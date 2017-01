Cavani se réveille, Paris enchaîne ! - Débrief et NOTES des joueurs (Nantes 0-2 PSG)

Grâce à un doublé d'Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain a dominé le FC Nantes (2-0) ce samedi pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Grâce à ce 3e succès consécutif en championnat, le PSG, toujours 3e, recolle à un point du leader Nice.

La joie des Parisiens après l'ouverture du score.

Le réveil d'Edinson Cavani a fait mal aux Canaris ! Muet en 2017 jusqu'à maintenant, l'Uruguayen a offert la victoire au Paris Saint-Germain face à Nantes (2-0) ce samedi lors de la 21e journée de Ligue 1 en signant un doublé.

Bousculés sur certaines séquences par des Nantais courageux, les Parisiens ont globalement maîtrisé les débats et mérité ce succès. Au classement, le club de la capitale reste à la 3e place mais recolle à un point du leader Nice.

Cavani ouvre le score, l'imbroglio Verratti...

Dans une superbe ambiance, les Nantais réalisaient un bon début de partie en proposant un bloc très haut. Gênés par le pressing des Canaris, les Parisiens éprouvaient des difficultés et Meunier offrait un ballon de but dans la surface à Sala, qui ne cadrait pas son tir face à Trapp ! Mais petit à petit, le PSG monopolisait de plus en plus la balle et ouvrait le score sur une formidable action collective conclue par Cavani (0-1, 21e).

Après un moment de flottement avec un jaune pour Verratti, auteur d'un geste d'anti-sportif en donnant le ballon de la tête à son portier en étant allongé sur la pelouse, le FCN retrouvait des couleurs sans pour autant être dangereux. Avec une faute sur Rongier avant la pause, Verratti échappait de très peu à un second jaune... Au retour des vestiaires, les Nantais affichaient de belles intentions et bousculaient les Parisiens grâce à la belle entrée de la recrue Pardo.

Cavani scelle la partie d'un beau coup-franc !

Cependant, le PSG gardait le contrôle de la partie et Meunier touchait même la barre sur une tête ! Dans la foulée, Cavani faisait le break sur un magnifique coup-franc à 25 mètres qui terminait dans la lucarne de Dupé (0-2, 65e). Par la suite, les Parisiens maîtrisaient totalement les débats face à des Nantais désormais peu concernées. Finalement, Rabiot, d'une frappe sur la barre, puis Di Maria, d'une tête arrêtée par Dupé, n'aggravaient pas le score. Un succès logique pour le PSG.

La note du match : 6/10

Un match plutôt intéressant dans l'ensemble. Avec une belle ambiance à Nantes ce samedi, le début de la partie a été intense, avec notamment un pressing important des Canaris. Par la suite, Paris a pris petit à petit le contrôle du jeu en ouvrant le score. Mais les Nantais n'ont rien lâché et les débats ont été intéressants à suivre jusqu'au but du break de Cavani.

Les buts :

- Après un bon décalage de Thiago Motta, Draxler sert Lucas dans son couloir droit. Le Brésilien effectue un centre parfait pour Cavani, qui ajuste à bout portant du plat du pied Dupé (0-1, 21e). Superbe action collective du PSG !

- A la suite d'un coup-franc obtenu par Draxler à 25 mètres de la cage du FCN, Cavani enroule parfaitement un tir dans la lucarne de Dupé (0-2, 65e). Magnifique réalisation de l'Uruguayen.

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Edinson Cavani (7,5/10)

L'Uruguayen a déjà battu son record de but en Ligue 1 avec 20 réalisations cette saison ! Légèrement critiqué sur ce début d'année 2017, l'attaquant a rapidement répondu présent en ouvrant le score sur sa première occasion d'un plat du pied à bout portant. Plus discret par la suite, il s'est distingué avec un superbe coup-franc à 25 mètres du but qui a terminé dans la lucarne de Dupé. La meilleure des réponses ! Remplacé à la 82e par Hatem Ben Arfa (non noté).

NANTES :

PARIS SG :

