OM : des départs, des arrivées... Le mercato d'hiver encore loin d'être fini !

A seulement 2 jours de la clôture du marché des transferts, l'Olympique de Marseille n'a pas fini de s'activer. Après les arrivées de Morgan Sanson, Patrice Evra et Dimitri Payet, le club phocéen veut encore se renforcer et pourrait également enregistrer deux départs.

Aymen Abdennour, une solution pour l'OM ?

En France, l'Olympique de Marseille aura animer ce mercato d'hiver... et ce n'est pas fini ! Après les arrivées de Morgan Sanson, Patrice Evra et Dimitri Payet, le club phocéen a encore l'intention de renforcer l'effectif à la disposition de Rudi Garcia en ciblant en priorité deux postes : un défenseur central et un attaquant.

La piste Sertic s'est refroidie, la cible Abdennour...

Dans le secteur défensif, le joueur de Bordeaux Grégory Sertic (27 ans) était présenté ces derniers jours comme la piste la plus chaude... Sauf que cette dernière s'est considérablement refroidie. Alors que le Français hésite désormais pour la suite de sa carrière en raison de menaces de «supporters» girondins, son dossier ne fait pas l'unanimité à Marseille en raison de son agent, qui est également celui de l'entraîneur olympien.

Afin d'éviter d'éventuelles critiques, l'OM se penche du coup sur d'autres pistes selon les informations du quotidien L'Equipe. Dont une menant au défenseur du FC Valence Aymen Abdennour (27 ans). En effet, les dirigeants olympiens auraient d'ores et déjà rencontrés les représentants du Tunisien, mais ce transfert serait plutôt prévu pour l'été prochain. De son côté, l'ancien Monégasque ne s'était pas montré ouvert à un retour en Ligue 1 récemment, mais Marseille n'a pas dit son dernier mot.

Une doublure de Gomis recherché, deux départs à prévoir ?

En attaque, la formation olympienne cherche toujours une doublure à Bafétimibi Gomis. Après l'échec du dossier Manolo Gabbiadini, qui va quitter Naples pour Southampton, l'OM s'intéresserait toujours au jeune talent d'Angers Nicolas Pepe (21 ans), dont le prix de vente a été fixé à 10 millions d'euros. Et si deux arrivées sont donc possibles avant le 1er février, des départs sont également à prévoir.

Ainsi, l'ailier Romain Alessandrini (27 ans) va prendre la direction des Etats-Unis et des Los Angeles Galaxy dans le cadre d'un transfert estimé à 3 millions d'euros bonus compris. Incapable de s'imposer dans la cité phocéenne, l'ancien Rennais a pris cette décision de partir en apprenant le recrutement de Payet et va signer pour 3 ans à LA. Dans le même temps, le défenseur central Karim Rekik (22 ans) aurait demandé à partir et disposerait de deux touches à l'étranger : Anderlecht et le PSV Eindhoven. Ça va encore bouger à l'OM dans les prochaines heures !

Que pensez-vous du mercato d'hiver réalisé par l'Olympique de Marseille ? Deux autres arrivées sont-elles nécessaires ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...