Journal des Transferts : deux possibles surprises à l'OM, Jesé vers la Premier League, un rebondissement pour Diarra...

Deux possibles surprises à l'OM, Jesé vers la Premier League, un rebondissement pour Diarra, l'ASM s'offre un jeune brésilien, Grenier lâché par Nice... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Defrel, une solution pour l'attaque de l'OM ? Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la seconde partie de la saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Deux arrivées surprises à l'OM ? Après les arrivées de Morgan Sanson et de Patrice Evra, l'Olympique de Marseille devrait encore se montrer actif sur ce mercato d'hiver, avec notamment le recrutement attendu du milieu offensif de West Ham Dimitri Payet. Mais d'autres joueurs pourraient également renforcer l'effectif à la disposition de l'entraîneur phocéen Rudi Garcia ! D'après les informations du quotidien L'Equipe, l'actuel 7e de Ligue 1 recherche activement une doublure à l'avant-centre Bafétimbi Gomis. Pour ce poste, deux noms très régulièrement associés à l'OM sont évoqués : le jeune talent d'Angers Nicolas Pepe et le buteur de Sassuolo Grégoire Defrel. De son côté, le média régional La Provence indique que les dirigeants olympiens travaillent en coulisses pour mettre la main sur un défenseur central ! Etant donné les grosses difficultés de l'OM dans ce secteur de jeu face à l'AS Monaco (4-1) et l'Olympique Lyonnais (3-1), il pourrait effectivement s'agir d'une bonne idée... 2. Jesé vers la Premier League... Vers la fin du feuilleton Jesé ? En échec au Paris Saint-Germain et en instance de départ en prêt cet hiver, l'ailier souhaite rejoindre le club de sa ville natale, Las Palmas. Mais la formation de Liga n'a pas les moyens de prendre en charge plus de 20% du salaire de l'Espagnol, ce qui bloque les négociations. Finalement, le quotidien L'Equipe annonce ce jeudi que l'ancien Madrilène devrait prendre la direction de Middlesbrough. Si le joueur a initialement recalé cette piste, les dirigeants parisiens ont visiblement fini par lui faire entendre raison puisque son agent négociait mercredi avec l'actuel 16e de Premier League. La présence de l'entraîneur Aitor Karanka, adjoint de José Mourinho lorsque Jesé évoluait chez les Merengue, a sans doute aidé l'Ibère à accepter ce compromis. Écarté du groupe depuis le début de l'année civile, le joueur ne peut en tout cas plus rester au PSG surtout après les arrivées de Julian Draxler et Gonçalo Guedes. 3. Un rebondissement pour Diarra ! Lassana Diarra n'est pas encore parti de l'Olympique de Marseille ! Écarté du groupe pour les matchs officiels par son entraîneur Rudi Garcia depuis le début de l'année 2017, le milieu de terrain était clairement sur le départ afin de trouver un gros contrat et ainsi régler son amende de 10 millions d'euros au Lokomotiv Moscou. Mais depuis, le Tricolore a gagné une bataille juridique avec la FIFA, et pourrait obtenir un chèque de 6 millions d'euros en compensation. Et selon les informations du quotidien L'Equipe, cette décision aurait relancé l'avenir à l'OM de Diarra, qui serait requinqué et n'écarterait pas de continuer l'aventure jusqu'au terme de la saison. Si l'actuel 7e de Ligue 1 ne comptait plus sur lui, sa présence pourrait tout de même être un atout pour cette seconde partie d'exercice. 4. Monaco s'offre un jeune brésilien Après le jeune talent belge Franco Antonucci, Monaco a-t-il réussi à mettre la main sur un espoir brésilien lors de ce mercato d'hiver ? A en croire le média sud-américain O Globoesporte, l'actuel leader de la Ligue 1 vient de boucler le transfert du latéral gauche de Flamengo Jorge pour un montant estimé entre 8 et 10 millions d'euros. Considéré comme un grand potentiel dans son pays, l'Auriverde avait été annoncé dans le viseur de plusieurs écuries européennes ces derniers mois, notamment de Manchester City. Mais finalement, Jorge devrait donc venir renforcer l'ASM à ce poste en entrant en concurrence avec l'habituel titulaire, Benjamin Mendy. 5. Nice a abandonné la piste Grenier Un temps annoncé proche de l'OGC Nice, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Clément Grenier ne rejoindra pas les Aiglons. Comme l'avait laissé entendre son entraîneur chez les Gones Bruno Genesio mercredi, le club azuréen a abandonné cette piste. «On ne donnera pas suite, a révélé le directeur général du Gym Julien Fournier dans les colonnes de L'Equipe ce jeudi. Les conditions réclamées par l'OL ne sont pas compatibles avec ce que l'on peut faire. On a informé Lyon que ce n'était pas dans nos cordes.» Même si Grenier était prêt à baisser son salaire, les réticences de l'OL à renforcer un concurrent direct ont visiblement eu raison de ce dossier. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 26 janvier à 18h00. C'est officiel : - Libéré par la Juventus Turin, le latéral gauche Patrice Evra a signé un contrat de 18 mois avec l'Olympique de Marseille.

- L'ailier Gonçalo Guedes a quitté Benfica pour le Paris Saint-Germain lors d'un transfert estimé à 30 millions d'euros, plus 7 millions d'euros de bonus.

- Le milieu de terrain Daniel Mancini a paraphé un bail de 3 ans et demi avec Bordeaux. - Le milieu de terrain Xavi a prolongé son contrat jusqu'en juin 2018 avec Al Sadd.

- Le buteur du Borussia Dortmund Adrian Ramos a été prêté à Grenade.

- Le milieu défensif du FC Porto Danilo Pereira a prolongé son contrat jusqu'en juin 2022. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'attaquant du Celta Vigo Iago Aspas a repoussé les approches du Paris Saint-Germain.

- L'Olympique de Marseille serait disposé à proposer un salaire brut de 7 millions d'euros par an au milieu offensif de West Ham Dimitri Payet.

- L'ailier de l'Olympique de Marseille Romain Alessandrini serait toujours pisté par l'AS Saint-Etienne.

- L'AS Saint-Etienne devrait enregistrer l'arrivée en prêt de l'ailier de Bologne Anthony Mounier.

- Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Jordan Ferri ne sera pas retenu cet hiver par son entraîneur Bruno Génésio.

- L'OGC Nice aurait sondé le portier de Crystal Palace Steve Mandanda, mais ce dernier privilégie un retour à l'Olympique de Marseille.

- Toulouse aurait trouvé un accord avec les Tigres de Monterrey pour le transfert du buteur Andy Delort.

- Le milieu de terrain de Lille Mounir Obbadi a annoncé son arrivée imminente à Nice.

- Le défenseur de Cerro Porteno Junior Alonso a confirmé son départ pour Lille.

- Bordeaux aimerait conserver son milieu de terrain Grégory Sertic, courtisé cet hiver à six mois de la fin de son contrat. À l'étranger : - L'attaquant du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang a été estimé à 80 millions d'euros par ses dirigeants.

- Chelsea serait prêt à offrir 60 millions d'euros pour le milieu du Bayern Munich Arturo Vidal.

- L'attaquant du Milan AC Mbaye Niang devrait être prêté jusqu'au terme de la saison à Watford.

- Le latéral droit d'Arsenal Mathieu Debuchy bénéficie toujours d'un bon de sortie cet hiver. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





