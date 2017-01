Journal des Transferts : l'OM toujours sur R. Rodriguez, l'idée Evra pour Lyon, Payet s'envole pour Marseille... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 21/01/2017 à 18h02 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'OM toujours sur R. Rodriguez, l'idée Evra pour Lyon, Payet s'envole pour Marseille, Agüero a prolongé avec City, le PSG en action pour Kessié... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Ricardo Rodriguez intéresse toujours l'OM. Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la seconde partie de la saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. L'OM discute toujours avec Ricardo Rodriguez ! Comme nous vous l'évoquions récemment, l'Olympique de Marseille s'intéresse au latéral gauche de Wolfsburg, Ricardo Rodriguez. Si La Gazzetta dello Sport annonçait que l'international suisse avait refusé la proposition marseillaise, L'Equipe assure ce samedi que le dossier n'est pas encore refermé. D'après le quotidien sportif, les dirigeants marseillais discutent toujours avec les Loups et le joueur. L'OM serait prêt à débourser 22 millions d'euros, soit le montant de sa clause de départ. Mais l'Inter Milan pourrait payer 5 millions d'euros de plus pour prendre l'avantage dans ce dossier. La situation de Wolfsburg, 13e de Bundesliga, pousse Rodriguez à s'interroger sur son avenir. Le journal explique qu'il ne mesure pas encore très bien ce que pourrait être le projet de l'OM et hésite en raison de l'absence de Coupe d'Europe, ce qui est également le cas pour l'Inter d'ailleurs. Les Olympiens trouveront-ils les bons arguments pour réaliser ce joli coup ? Affaire à suivre... 2. L'OL pense à l'expérimenté Evra Après l'arrivée de l'attaquant Memphis Depay, l'Olympique Lyonnais pense à réaliser un autre gros coup cet hiver ! Si l'on en croit L'Equipe, le club rhodanien se verrait bien recruter le Français Patrice Evra. En manque de temps de jeu, le latéral gauche de la Juventus Turin envisage clairement un départ à six mois de la fin de son contrat. Fan du président lyonnais Jean-Michel Aulas, l'international tricolore ne serait pas contre un retour en Ligue 1 même s'il est davantage attiré par la Premier League où Crystal Palace est bien parti pour l'enrôler. Mais de son côté, l'OL a un atout important avec Corentin Tolisso, que la Juve souhaite attirer l'été prochain. Ainsi, la Vieille Dame serait prête à libérer Evra de ses derniers mois de contrat pour faciliter les discussions avec Lyon. Une aubaine pour le vice-champion de France qui n'a plus beaucoup de marge financière après l'opération Depay. Reste à savoir si l'ancien Monégasque apporterait un vrai plus à l'équipe de Bruno Genesio. 3. Payet s'envole pour Marseille... Le feuilleton Dimitri Payet devient complètement fou ! Parti au bras de fer avec ses dirigeants pour rejoindre l'Olympique de Marseille, le milieu de West Ham constate que le club phocéen ne parvient pas à s'entendre avec les décideurs londoniens. Mais visiblement, l'international français n'a pas l'intention d'attendre un accord pour faire ses valises. Selon le Daily Mirror, le Réunionnais aurait prévu de s'envoler pour Marseille ce week-end en raison de problèmes familiaux. En effet, la femme de l'ancien Stéphanois voudrait élever leurs enfants en France. D'ailleurs, la famille de Payet serait déjà dans la cité phocéenne. Autant dire qu'une telle décision provoquerait la colère de West Ham, d'autant que le meneur de jeu ne serait pas certain de la date de son retour en Angleterre… 4. Agüero a prolongé avec Manchester City Alors que Sergio Agüero reste un joueur très courtisé par les cadors européens, l'attaquant argentin a prolongé son contrat jusqu'en juin 2020. Si la nouvelle n'a pas encore été annoncée officiellement par Manchester City, Josep Guardiola a vendu la mèche en conférence de presse. «Il a signé une extension de contrat. Sergio sera ici jusqu'à ce qu'il décide de quitter le club. C'est notre meilleur buteur. Et en ce moment, nous avons des problèmes pour marquer des buts, donc, nous avons besoin de lui», a confié le technicien catalan. Une bonne nouvelle pour les supporters des Skyblues. 5. Une offre de 25 M€ du PSG pour Kessié ? Auteur d'un très bon exercice avec l'Atalanta Bergame, le milieu Franck Kessié est l'une des révélations de la saison en Italie. Selon La Gazzetta dello Sport, l'Ivoirien a tapé dans l'oeil du Paris Saint-Germain. A tel point que le club de la capitale serait passé à l'action avec une offre de 20 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus. L'information peut paraître étonnante puisque la priorité du PSG cet hiver n'est pas de recruter au milieu de terrain. Le quotidien transalpin précise que l'offre parisienne a été repoussée puisque l'Atalanta ne compte pas perdre un autre élément important après le départ de Roberto Gagliardini à l'Inter Milan. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 21 janvier à 18h00. C'est officiel : - L'attaquant de Rennes Kermit Erasmus a été prêté sans option d'achat à Lens jusqu'au terme de la saison. - Le défenseur central José Fonte quitte Southampton pour West Ham lors d'un transfert estimé à 9,2 millions d'euros.

- L'ancien milieu de terrain Steven Gerrard revient à Liverpool en tant qu'entraîneur de l'Academy. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le Paris Saint-Germain ciblerait pour l'été prochain milieux offensifs de Liverpool Adam Lallana et de Tottenham Delle Alli.

- Avant de recruter Zlatan Ibrahimovic, l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo voulait mettre la main sur Gonzalo Higuain.

- L'attaquant du Paris Saint-Germain Jean-Kévin Augustin refuse de partir en prêt.

- Recruté par l'Olympique Lyonnais, l'ailier Memphis Depay a fait l'objet d'une approche du Paris Saint-Germain au dernier moment selon Jean-Michel Aulas. Du côté du PSG, cela a été démenti.

- Grâce à une clause de rachat, l'ailier de l'Olympique Lyonnais Memphis Depay pourra retourner à Manchester United contre un chèque de 35 millions d'euros.

- Le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a tenté d'attirer, en vain, le buteur du Bayer Leverkusen Javier Hernandez.

- Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Lassana Diarra discuterait avec le FC Valence.

- Le milieu défensif de Lille Ibrahim Amadou se trouve dans les petits papiers du FC Séville.

- Bastia cherche à recruter le défenseur central de Montpellier Nicolas Saint-Ruf.

- Le milieu de Nantes Abdoulaye Touré intéresse Cologne, Mönchengladbach et la Sampdoria à six mois de la fin de son contrat. À l'étranger : - Liverpool aurait désigné le gardien de Manchester City Joe Hart, prêté cette saison au Torino, comme une priorité pour l'été prochain.

- Le départ du latéral gauche Patrice Evra cet hiver a été confirmé par la Juventus Turin.

- Annoncé officiellement au Milan AC par le club italien, l'ailier d'Everton Gerard Deulofeu n'est pas encore prêté par les Toffees en raison de négociations en cours. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A lundi 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





