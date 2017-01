L'équipe type de L1 - 17e journée (après Nantes-Caen)

Auteur d'un triplé contre Lorient, Ola Toivonen est élu joueur de la journée. Les Monégasques Falcao et Silva, le Bastiais Saint-Maximin et le Stéphanois Ruffier notamment, se sont aussi distingués et figurent au sein de la 17e édition de l'équipe type de Maxifoot.

Toivonen a inscrit un triplé contre Lorient

Comme lors des saisons passées, après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

Rappel des résultats de cette 17e journée (du 10 au 11/12/2016) : Dijon 1-2 OM, Bordeaux 0-4 Monaco, Bastia 2-0 Metz, Lille 2-1 Montpellier, Nancy 2-0 Angers, Toulouse 3-2 Lorient, Lyon 1-0 Rennes, Saint-Etienne 1-0 Guingamp, PSG 2-2 Nice.

Par rapport à l'équipe type diffusée le 11 décembre, le Nantais Emiliano Sala prend la place du Nancéien Issiar Dia sur le banc.

Remplaçants :

12. Anthony Lopes (Lyon)

13. Djibril Sidibé (Monaco)

14. Kevin Malcuit (St-Etienne)

15. Wylan Cyprien (Nice)

16. Edinson Cavani (Paris-SG)

17. Emiliano Sala (Nantes)

18. Florian Thauvin (Marseille)

En détails :

Joueur de la journée : Ola Toivonen (Toulouse)

L'attaquant de Toulouse a inscrit un triplé contre Lorient. Son premier en Ligue 1 et une première pour lui depuis 2010, il évoluait alors au PSV Eindhoven. Pris en grippe ces dernières semaines par le public du Stadium, le Suédois est sorti de sa boîte au meilleur moment pour faire taire les critiques. Un premier but d'une frappe lointaine superbe, opportuniste sur le deuxième, et un subtil piqué au-dessus du gardien après un magnifique service de Braithwaite sur le troisième.

Stéphane Ruffier (Saint-Etienne)

Héroïque, le gardien des Verts a dégoûté les attaquants guingampais ! Salibur, Briand, Deaux, Marçal, Diallo… Ils ont tous tenté de le battre, sans succès. Autant dire que l'ASSE n'aurait sans doute pas gagné contre Guingamp sans son énorme performance.

Serge Aurier (Paris SG)

Un match impressionnant du latéral droit ! Dès l'entame de match, l'Ivoirien a mis beaucoup d'impact dans les duels. Egalement omniprésent offensivement, il a multiplié les déboulés et les centres sur son côté droit. Il délivre une passe décisive à Cavani dès le début de la seconde période.

Marko Basa (Lille)

Le Monténégrin a été très bon contre Montpellier. Impérial dans les duels, le défenseur central lillois a également rattrapé les quelques erreurs de Soumaoro. Un capitaine exemplaire dans cette rencontre.

Kamil Glik (Monaco)

Encore un match solide face à Bordeaux du défenseur polonais, vigilant face à Ménez et auteur d'une belle intervention devant son but en seconde période. Face à lui, les attaquants bordelais n'ont jamais réussi à prendre le dessus. Un roc !

Layvin Kurzawa (Paris SG)

A l'image d'Aurier, l'international français a également été très présent offensivement. Il a plusieurs fois fait la différence seul ou en s'appuyant sur Matuidi. Il force Cardinale à un bel arrêt sur une frappe puissante à l'entrée de la surface, et délivre une passe décisive sur le second but parisien.

Bernardo Silva (Monaco)

Le petit prodige portugais était en forme face à Bordeaux. Passeur décisif sur l'ouverture du score, il est ensuite encore à la baguette sur le deuxième but monégasque en fixant la défense bordelaise avant de décaler Germain. Ses adversaires ont eu beaucoup de mal à lui prendre le ballon et il aurait pu marquer sans un très bel arrêt de Prior. Son centre pour la tête de Germain en fin de première période était également millimétré. Un gros match !

Younousse Sankharé (Lille)

Sans doute son meilleur match sous le maillot de Lille. Très présent à la récupération avec 19 ballons récupérés contre Montpellier, l'ancien Guingampais a colmaté les brèches et il met le LOSC à l'abri en inscrivant le deuxième but lillois.

Fabinho (Monaco)

Présent à la récupération, le Brésilien a été très précieux dans l'entrejeu contre Bordeaux. Ses courses plein axe pour casser les lignes ont fait mal aux Bordelais. Il est impliqué sur deux des quatre buts monégasques.

Allan Saint-Maximin (Bastia)

Un super match face à Metz ! Le jeune attaquant bastiais a donné le tournis à ses adversaires sur ses prises de balle et ses accélérations. Il offre un but à Danic après un petit numéro côté droit, puis il marque le second au terme d'un joli raid conclu par une frappe lointaine.

Radamel Falcao (AS Monaco)

Le Colombien a réalisé un gros match contre Bordeaux ! El Tigre était partout sur le terrain, et souvent bien placé comme sur son premier but chanceux de renard des surfaces. Il a beaucoup décroché pour apporter le surnombre au milieu de terrain et décaler ses partenaires en jouant simple. Il inscrit deux buts supplémentaires pour s'offrir un triplé, et on l'a aussi vu défendre et dégager plusieurs ballons chauds. Du grand Falcao !

Classement : les Monégasques en force dans le top 5

1. Silva (Paris-SG) : 21 points

2. Glik (Monaco) : 19 points

3. Ricardo Pereira (Nice) : 16 points

4. Lacazette (Lyon) : 15 points

5. Sidibé , Silva , Lemar (Monaco) : 14 points

8. Sabaly (Bordeaux) - Fabinho (Monaco) - Ruffier (St-Etienne) : 12 points

11. Diony (Dijon) - Sanson (Montpellier) - Cyprien (Nice) : 11 points

14. Fernando Marçal (Guingamp) - Falcao (Monaco) - Seri , Balotelli (Nice) - Verratti , Kurzawa (Paris-SG) : 10 points

20. Cavani (Paris-SG) : 9 points

21. Reynet (Dijon) - Briand (Guingamp) - Bakayoko , Touré (Monaco) - Belhanda , Dante (Nice) - Di María (Paris-SG) : 8 points

28. Johnsson (Guingamp) - Thauvin (Marseille) - Boudebouz (Montpellier) - Malcuit (St-Etienne) : 7 points

32. Leca , Crivelli , Saint-Maximin (Bastia) - Lewczuk (Bordeaux) - Féret (Caen) - Lopes (Lille) - Tolisso , Gonalons , Darder , Valbuena (Lyon) - Gomis , Rolando (Marseille) - Ninga (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Baysse (Nice) - Aurier , Trapp , Maxwell , Rabiot (Paris-SG) - Jullien , Braithwaite , Toivonen (Toulouse) : 6 points

54. Santini , Rodelin (Caen) - Moukandjo (Lorient) - Lopes , Fekir (Lyon) - Erdinç (Metz) - Pléa (Nice) - Lucas (Paris-SG) - Ntep (Rennes) - Lafont (Toulouse) : 5 points

64. Traoré , Thomas , Toko Ekambi , Michel (Angers) - Abeid (Dijon) - Salibur (Guingamp) - Rafael , Ghezzal (Lyon) - Lopez (Marseille) - Germain , Mbappe Lottin (Monaco) - Lasne (Montpellier) - Riou , Dupé (Nantes) - Sarr (Nice) - Grosicki , Gnagnon (Rennes) : 4 points

81. Diedhiou , Ndoye (Angers) - Bengtsson , Coulibaly (Bastia) - Kamano , Sertic , Carrasso , Laborde , Malcom (Bordeaux) - Yahia , Guilbert (Caen) - Bernard , Tavares , Marié (Dijon) - Coco , Sorbon (Guingamp) - Corchia , Sliti , Basa , Sankhare (Lille) - Koffi , Cafú , Le Goff , Lecomte (Lorient) - Diakhaby , Ferri , Mammana (Lyon) - Anguissa , Cabella , Sakai (Marseille) - Vion , Jouffre , Falette (Metz) - Mendy , Jemerson , Dirar , Carrillo (Monaco) - Pionnier , Hilton (Montpellier) - Cuffaut , Badila , N'Dy Assembé , Diarra (Nancy) - Lima (Nantes) - Eysseric (Nice) - Meunier , Kimpembe (Paris-SG) - Gourcuff , André , Baal (Rennes) - Veretout , Moulin , Pogba , Lacroix , Beric (St-Etienne) - Diop , Trejo (Toulouse) : 3 points

138. Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Waris (Lorient) - Fanni (Marseille) - Sala (Nantes) - Dalbert Henrique (Nice) : 2 points

144. Mangani (Angers) - Prior , Ménez (Bordeaux) - Sammaritano , Lotiès (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Cabot (Lorient) - Yanga-Mbiwa (Lyon) - N'Jie , Vainqueur , Hubocan (Marseille) - Bisevac , Milán , Didillon (Metz) - Skhiri , Roussillon (Montpellier) - Dia , Ait Bennasser (Nancy) - Gillet , Bammou , Thomsen (Nantes) - Cardinale (Nice) - Draxler , Matuidi , Krychowiak (Paris-SG) - Danzé , Costil , Sio , Saïd (Rennes) - Monnet-Paquet , Perrin (St-Etienne) - Durmaz (Toulouse) : 1 points

Classement par club : un podium Monaco-PSG-Nice

1. Monaco - 119 points

2. Paris-SG - 96 points

3. Nice - 84 points

4. Lyon - 67 points

5. Marseille - 37 points

6. St-Etienne, Guingamp, Dijon, Montpellier - 36 points

10. Bordeaux - 35 points

11. Toulouse - 30 points

12. Rennes - 26 points

13. Bastia, Caen - 24 points

15. Angers - 23 points

16. Nancy, Lorient - 20 points

18. Lille - 18 points

19. Metz - 17 points

20. Nantes - 16 points

C'était l'équipe type définitive de la 17e journée de Ligue 1. Rendez-vous dès dimanche pour découvrir les meilleurs joueurs de la 21e journée !