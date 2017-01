Le TOP 10 des clubs les plus riches : Manchester United détrône le Real, le PSG gagne plus mais descend, l'Angleterre domine...

Selon l'étude annuelle du cabinet Deloitte, Manchester United est le club qui a généré le plus de revenus en 2015-2016 avec un record de 689 millions d'euros. Le club mancunien détrône le Real Madrid, qui chute même de deux places. Tout comme le PSG.

Le Manchester United de Pogba et Zlatan est le club le plus riche

Pour la première fois depuis 2003-2004, Manchester United est redevenu le club de football le plus riche du monde. Le cabinet Deloitte a publié son classement annuel des clubs générant le plus de revenus et les Red Devils détrônent le Real Madrid, en tête depuis onze ans.

MU devant le Barça et le Real

Le club mancunien a généré 689 millions d'euros de revenus en 2015-2016. Un nouveau record ! A titre de comparaison, le Real Madrid avait cumulé 577 M€ en 2014-2015 et 549,5 M€ 2013-2014. La saison passée, les Merengue ont totalisé 620,1 M€ mais perdent deux places puisque le FC Barcelone occupe le 2e rang avec 620,2 M€. Ce trio de tête dépasse pour la première fois la barre des 600 millions d'euros de revenus.

Le PSG progresse mais perd deux places

Le Paris Saint-Germain a également augmenté ses revenus, passant de 480,8 M€ à 520,9 M€. Mais le club de la capitale perd tout de même deux places, passant du 4e au 6e rang, puisque le Bayern Munich (591 M€) et Manchester City (524,9 M€) sont passés devant. Arsenal (468,5 M€), Chelsea (447,4 M€), Liverpool (403,8 M€) et la Juventus Turin (341,1 M€) complètent le top 10.

Ce classement illustre bien la puissance financière de la Premier League avec cinq clubs anglais dans le top 10, et même huit dans le top 20 avec Tottenham (12e), West Ham (18e) et Leicester (20e). D'ailleurs, Manchester United a bien profité de l'explosion des droits TV de la Premier League pour se hisser tout en haut de ce classement.

L'Italie et la France en retrait

En revanche, les clubs italiens restent à la traîne. Si la Juve se place au 10e rang, l'AS Rome (15e), le Milan AC (16e) et l'Inter Milan (19e) sont bien plus loin. «Je pense que cela reflète la situation en Italie. Cela reflète l'incapacité à y générer de nouveaux revenus à la fois commercialement et les jours de matchs, la vétusté des stades étant l'un des problèmes» , explique un consultant du cabinet. Quant aux clubs français, avec le seul PSG présent dans le top 20, la route est encore longue...

Le TOP 10 des clubs ayant généré le plus de revenus en 2015-2016 (évolution avec la saison précédente) :

1. Manchester United (Angleterre) 689 M€ (+2)

2. FC Barcelone (Espagne) 620,2 M€ (=)

3. Real Madrid (Espagne) 620,1 M€ (-2)

4. Bayern Munich (Allemagne) 591 M€ (+1)

5. Manchester City (Angleterre) 524,9 M€ (+1)

6. Paris Saint-Germain (France) 520,9 M€ (-2)

7. Arsenal (Angleterre) 468,5 M€ (=)

8. Chelsea (Angleterre) 447,4 M€ (=)

9. Liverpool (Angleterre) 403,8 M€ (=)

10. Juventus Turin(Italie) 341,1 M€ (=)

Que vous inspire ce classement ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...