auteur d'une prestation très décevante contre Monaco (1-1) dimanche en Ligue 1, Blaise Matuidi se retrouve sous le feu des critiques. Moins impérial que par le passé, le milieu de terrain affiche clairement ses limites dans le jeu. L'international tricolore est-il devenu un handicap pour le Paris Saint-Germain ?

Blaise Matuidi, à côté de la plaque face à Monaco.

Proche de rejoindre la Juventus Turin l'été dernier, Blaise Matuidi (29 ans) est finalement resté au Paris Saint-Germain. Alors que le recrutement de Grzegorz Krychowiak était censé le pousser définitivement sur le banc, le Français reste le milieu de terrain le plus utilisé par Unai Emery avec 2192 minutes disputées cette saison, soit le cinquième total du club derrière Lucas, Marquinhos, Edinson Cavani et Thiago Silva.

S'il a réussi à convaincre son entraîneur de le maintenir en tant que titulaire, cela pourrait ne plus durer longtemps...

Coup de pompe ou lacunes techniques irréversibles ?

En effet, ses récentes prestations ne plaident pas du tout en sa faveur. Face à Monaco (1-1) dimanche, l'ancien Vert a tout simplement été catastrophique et a d'ailleurs été noté 3/10 par la rédaction de Maxifoot (voir ici). Passes mal ajustées, impact physique bien moins important que par le passé, Matuidi n'est plus que l'ombre de lui-même. Avec 15 ballons perdus sur les 49 qu'il a eu à jouer, le natif de Toulouse ne semble plus aussi important dans le onze parisien qu'il a pu l'être sous les ordres de Laurent Blanc.

Si sa fraîcheur physique peut poser question, puisqu'il a dû combler les nombreuses absences de Marco Verratti ou encore d'Adrien Rabiot depuis le coup d'envoi de l'exercice, il n'empêche que ses lacunes techniques sont de plus en plus visibles avec le style de jeu prôné par Emery. Un système qui ne colle pas forcément aux qualités du Parisien...

Installer définitivement Rabiot ?

Quel choix pour Emery, donc ? S'il n'a pour le moment toujours pas décidé de lâcher le 4-3-3 dans lequel les joueurs du PSG se sont habitués à évoluer depuis de nombreuses années, la présence de Matuidi dans le onze titulaire est-elle toujours indispensable ? A priori non, d'autant plus qu'avec l'émergence de Rabiot, capable d'allier impact physique, alternance entre passes courtes et longues, projection vers l'avant et tirs à longue distance, le technicien basque dispose d'une solution toute prête pour renforcer considérablement son milieu.

A un peu plus de deux semaines de la réception du FC Barcelone lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, l'ancien coach du FC Séville va devoir faire un choix. Si Verratti, actuellement sur la touche, pourrait revenir pour cette confrontation au sommet, l'Ibère continuera-t-il de faire confiance à l'ancien Troyen, hors du coup depuis plusieurs semaines ? Une décision difficile qui mérite débat...

Selon vous, Blaise Matuidi doit-il sortir du onze parisien ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...