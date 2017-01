Journal des Transferts : Payet ne veut que l'OM, Depay est à Lyon, 2 nouvelles pistes marseillaises, MU fou de B. Silva... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 19/01/2017 à 17h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Payet ne veut que l'OM, Depay est à Lyon, deux nouvelles pistes marseillaises, Bernardo Silva fait saliver Manchester United, la mise au point d'Ancelotti pour Verratti... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h. Payet veut retourner à Marseille cet hiver Lors de ce mercato d'hiver, les clubs vont tenter de peaufiner leur effectif pour la deuxième partie de la saison. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Payet ne veut que l'OM Alors que Slaven Bilic a ouvert la porte à un départ de Dimitri Payet ce jeudi mais ne compte pas le brader, le milieu offensif de West Ham ne jure visiblement que par l'OM cet hiver. Selon Sky Sports, le milieu offensif français a refusé des offres de Chine, où trois clubs lui proposaient un salaire annuel de 30 millions d'euros, privilégiant un retour dans la citée phocéenne. L'international français serait même prêt à diminuer son salaire de 30% pour s'engager avec la formation de Rudi Garcia. Cela lui permettrait tout de même d'obtenir une rémunération estimée entre 420 000 et 450 000 euros par mois. 2. Depay est à Lyon La signature de Memphis Depay à Lyon est proche. Comme nous vous l'annoncions mercredi, l'OL a trouvé un accord avec Manchester United. «J'ai obtenu en début d'après-midi un accord de principe avec Manchester United qui reste à détailler mais sur une base plus élevée que les informations qui circulent» , a confirmé Jean-Michel Aulas. Le montant total avec bonus pourrait atteindre 25 millions d'euros. Quelques heures plus tard, le club rhodanien a publié un cliché de l'ailier néerlandais lors de son arrivée à Lyon pour finaliser son contrat. Le Batave devrait s'engager pour quatre ans et demi. 3. Deux nouvelles pistes pour Marseille En parallèle du dossier Payet, Marseille s'active à d'autres postes. Selon les informations du journaliste de Sky Sport Gianluca Di Marzio, l'OM est très intéressé par le milieu de Cagliari, Nicolo Barella. Jeune prometteur de 19 ans, cet international U20 italien s'est imposé chez le 10e de Serie A et fait partie des valeurs montantes du Calcio. D'ailleurs, la Juventus Turin se serait également renseignée sur sa situation ces dernières semaines. Pour prendre l'avantage sur ce dossier, les dirigeants olympiens envisagent de passer à l'action cet hiver. Les médias valencians Superdeporte et Deportevalenciano annoncent quant à eux une approche pour le défenseur central Aderlan Santos. Barré par la concurrence au FC Valence, l'ancien joueur de Braga est sur la liste des joueurs susceptibles de partir cet hiver. En proie à des difficultés financières, le club ché ne serait pas opposé à une vente alors que le Brésilien se verrait bien rester pour s'imposer. Les deux médias évoquent un montant compris entre 4 et 6 millions d'euros. A noter que Galatasaray ainsi que des clubs brésiliens, portugais et grecs sont aussi sur les rangs. 4. Bernardo Silva fait saliver Manchester United Les performances remarquables en Ligue 1 comme en Ligue des Champions de Bernardo Silva n'ont pas échappé aux plus grands clubs européens. Selon The Sun, le milieu offensif de Monaco se retrouverait de nouveau dans le viseur de Manchester United. Pour compenser le départ de Memphis Depay à Lyon, José Mourinho serait prêt à dépenser 80 millions d'euros pour son compatriote portugais ! Si un départ semble très peu probable cet hiver, au vu des échéances à venir de l'ASM, la donne sera peut-être différente l'été prochain. 5. La mise au point d'Ancelotti pour Verratti Suivi depuis plusieurs années par le Bayern Munich, Marco Verratti est annoncé ces derniers jours comme le possible successeur de Xabi Alonso, qui pourrait prendre sa retraite en fin de saison. Interrogé sur son intérêt pour le milieu du Paris SG, Carlo Ancelotti assure ne pas l'avoir contacté malgré les rumeurs d'un coup de téléphone. «Je connais Marco Verratti, je l'ai entraîné pendant deux ans au PSG, c'est un très bon joueur mais il joue actuellement au PSG. Et je sais qu'il va jouer encore longtemps au PSG. Je ne lui ai pas parlé depuis trois mois, pas même au téléphone. Oubliez ça» , a indiqué l'entraîneur bavarois en conférence de presse. Outre le Bayern, la Juventus Turin est également intéressée par Verratti et en aurait fait sa priorité pour l'été prochain. Mais Paris sera difficile à convaincre... Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 19 janvier 2017 à 18h C'est officiel : - Le défenseur central Per Mertesacker a été prolongé jusqu'en 2018 par Arsenal.

- L'attaquant de Bastia, Thievy Bifouma, a signé à Osmanlispor (Turquie).

- Dijon accueille le milieu offensif de Suwon Samsung Bluewings (Corée du Sud), Kwon Chang-hoon. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le milieu du PSG, Grzegorz Krychowiak, reste dans le viseur de Manchester City et Arsenal. Le Polonais ne souhaite pas partir cet hiver.

- Courtisé par le PSG, le milieu offensif du Benfica Lisbonne, Gonçalo Guedes, est aussi visé par Monaco.

- Rennes serait en pole pour obtenir le prêt de l'attaquant du PSG, Jean-Kévin Augustin.

- Le milieu de l'OM, Maxime Lopez, a été supervisé à plusieurs reprise par le FC Barcelone.

- Le milieu offensif de Lyon, Clément Grenier, plaît au FC Valence.

- Annoncé dans le viseur de Bordeaux, le milieu Mathieu Bodmer devrait signer 6 mois à Guingamp.

- Une offre de 8 M€ de Lille a été refusée par Santos pour le milieu Vitor Bueno.

- Le milieu de Chaves, Rafael Assis, est attendu à Nantes.

- Montpellier va accueillir le milieu de Mamelodi Sundowns (D1 sud-africaine), Keagan Dolly. A l'étranger - Le père de Lionel Messi assure que l'attaquant argentin ne veut pas quitter le FC Barcelone et a débuté les discussions pour une prolongation de son contrat qui se termine en juin 2018.

- L'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, a démenti un intérêt pour le milieu offensif de West Ham, Dimitri Payet.

- L'attaquant de Chelsea, Diego Costa, réclamerait un salaire de 350 000 € par semaine.

- Le Milan AC est prêt à entamer des discussions à 70 M€ pour l'attaquant de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang.

- L'attaquant de Dortmund, Adrian Ramos, va rejoindre Chongqing Lifan (Chine) pour 12 M€. Il sera d'abord prêté six mois à Grenade. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS