Transfert : concurrence PSG-Monaco pour un grand espoir portugais

Alors que son mercato est semble-t-il déjà terminé, le Paris Saint-Germain est tout de même tenté par le milieu offensif du Benfica Lisbonne, Gonçalo Guedes. Mais l'AS Monaco pourrait se montrer plus rapide que les champions de France pour mettre la main sur la perle du Benfica Lisbonne.

Guedes (Benfica) rejoindra-t-il la Ligue 1 cet hiver ?

Son nom ne parle pas vraiment au grand public. Ceux qui suivent le football portugais savent en revanche qu'on parle là d'un joueur très prometteur. Gonçalo Guedes (20 ans) ne devrait pas faire de vieux os au Benfica Lisbonne. Le Paris Saint-Germain, dont on dit que le mercato hivernal est déjà terminé, s'intéresse aujourd'hui de près au jeune Portugais.

Et même s'il ne sera pas autorisé à disputer la phase finale de la Ligue des Champions, ayant disputé la phase de poules (6 matchs, 2 buts) avec la formation lisboète, Guedes plaît tout particulièrement à Unai Emery. Patrick Kluivert pourrait être moins convaincu en revanche. Histoire de rendre à l'Espagnol la monnaie de sa pièce après les échecs Lucas Alario et Fernando Llorente ? C'est possible.

Le Benfica réclame 30 millions d'euros

Si, d'après le média portugais Record, le PSG discute depuis plusieurs jours maintenant avec Benfica, un autre club français s'est immiscé dans les négociations : l'AS Monaco. Le club de la Principauté aurait l'intention de recruter Guedes le plus tôt possible pour, d'une part, devancer la concurrence, et d'autre part anticiper le départ possible de Bernardo Silva en fin de saison, autre ancien pensionnaire du Benfica qui brille aujourd'hui sous le maillot de l'ASM.

La formation lisboète réclame 30 millions d'euros pour libérer son grand espoir, international à deux reprises. Ce n'est ni un problème pour le Paris Saint-Germain, ni pour Monaco. Reste maintenant à savoir qui sortira vainqueur de ce duel pour l'un des joueurs les plus prometteurs du football portugais.

