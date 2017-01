Journal des Transferts : Evra tenté par l'OM, le PSG a dit non à un buteur, Jesé ne veut qu'un club... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 24/01/2017 à 17h56 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Evra tenté par l'OM, le PSG dit non à un buteur, Jesé ne veut qu'un club, une porte de sortie pour Ferri, deux sur quatre pour Lille… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Patrice Evra négocie actuellement avec l'OM. Lors de ce mercato d'hiver, les clubs s'activent pour peaufiner leur effectif en vue de la seconde partie de saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1 – Evra tenté par l'OM Peu utilisé par son entraîneur Massimiliano Allegri cette saison, Patrice Evra (35 ans) devrait quitter la Juventus Turin avant la fin du mois de janvier. Alors qu'il souhaitait retrouver l'Angleterre, le latéral gauche français pourrait finalement accepter de rejoindre l'Olympique de Marseille. Des négociations sont en cours entre les deux parties. Et à en croire le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l'international tricolore serait globalement d'accord avec ce que lui propose le club phocéen, à savoir un contrat d'un an et demi avec un salaire tournant probablement autour des 300.000 euros brut mensuels. L'OM a aujourd'hui de quoi convaincre à Evra, même si le profil du défenseur français ne colle pas vraiment à la politique de recrutement plusieurs fois mise en avant par le président Jacques-Henri Eyraud : "des jeunes pour écrire l'histoire". Mais l'expérience d'Evra peut néanmoins être précieuse. 2 – Le PSG dit non à un buteur A la recherche d'un élément offensif capable de suppléer Edinson Cavani au Paris Saint-Germain, Patrick Kluivert a multiplié les pistes cet hiver. S'il s'est confronté à la réticence de nombreux clubs, ou à celle de son entraîneur Unai Emery (Alario, Llorente), le directeur du football parisien a également refusé de prendre un joueur. A ce titre, France Football nous informe que le Batave a recalé l'attaquant André Silva (21 ans), qui lui a été proposé par les dirigeants du FC Porto. Un profil pourtant intéressant puisque le Portugais a inscrit 11 buts en 18 matchs de championnat cette saison. 3 – Jesé ne veut qu'un club Disposé à prêter son joueur cet hiver mais à condition que le club intéressé prenne en charge le salaire de l'attaquant, le Paris Saint-Germain s'était entendu avec Middlesbrough concernant Jesé (23 ans), en grosse difficulté depuis son arrivée l'été dernier. Le 16e de Premier League était disposé à prendre en charge l'intégralité des émoluments de l'Espagnol, estimés à près de 250.000 euros brut mensuels. Mais à en croire la presse espagnole, l'ancien Madrilène, qui a déjà refusé l'AS Roma cet hiver, aurait là encore dit non. Jesé souhaiterait uniquement rejoindre Las Palmas à l'occasion de ce mercato hivernal. Un club qui ne peut prendre en charge qu'une partie du salaire de l'attaquant... Or dans ce dossier, le PSG ne veut pas ajouter un échec financier à l'échec sportif. 4 – Une porte de sortie pour Ferri En plus de Clément Grenier, que Jean-Michel Aulas veut envoyer à Nice, un autre milieu de terrain devrait quitter l'Olympique Lyonnais dans les jours qui viennent. Plutôt que Sergi Darder, en manque de temps de jeu lui aussi, c'est Jordan Ferri (24 ans) qui semble se rapprocher de la sortie. Galatasaray a récemment approché le joueur et le Gone ne serait pas insensible à l'intérêt du géant turc. En dépit d'un intérêt très prononcé, la formation stambouliote n'aurait pour l'heure pas encore entamé les discussions avec la direction lyonnaise en revanche, croit savoir L'Equipe. A l'étranger, Ferri figurerait également sur les tablettes de la Fiorentina. Mais c'est bien Galatasaray la piste la plus chaude à ce jour. 5 – Deux sur quatre pour Lille Désormais aux mains de Gérard Lopez, le LOSC s'active sur le marché des transferts. Le club nordiste, qui souhaite enrôler quatre nouveaux joueurs cet hiver, s'apprête à accueillir le défenseur paraguayen de Cerro Porteno, Junior Alonso (23 ans), et l'attaquant néerlandais de l'Ajax Amsterdam, Anwar El-Ghazi (21 ans), qui signeront à Lille demain mercredi. Par ailleurs, les Dogues discutent également avec deux Brésiliens, révèle L'Equipe. Le premier, Gerson Santos (19 ans), est un milieu de terrain appartenant à l'AS Roma, avec laquelle il joue peu. Le second, Luiz Araujo (20 ans), est un attaquant évoluant au FC Sao Paulo. En contacts avancés avec le LOSC, ce dernier est pour le moment retenu par son entraîneur Rogerio Ceni, qui n'a pas l'intention de le libérer cet hiver. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 24 janvier à 18h C'est officiel : - Après avoir résilié au PSG, Hervin Ongenda a signé jusqu'en 2020 au PEC Zwolle, aux Pays-Bas.

- Le défenseur tchèque du Slovan Liberec Lukas Pokorny a signé à Montpellier.

- Libéré par Montpellier, le défenseur Nicolas Saint-Ruf a signé jusqu'en 2020 à Bastia.

- Libre depuis son départ du Gazélec Ajaccio, l'attaquant Mohamed Larbi a signé un an et demi à Sochaux.

- De retour à Bordeaux après six mois en prêt à l'Anzhi Makhachkala, le défenseur Cédric Yambéré a été prêté à l'APOEL Nicosie.

- Libre depuis son départ de l'AEK Athènes, le défenseur anglais Joleon Lescott a signé à Sunderland.

- Georges Leekens a démissionné de son poste de sélectionneur de l'Algérie. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'attaquant portugais du Benfica Lisbonne Gonçalo Guedes est attendu à Paris pour y signer jusqu'en 2021. Montant de l'opération : entre 25 et 30 millions d'euros.

- West Ham a refusé la dernière offre de 26 millions d'euros de l'OM pour Dimitri Payet. Marseille pourrait maintenant proposer un prêt avec une option d'achat se rapprochant des 35 millions d'euros réclamés par les Hammers.

- Maxime Lopez devrait prolonger jusqu'en 2019 à l'OM.

- Pas heureux à Crystal Palace, Steve Mandanda serait toujours tenté par un retour à l'OM la saison prochaine.

- L'Inter Milan pourrait tenter sa chance pour le Lyonnais Corentin Tolisso l'été prochain.

- Saint-Etienne serait toujours la priorité de l'attaquant des Tigres de Monterrey Andy Delort.

- Sur le départ, le Bordelais Grégory Sertic souhaiterait rejoindre le Werder Brême.

- Auxerre renonce finalement à prendre Jean-Pierre Papin comme entraîneur, directeur sportif et ambassadeur du club. A l'étranger : - Le FC Barcelone a confirmé que Lionel Messi allait bien prolonger.

- L'attaquant du Real Madrid Gareth Bale pourrait vouloir rentrer en Angleterre l'été prochain.

- Le défenseur suédois du Benfica Lisbonne Victor Lindelöf intéresse toujours Manchester United et Chelsea.

- Courtisé par le FC Barcelone et le PSG, Liverpool souhaite blinder son milieu brésilien Philippe Coutinho, déjà sous contrat jusqu'en 2020.

- Le Sporting Portugal pourrait céder son milieu de terrain William Carvalho à Liverpool pour 30 millions d'euros.

- Yaya Touré (Manchester City) ne veut pas rejoindre la Chine.

- Chelsea pourrait offrir 20 millions d'euros à la Lazio Rome pour l'attaquant Keita Baldé Diao.

- L'Ecossais Robert Snodgrass devrait quitter Hull City pour rejoindre West Ham. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





