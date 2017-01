Lille : Bielsa n'est pas encore sur le banc mais collabore avec Campos sur le mercato !

Priorité de Lille pour le poste d'entraîneur, Marcelo Bielsa n'a pas encore donné sa réponse. Mais le technicien argentin est très présent pour le club nordiste puisqu'il conseille la nouvelle direction pour le mercato.

Bielsa bientôt de retour en France ?

Marcelo Bielsa fera-t-il son retour en France sur le banc de Lille ? C'est l'une des questions de ces dernières semaines alors que le LOSC en a fait sa priorité au poste d'entraîneur pour lancer le nouveau projet de Gérard Lopez. Mais comme toujours avec l'Argentin, les discussions sont longues et rien n'est jamais acquis, comme a pu le constater la Lazio Rome l'été dernier.

Bielsa conseille pour le mercato

Néanmoins, quelques indices laissent penser que la venue de Bielsa chez les Dogues est possible. Tout d'abord parce qu'El Loco est un proche du nouveau propriétaire. Mais aussi parce qu'il collabore déjà avec la nouvelle direction lilloise. En effet, Lopez assure que le technicien est disponible au quotidien pour donner son avis sur le mercato.

«Aujourd'hui, Luis (Campos) travaille avec plusieurs personnes sur le mercato. Dont Patrick Collot, le staff du LOSC et, c'est peut-être la surprise, Marcelo Bielsa. Il n'y a pas une discussion de joueurs qui se fait sans avoir un avis. Marcelo est tellement un ami que je le contacte. Et Luis le contacte en direct sur plein de sujets. Ils échangent quasiment quotidiennement» , a confié Lopez à RMC.

Un «luxe inouï»

Un discours rassurant pour ceux qui craignaient une collaboration impossible entre Bielsa et Luis Campos, conseiller sportif de Lopez. «Il échange de façon très efficace avec Luis. Ils bossent ensemble. Ils s'entendent super bien, ils s'apprécient énormément. Ils se voient, physiquement. Il y a eu des voyages» , précise l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois.

Et le repreneur du LOSC ne cache pas son admiration pour Bielsa. «Les avis de Marcelo sont compréhensibles et souvent justes. Avoir une relation d'amitié avec Marcelo, être capable de prendre le téléphone et de lui dire 'Tiens, il y a quelque chose, qu'est-ce que t'en penses ?', et avoir une réponse détaillée, c'est un luxe inouï» , assure Lopez. Reste désormais à savoir si l'Argentin passera du statut de conseiller à celui d'entraîneur dans un avenir proche.

