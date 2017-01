OM : une nouvelle offre à venir pour Payet !

Après deux premières propositions repoussées par West Ham concernant Dimitri Payet, l'Olympique de Marseille va revenir à la charge avec une 3e offre revue à la hausse. Une tentative qui pourrait délivrer le Français, dans une situation très inconfortable en Angleterre.

Dimitri Payet s'impatienterait concernant sa situation.

«On ne va pas vendre nos meilleurs joueurs au rabais sous prétexte qu'ils veulent rentrer chez eux. La balle est dans le camp des dirigeants de l'OM. A eux d'agir maintenant.» En conférence de presse jeudi, l'entraîneur de West Ham Slaven Bilic a envoyé un message clair à l'Olympique de Marseille concernant Dimitri Payet.

Malgré le refus des deux premières offres phocéennes pour l'international tricolore, les Hammers sont désormais ouverts à son départ et attendent environ 35 millions d'euros. Sans être prêt à payer une telle somme, l'actuel 6e de Ligue 1 va revenir à la charge.

Une offre de 29 millions d'euros à venir ?

En effet, d'après les informations du Daily Mail, Marseille va ainsi réaliser une nouvelle proposition très prochainement ! Après des premières offres estimées à environ 22 puis 25 millions d'euros, le club phocéen devrait réaliser un effort important en mettant sur la table des négociations 29 millions d'euros.

Une somme suffisante pour convaincre les dirigeants anglais ? Pas sûr puisque ces derniers ne sont pas dans l'obligation de se séparer de Payet et espèrent obtenir 6 millions d'euros de plus dans ce dossier. Cependant, la situation du Réunionnais étant de plus en plus compliquée en Angleterre, un accord arrangerait toutes les parties...

Payet s'impatienterait...

Et surtout Payet ! Parti au bras de fer avec son club, le joueur de 29 ans se retrouve dans une position très inconfortable. Critiqué publiquement par son coach et ses dirigeants, l'ancien Marseillais a été pris en grippe par les supporters mais aussi les joueurs de West Ham, qui ne veulent clairement plus de lui.

Dernier événement en date, sa voiture a été vandalisée avec l'explosion d'une vitre par une brique. Du coup, d'après le quotidien régional La Provence, Payet commencerait à s'impatienter puisqu'il estime avoir fait le nécessaire pour provoquer son départ vers Marseille. Ce dossier pourrait pourtant encore durer, il reste encore 11 jours dans ce mercato d'hiver.

Que pensez-vous de la situation de Dimitri Payet à West Ham ? Comprenez-vous la 3e offre de l'Olympique de Marseille ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...