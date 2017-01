Paris s'y voyait déjà, Monaco avait de la ressource - Débrief et NOTES des joueurs (PSG 1-1 Monaco)

Le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco ont partagé les points (1-1) ce dimanche dans le choc de la 22e journée de Ligue 1. Paris pensait tenir sa victoire mais les Monégasques ont égalisé dans les arrêts de jeu.

Bernardo Silva sauve Monaco en fin de match

Pas de vainqueur dans ce choc de la 22e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco (1-1) ce dimanche soir. Bousculé par une belle formation monégasque, Paris pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score en fin de match, mais un but dans les arrêts de jeu a permis à l'ASM de prendre un bon point au Parc des Princes. Au classement, le club de la Principauté reprend la première place, le PSG reste 3e.

Un match tactique

Dès l'entame de la rencontre, les Monégasques imposaient un pressing haut qui perturbait les Parisiens dans la construction. Hormis un tir contré de Draxler, Paris avait du mal à se procurer de réelles occasions durant les vingt premières minutes, alors que Fabinho obligeait Trapp à s'employer sur une frappe lourde lointaine. Les deux équipes étaient finalement assez prudentes et le rythme retombait légèrement au fil des minutes dans une rencontre très tactique.

Le PSG restait bien en place et on sentait que les Parisiens ne voulaient pas se livrer face à son adversaire qui sait se montrer redoutable sur des contres. Dans le dernier quart d'heure de ce premier acte, Paris se montrait tout de même un peu plus dangereux, et Subasic devait s'employer avant la pause pour réaliser deux arrêts coup sur coup face à Lucas et Cavani.

Une fin de partie folle !

Monaco revenait avec d'autres intentions en seconde période et Trapp devait s'employer pour sauver les siens sur des tentatives de Falcao et Lemar. Malheureusement pour lui, le gardien allemand se blessait à la cuisse gauche et devait céder sa place à Areola dans le but parisien. Derrière, le PSG était en difficulté et subissait face à des Monégasques plus adroits techniquement. Presque contre toute attente, Paris prenait finalement l'avantage sur un penalty de Cavani après une faute de Sidibé sur Draxler (1-0, 81e). On pensait le succès acquis pour les Parisiens, mais B. Silva égalisait dans le temps additionnel d'une frappe du gauche (1-1, 90e+3). Incroyable !

La note du match : 6/10

Pendant longtemps ce choc tant attendu a offert un spectacle assez décevant avec un match très tactique et peu de grosses occasions pendant une heure. Et puis le match s'est emballé avec l'ouverture du score parisienne et une égalisation presque inespérée pour Monaco. La fin de la partie a été passionnante !

Les buts :

- Sidibé bouscule Draxler dans la surface. L'arbitre désigne le point de penalty ! Cavani prend Subasic à contre-pied en tirant sur la droite du gardien monégasque (1-0, 81e).

- Sidibé est trouvé sur le côté droit et sert Bernardo Silva. Le Portugais repique dans l'axe et décoche un tir du gauche à ras de terre pour battre Areola (1-1, 90e+3).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Fabinho (7,5/10)

Un gros match de la part du milieu brésilien ! Il a totalement éteint Matuidi dans cette rencontre et il a énormément pesé à la récupération avec 16 ballons gagnés. Si les milieux parisiens ont eu du mal ce soir, c'est en grande partie à cause de lui.

PARIS SG :

Kevin Trapp (7) : encore titulaire, l'Allemand s'est montré impeccable. Une belle claquette sur une frappe de Fabinho, un duel remporté face à Falcao et un tir de Lemar repoussé. Il a été décisif ! Blessé à la cuisse gauche, il doit néanmoins céder sa place en début de seconde période. Remplacé à la 53e par Alphonse Areola (non noté), qui doit s'incliner sur le tir de B. Silva.

Thomas Meunier (7) : auteur de plusieurs bons retours, le Belge a également réalisé des montées intéressantes avec des bons centres. Une superbe action en seconde période avec un double grand pont sur Mendy et Jemerson ! C''est l'un de ses centres qui amène le penalty pour le PSG.

Layvin Kurzawa (5) : l'ancien Monégasque a commencé timidement sa rencontre. Peu de prise de risque, des choix pas toujours judicieux et des difficultés face à Sidibé. Du mieux ensuite mais c'est encore insuffisant.

Marquinhos (6,5) : un match sobre de la part du défenseur brésilien, auteur de bonnes interventions et propre dans la relance. Il a gagné tous ses duels dans le domaine aérien.

Thiago Silva (7) : le capitaine parisien a joué son rôle de patron. Précieux, il a rattrapé les erreurs de ses coéquipiers. Il n'a pas hésité à monter avec le ballon pour faire remonter le bloc lorsque Paris était gêné par les Monégasques. Toujours bien placé pour repousser les centres monégasques.

Thiago Motta (6) : très intelligent, le milieu italien a parfaitement orienté le jeu de son équipe, il a notamment bien écarté sur ses latéraux lorsque les Monégasques opéraient un pressing sur les milieux. Un peu plus de mal en seconde période avec la fatigue.

Adrien Rabiot (5,5) : le milieu parisien a commencé fort avec une bonne présence à la récupération et une projection vers l'avant. Puis on l'a un peu moins vu dans le jeu ensuite dans le dernier quart d'heure de la première période. En seconde période, il a eu du mal à élever son niveau, avec du déchet dans son jeu.

Blaise Matuidi (3) : un match à oublier pour l'international français. Assez peu présent à la récupération, il s'est montré très maladroit dans le jeu avec de nombreuses pertes de balle. On se demande presque comment il a pu terminer la rencontre...

Lucas (4) : le Brésilien n'a pas toujours été très inspiré dans ses choix et il a eu du mal à faire des différences face à Mendy. Un petit match. Remplacé à la 60e par Angel Di Maria (non noté).

Julian Draxler (6,5) : très juste techniquement, l'Allemand s'est montré à son avantage lorsqu'il avait le ballon, ce qui n'a pas toujours été le cas en première période puisque ses partenaires ne le cherchaient pas toujours. Très intelligent dans ses transmissions. C'est lui qui obtient le penalty pour Paris. Remplacé à la 86e par Gonçalo Guedes (non noté), qui disputait ses premières minutes avec le PSG et a montré une belle qualité technique.

Edinson Cavani (5,5) : l'Uruguayen a encore été très généreux en multipliant les appels. Peu en réussite devant le but en première période, il a eu moins d'occasions après la pause mais il a marqué son penalty.

MONACO :

Danijel Subasic (6) : le gardien monégasque n'a finalement pas eu énormément de travail ce soir, hormis avant la pause avec deux arrêts importants. On ne peut rien lui reprocher sur le penalty encaissé.

Djibril Sidibé (6) : une belle activité sur son côté pour proposer régulièrement des solutions offensivement. Défensivement, il a bien fermé son couloir pour obliger Draxler à rentrer dans l'axe. Malheureusement, il concède un penalty évitable en fin de match.

Benjamin Mendy (7) : le latéral gauche monégasque a livré une belle partie. Omniprésent sur son côté, il a multiplié les courses et les centres (14 !). Défensivement, Lucas n'a jamais réussi à prendre le dessus sur lui.

Fabinho (7,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Kamil Glik (6,5) : un match solide de la part du défenseur polonais. Fidèle à lui même avec des interventions autoritaires.

Jemerson (6) : comme son compère de la défense centrale, il a livré un match sérieux et il rarement été pris à défaut par les attaquants parisiens, hormis en début de match sur les longs ballons.

Bernardo Silva (6,5) : le petit milieu offensif portugais a encore régalé avec des gestes techniques de classe et des passes inspirées. Le sauveur de l'ASM avec ce but en fin de rencontre !

Tiémoué Bakayoko (7) : encore un match plein de la part de l'ancien Rennais. Impressionnant dans la conservation du ballon et par sa capacité à percer les lignes. Propre !

Thomas Lemar (6) : s'il a été un peu moins en vue dans le premier acte, l'ancien Caennais s'est montré bien plus présent après la pause avec une qualité technique irréprochable pour faire des différences sur ses dribbles et combiner avec ses partenaires. Remplacé à la 83e par Guido Carrillo (non noté).

Falcao (4) : transparent en première période, le Colombien s'est montré un peu plus après la pause. Il bute à deux reprises sur le gardien parisien. On attend plus de lui dans des matchs aussi importants.

Valère Germain (4) : l'ancien Niçois n'a pas hésité à décrocher pour se montrer disponible mais il n'a pas réussi à se montrer dangereux dans la zone de vérité. Une prestation assez décevante malgré un bon travail au pressing pour gêner la relance parisienne. Remplacé à la 76e par Joao Moutinho (non noté).

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

PARIS SG 1-1 MONACO (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 22e journée

Stade : Parc des Princes - Arbitre : F. Schneider



Buts : E. Cavani (81e, pen.) pour PARIS SG - Bernardo Silva (90+2e) pour MONACO

Avertissements : - D. Sidibé (80e) , pour MONACO



PARIS SG : K. Trapp (A. Areola, 54e) - T. Meunier , Marquinhos , Thiago Silva , L. Kurzawa - A. Rabiot , T. Motta , B. Matuidi - Lucas (Á. di María, 60e) , E. Cavani , J. Draxler (Goncalo Guedes, 87e)



MONACO : D. Subasic - D. Sidibé , K. Glik , Jemerson , B. Mendy - Bernardo Silva , Fabinho , T. Bakayoko (K. Mbappe Lottin, 89e) , T. Lemar (G. Carrillo, 83e) - V. Germain (João Moutinho, 76e) , Falcao



Cavani ouvre le score sur penalty (1-0, 81e)

Bernardo Silva égalise dans le temps additionnel (1-1, 90e+3)

La joie des Monégasques

Les premiers pas de Guedes au PSG