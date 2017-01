OM : trop onéreuse, la piste Payet serait abandonnée... mais est-ce vraiment le cas ?

Intéressé par le retour du milieu offensif Dimitri Payet, l'Olympique de Marseille était prêt à proposer 29 millions d'euros à West Ham pour l'international français. Mais devant les exigences financières des Hammers, le club phocéen aurait décidé d'abandonner cette piste pour cet hiver.

Dimitri Payet ne serait plus dans le viseur de l'OM pour cet hiver.

«Dimitri Payet ? Je ne suis confiant pour personne, uniquement pour les joueurs que j'ai à disposition. On verra le 31 le groupe que j'aurai à ma disposition.»

Présent devant les médias ce vendredi, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia a botté en touche au moment d'évoquer le dossier Dimitri Payet. Puis quelques minutes plus tard, le média britannique Sky Sports a lâché une bombe en annonçant l'abandon de la piste menant au milieu offensif de West Ham par l'OM !

Payet, c'est trop cher !

Après deux premières offres phocéennes, estimées à 22 puis 25 millions d'euros, refusées par les Hammers, la presse anglaise révélait pourtant une nouvelle proposition imminente de 29 millions d'euros de la part de Marseille pour Payet (voir article ici). D'ailleurs, Sky Sports confirme que l'OM serait prêt dans l'absolu à effectuer un tel investissement, mais l'actuel 6e de Ligue 1 n'ira pas plus loin.

Et du coup, face à l'intransigeance de West Ham, qui réclamerait 35 millions d'euros au minimum pour céder le tricolore, les dirigeants olympiens auraient décidé d'abandonner la piste menant au Réunionnais cet hiver pour se consacrer sur d'autres cibles. Mais cet «abandon» pourrait également être un coup de bluff de la part des décideurs de l'OM...

Et si c'était du bluff ?

Car dans les faits, les positions des deux formations ne seraient donc éloignées «que» de 6 millions d'euros. Depuis des semaines, le président marseillais Jacques-Henri Eyraud travaille sur ce dossier et a même voyagé à Londres lundi pour négocier avec les dirigeants londoniens, un signe qui ne trompe pas sur l'importance de cette piste pour Marseille.

Désireuse de ne pas surpayer Payet, la direction de l'OM tente peut-être avec ce mouvement de mettre un peu plus la pression sur West Ham, tout en sachant que le joueur de 29 ans veut absolument revenir sur la Canebière et que sa situation dérange au sein du vestiaire anglais. Dans le même temps, le quotidien L'Equipe affirme que Marseille a réalisé une nouvelle proposition avoisinant les 30 millions d'euros pour le Réunionnais, mais aura du mal à effectuer une offre plus importante... Le feuilleton se poursuit et il reste du temps jusqu'au 31 janvier !

Que pensez-vous d'un possible abandon de la piste Dimitri Payet ? L'Olympique de Marseille réalise-t-il un coup de bluff ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...