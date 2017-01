Lyon : Aulas dévoile les détails du transfert imminent de Depay

Arrivé à Lyon dans la soirée de mercredi, l'attaquant Memphis Depay va très prochainement s'engager en faveur de l'Olympique Lyonnais en provenance de Manchester United. Invité à s'exprimer sur ce transfert imminent, le président Jean-Michel Aulas a dévoilé les détails de cette transaction.

Aulas, président heureux.

Memphis Depay (22 ans) à l'Olympique Lyonnais, ce n'est plus qu'une question d'heures. Fortement désiré par Nice, l'attaquant va quitter Manchester United, où il n'a jamais réussi à s'imposer depuis son arrivée à l'été 2015, pour tenter de se relancer chez le septuple champion de France.

Un mouvement qui réjouit forcément le président Jean-Michel Aulas, heureux de mettre sur la main sur un élément très prometteur.

Un rêve pour Aulas

Invité à s'exprimer sur le transfert imminent du Néerlandais vers Lyon, le dirigeant n'a pu cacher sa satisfaction. «C'était un rêve, parce qu'il correspond typiquement au joueur que l'on cherchait. En plus, il a un certain panache. C'est vrai que José Mourinho ne le faisait pas trop jouer, donc il y avait une opportunité qu'on a négociée avec les dirigeants de Manchester United» , a commenté Aulas sur les ondes de RMC.

Le boss de l'OL compte bien évidemment sur le sentiment de revanche de l'Oranje, freiné dans sa progression chez les Red Devils après un début de carrière flamboyant au PSV Eindhoven. «C'est un joueur revanchard, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il aura les qualités pour exprimer sa revanche, personne ne peut le savoir. En tout cas, on a misé sur un joueur qui a envie de démontrer son immense talent» , a confié Aulas. «Quand on le voit évoluer, on a l'impression qu'il a vraiment envie de démontrer son immense talent.»

Depay à Lyon d'ici samedi

Alors que toutes les parties sont d'accord, il ne reste plus que la signature du contrat. Pour l'homme de 67 ans, ce détail sera rapidement réglé. «Pour le moment, on est d'accord sur le principe mais il reste à écrire un contrat, qui est un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de bonus. C'est une grosse opération, puisque je pense qu'elle va se situer autour de 16,5 millions d'euros, plus 8 millions de bonus. C'est un investissement lourd. (…) Il y a toute une littérature à écrire et c'est ce que sont en train de faire les services juridiques des deux clubs» , a précisé le patron du club lyonnais.

«Mais on a l'habitude de travailler avec Manchester United, qui est un club très structuré et qui, en général, tient complètement parole. On avait travaillé avec eux pour l'arrivée de Rafael, quelque temps plus tôt. C'est en cours mais ça demandera, je pense, 48h, pour qu'il soit qualifié» , a ajouté le natif de L'Arbresle. Un délai probablement trop court pour permettre à Depay d'affronter l'Olympique de Marseille ce dimanche (21h) en Ligue 1. Qu'importe pour les fans de l'OL, impatients de voir le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde à l'oeuvre !

Que pensez-vous de l'arrivée imminente de Depay à Lyon ?