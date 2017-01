Nice au ralenti - Débrief et NOTES des joueurs (Bastia 1-1 Nice)

Pourtant en supériorité numérique, Nice n'a pas réussi à s'imposer sur la pelouse de Bastia ce vendredi et concède le nul (1-1). Bougés en première période, les Niçois ont eu quelques frayeurs avant de dominer la seconde période sans parvenir à faire la différence.

Oniangué a marqué pour son premier match avec Bastia

Nice n'y arrive plus. Le Gym a concédé un troisième match nul (1-1) consécutif en championnat sur la pelouse de Bastia ce vendredi en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Menés au score, les Aiglons ont su réagir mais n'ont pas réussi à faire la différence ensuite malgré leur supériorité numérique.

Avec un point d'avance sur Monaco et quatre sur le PSG, l'OGCN prend provisoirement la tête du classement mais n'avance plus. Bastia occupe le 15e rang.

Oniangué marque pour son premier match !

Gênés par le pressing bastiais dès les premières minutes, les Niçois étaient tout proches d'encaisser un but après seulement deux minutes de jeu, mais Danic gâchait deux opportunités coup sur coup... Les minutes passaient et les Aiglons avaient toujours autant de mal à approcher du but adverse, manquant d'inspiration et multipliant les imprécisions. Logiquement, les Corses en profitaient et Oniangué récompensait le travail des siens en inscrivant son premier but pour son premier match avec le Sporting (1-0, 16e) !

Souquet relance Nice

Derrière, le Gym jouait plus haut mais avait toujours autant de mal à se créer des occasions malgré sa domination en terme de possession de balle. Cependant, les hommes de Lucien Favre parvenaient finalement à faire la différence sur corner avec une tête au premier poteau de Souquet (1-1, 33e). De retour dans le match, Nice se faisait tout de même encore quelques frayeurs sur des pertes de balle mais le score ne bougeait plus jusqu'au retour aux vestiaires.

Bastia gâche, Leca décisif

En seconde période, l'OGCN affichait une incroyable fébrilité dans la relance. Les Bastiais profitaient des ballons perdus dans l'axe par la défense pour se procurer plusieurs opportunités mais ne parvenaient pas à concrétiser malgré une bonne frappe de Diallo. Le Sporting gâchait beaucoup trop et aurait pu reprendre l'avantage. Balotelli, lui, voyait son tir repoussé par Leca sur sa première véritable occasion. Le gardien bastiais s'illustrait ensuite sur un duel face à Burner. Bastia se faisait peur malgré son bon match...

Cahuzac voit rouge

Bastia avait laissé passer sa chance et devait beaucoup plus défendre après l'expulsion de Cahuzac suite à un deuxième avertissement. Derrière, Bastia ne parvenait plus à inquiéter des Niçois qui conservaient le ballon et s'offraient quelques opportunités sans réussir à faire craquer des Corses héroïques face à la pression adverse. Finalement, le score ne bougeait pas et les Bastiais prennent un point mérité. Nice aura des regrets...

La note du match : 6/10

Un match plaisant, même si on peut être déçu du jeu produit par Nice en première période. Mais il faut dire que les Bastiais ont très bien démarré en profitant de chaque erreur adverse pour mettre le feu dans la surface niçoise. L'expulsion en seconde période a fait basculer la rencontre avec des Corses obligés de défendre et du suspense en fin de partie.

Les buts :

- Décalé côté gauche, Danic crochète Souquet puis élimine Cyprien avant de centrer pour Diallo qui loupe sa reprise acrobatique. Mais Oniangué a bien suivi et trompe Benitez d'un tir du droit, dévié par Dalbert, dans le petit filet opposé (1-0, 16e).

- Sur un corner tiré par Cyprien, Souquet se démarque et place une tête victorieuse au premier poteau (1-1, 33e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Jean-Louis Leca (7/10)

Le gardien bastiais n'a pas eu énormément d'arrêts à effectuer mais il a été décisif sur ses interventions. Il empêche Balotelli et Burner de donner l'avantage à Nice en remportant ses duels en seconde période. En fin de match, il réalise un autre arrêt face à Super Mario avant de stopper son coup franc dans les arrêts de jeu. Indispensable !

BASTIA :

Jean-Louis Leca (7) : lire le commentaire ci-dessus.

Gilles Cioni (6) : très actif dans son couloir droit, il n'a pas hésité à se projeter pour délivrer plusieurs centres. Un bon match défensivement.

Pierre Bengtsson (5) : un peu moins en vue que Cioni dans son couloir gauche, il s'est surtout concentré à bien défendre.

Lindsay Rose (6) : arrivé en provenance de Lorient, il a réalisé un bon match pour sa première sous le maillot bastiais. Les attaquants niçois ont rarement réussi à prendre le dessus face à lui.

Alexander Djiku (6,5) : un match solide de la part du défenseur corse. Auteur de plusieurs très bons jaillissements, c'est lui qui récupère le ballon et lance l'action du but bastiais.

Yannick Cahuzac (4,5) : un gros travail du capitaine bastiais à la récupération avec beaucoup d'impact. Un peu trop même puisqu'il laisse ses partenaires à dix après avoir reçu deux cartons jaunes.

Abdoulaye Keita (5) : il a réalisé un début de match sérieux, mais il lâche son marquage sur Souquet sur l'égalisation niçoise. En début de seconde période, il laisse Balotelli seul sur une action dangereuse de l'Italien.

Prince Oniangué (7) : l'ancien Rémois ne pouvait pas mieux rêver pour débuter sous ses nouvelles couleurs. Un gros travail au pressing en première période pour perturber les relances niçoises, puis un but pour son premier match. Il a déjà convaincu les supporters bastiais.

Mehdi Mostefa (5) : un match sérieux et sobre dans l'entrejeu avec un bon travail à la récupération.

Gaël Danic (6,5) : il loupe deux grosses opportunités coup sur coup en début de match mais il se reprend quelques minutes plus tard avec un joli travail sur l'action du but corse. Il a également effectué un gros travail dans le pressing et il a logiquement levé le pied en seconde période. Remplacé à la 80e par Lenny Nangis (non noté).

Sadio Diallo (5) : un bon travail en pointe. Intéressant par ses déplacements, il a également exercé un gros pressing pour gêner la relance. Malheureusement, il a manqué de réussite dans le dernier geste. Remplacé à la 72e par Florian Raspentino (non noté).

NICE :

Walter Daniel Benítez (5,5) : le gardien niçois réalise un arrêt important en tout début de match et n'a finalement pas eu grand-chose à faire ensuite.

Patrick Burner (5) : quelques montées intéressantes avec notamment une frappe qui ne trouve pas le cadre en première période et un duel perdu face à Leca dans le second acte.

Dalbert Henrique (5,5) : un début de match compliqué avec plusieurs contrôles manqués, puis il est monté en puissance au fil des minutes.

Malang Sarr (3) : habituellement si serein, le jeune défenseur niçois a affiché beaucoup de fébrilité ce soir. Notamment dans la relance avec un nombre incalculable de ballons perdus dans l'axe. Il a offert de nombreuses opportunités aux Bastiais. 19 ballons perdus ce soir.

Dante (7) : mis sous pression en début de match par Diallo, le Brésilien a souvient bien rattrapé les erreurs de ses partenaires. Le patron de la défense niçoise a pris les choses en main pour ramener de l'ordre ensuite.

Arnaud Souquet (6) : un contrôle catastrophique dans sa surface qui offre un ballon de but à Danic dès la 2e minute, sans conséquence, puis il se fait éliminer par le Bastiais sur l'ouverture du score... Un début de rencontre très compliqué... Heureusement, il se rattrape en égalisant de la tête sur corner. Bien plus sérieux en seconde période.

Vincent Koziello (5) : le petit milieu niçois a eu du mal à peser en première période. Peu de ballons récupérés et bousculé par le défi physique proposé par les Corses. Du mieux dans le second acte, il a notamment profité de l'expulsion de Cahuzac pour avoir plus d'espace et régale avec une jolie talonnade à l'entrée de la surface.

Rémi Walter (5,5) : intéressant à la récupération et propre dans ses transmissions, il a bien orienté le jeu niçois. A noter cependant un ballon très dangereux perdu en début de seconde période qui débouche sur une action bastiaise.

Wylan Cyprien (4) : on l'a connu beaucoup plus inspiré. Pris par le dribble de Danic sur le but bastiais, il a aussi perdu beaucoup de ballons (26) et les Corses ont su en profiter pour se créer des occasions. On notera cependant une superbe passe sur l'action de Burner en seconde période.

Mario Balotelli (4) : ses coéquipiers ont eu beaucoup de difficultés à le trouver en première période. Il a tenté de décrocher pour toucher plus de ballons mais il a fait preuve de déchet dans ses transmissions. En seconde période, il s'offre une belle occasion mais bute sur Leca. Après avoir branché les supporters bastiais avant le match, il a eu droit à des sifflets sur chaque ballon touché.

Alassane Pléa (5) : mobile et disponible, il a été le Niçois qui a posé le plus de problèmes aux Bastiais par sa technique et sa volonté de combiner avec ses partenaires. Malheureusement, il n'est pas parvenu à se créer de véritables occasions de but.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

BASTIA 1-1 NICE (mi-tps: 1-1) - FRANCE - Ligue 1 / 21e journée

Stade : Stade Armand-Césari - Arbitre : C. Turpin



Buts : P. Oniangué (17e) pour BASTIA - A. Souquet (33e) pour NICE

Avertissements : Y. Cahuzac (56e) , M. Mostefa (90+1e) , pour BASTIA - Expulsions : Y. Cahuzac (64e) , pour BASTIA



BASTIA : J. Leca - G. Cioni , L. Rose , A. Djiku , P. Bengtsson - A. Keita , Y. Cahuzac , M. Mostefa , P. Oniangué , G. Danic (L. Nangis, 80e) - S. Diallo (F. Raspentino, 73e)



NICE : W. Benítez - A. Souquet , Dante , M. Sarr - P. Burner , V. Koziello , W. Cyprien , R. Walter , Dalbert Henrique - A. Plea , M. Balotelli



Oniangué félicité après son premier but avec Bastia (1-0, 16e)

Souquet a égalisé pour Nice (1-1, 33e)

Expulsé, Cahuzac n'a pas terminé la rencontre

Les supporters bastiais à fond derrière leur équipe