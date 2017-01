OM : un nouveau rebondissement pour l'avenir de Diarra ?

Écarté par l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia depuis le début de l'année 2017, le milieu de terrain Lassana Diarra était sur le départ. Mais finalement, les récents événements pourraient pousser le Tricolore à poursuivre son aventure sous les couleurs phocéennes.

Lassana Diarra à l'OM jusqu'au terme de la saison ?

«Lassana est plus sur le départ, il ne sera pas là pour le match. Pour l'instant, il est préférable que je le laisse tranquille. On verra à la fin du mercato. S'il est parti, le problème sera résolu. S'il est encore là, je serai ravi de l'utiliser quand il sera à 100% de ses capacités.»

Devant les médias, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia avait été cash concernant la situation de Lassana Diarra. Contrarié par son amende de 10 millions d'euros au Lokomotiv Moscou, le milieu de terrain n'était pas dans les meilleures dispositions pour évoluer au sein du club phocéen et son départ cet hiver était attendu.

Diarra prêt à rester ?

Mais un peu comme l'été dernier, le joueur de 31 ans n'a pas encore reçu l'offre qu'il attendait tant malgré les intérêts de plusieurs formations européennes comme le FC Valence ou encore l'Inter Milan. Et surtout, l'international français a remporté une bataille juridique avec la FIFA et pourrait obtenir un chèque de 6 millions d'euros en compensation (plus d'informations ici).

Du coup, selon les informations du quotidien L'Equipe, cette décision aurait relancé l'avenir à l'OM de Diarra, qui serait requinqué et n'écarterait pas de continuer l'aventure jusqu'au terme de la saison. Si l'actuel 7e de Ligue 1 ne comptait plus sur lui, sa présence pourrait tout de même être un atout pour cette seconde partie d'exercice.

Comme une recrue...

Car malgré une première partie de saison décevante, ponctuée de nombreuses blessures et de performances très moyennes, l'ancien joueur du Real Madrid ou encore de Chelsea pourrait clairement apporter dans l'entrejeu phocéen à son meilleur niveau.

Brillant lors des six premiers mois de l'exercice 2015-2016, le vétéran représenterait finalement une recrue pour Garcia, qui disposerait ainsi de plusieurs solutions dans le coeur du jeu avec William Vainqueur, Maxime Lopez, Morgan Sanson ou encore André-Frank Zambo Anguissa. Pour viser le Top 5 en Ligue 1 et une qualification pour une coupe d'Europe, le technicien olympien ne dira sûrement pas non à un Diarra motivé...

