PSG : son année de rêve, sa prolongation, le danger monégasque... Marquinhos se confie Eric Bethsy - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 28/01/2017 à 09h12 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien, le défenseur central du Paris Saint-Germain Marquinhos est revenu sur les bons moments de son année 2016. L'occasion pour le Brésilien d'évoquer les négociations autour de sa prolongation de contrat ainsi que le choc face à l'AS Monaco en Ligue 1. Marquinhos craint les conséquences d'une défaite contre Monaco. Mine de rien, Marquinhos (22 ans) vient d'achever une année 2016 de rêve, aussi bien sur le plan sportif que privé. Pour commencer, le défenseur central s'est imposé dans le onze de départ du Paris Saint-Germain avec qu'il a de nouveau remporté tous les titres nationaux. Et en sélection, l'international brésilien a accroché une médaille d'or olympique à son cou l'été dernier à Rio, quelques semaines après son mariage. Du coup, le bilan de Marquinhos est forcément positif. Marquinhos est dans «une autre dimension» «C'était une année de rêve pour moi. Je me suis marié en juillet, j'ai gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques de Rio en août avec le Brésil. Et maintenant, je suis titulaire régulier avec le PSG comme avec la sélection brésilienne. C'est une autre dimension, s'est réjoui l'ancien joueur de la Roma dans les colonnes du Parisien. Mais je ne dois pas m'enflammer. A chaque match, tout recommence.» Alors à quoi faut-il s'attendre en 2017 ? A une prolongation de contrat apparemment. Malgré les sollicitations de plusieurs cadors européens, Marquinhos compte signer un nouveau bail au PSG même si un accord n'est pas d'actualité. «On a commencé les discussions et cela prendra peut-être encore un peu de temps. Je n'en sais pas plus, cela ne dépend pas que de moi», a confié le Brésilien. Une prolongation à venir «Je suis tranquille, j'ai déjà un contrat jusqu'en 2019 et les choses sont claires de mon point de vue. Je suis bien au PSG, je sens que je fais partie du projet du club et, si j'ai toujours la confiance de la direction et du coach, je ne vois pas pourquoi je partirais. Et dans ma vie personnelle, tout se passe aussi très bien à Paris», a-t-il assuré. En attendant sa prolongation, le défenseur polyvalent se concentre sur le terrain et notamment sur le choc face à l'AS Monaco en championnat dimanche (21h). Car avec trois points de retard sur les Monégasques, leaders de Ligue 1, les coéquipiers de Marquinhos savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. «C'est une confrontation directe contre une équipe mieux classée que nous. Pour l'instant, Monaco domine la Ligue 1 et joue vraiment très bien. En plus, nous avons perdu au match aller sur leur terrain (3-1, le 28 août 2016). Donc, quand on ajoute tous ces éléments, on arrive à une conclusion : nous n'avons pas le droit de perdre ce match, a prévenu le natif de São Paulo. La défaite est interdite, sinon, c'est sûr, on sera en grande difficulté pour conserver notre titre de champion de France.» Face à la meilleure attaque parmi les cinq grands championnats européens, Marquinhos sera probablement l'un des joueurs clés de cette rencontre au sommet côté parisien. Que pensez-vous des propos de Marquinhos ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





