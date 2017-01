Transfert : Falcao voulait signer en Chine, Cavani pourrait partir en juin... Les révélations du Tianjin Quanjian

A la recherche d'un buteur de renom, le club chinois Tianjin Quanjian a tenté plusieurs gros coups cet hiver. Le président Shu Yuhui affirme que Radamel Falcao était prêt à s'engager et qu'Edinson Cavani n'était pas à vendre cet hiver mais pourrait quitter le PSG l'été prochain.

Falcao aurait pu quitter Monaco pour la Chine

Depuis l'ouverture du mercato hivernal, les clubs chinois agitent la rubrique des transferts. Prêtes à débourser des sommes folles pour attirer des joueurs de renom, les formations de l'Empire du Milieu multiplient les pistes. Et quand le Tianjin Quanjian cherche un avant-centre, il ne fait pas les choses à moitié...

Benzema refusé, Falcao aurait dit oui

Dans un entretien accordé à Tianjin Sports TV, le président Shu Yuhui a affirmé avoir fait une offre pour Radamel Falcao (Monaco) et Karim Benzema (Real Madrid). «Nous avons besoin d'un grand attaquant, alors nous avons fait une offre pour Benzema et Falcao» , a confié le dirigeant. Selon L'Equipe, l'attaquant du Real a refusé un contrat de trois ans assorti d'un salaire annuel de 23 millions d'euros. En revanche, la donne était différente pour le buteur colombien.

A en croire Shu Yuhui, Falcao était d'accord pour signer en compagnie de l'attaquant de Benfica, Raul Jimenez. «Les contrats étaient rédigés, le prix et le salaire avaient été discutés, assure-t-il. Ils étaient prêts à signer et ensuite nous avons reçu le signal de l'entrée en vigueur des restrictions.» Sans la mise en place depuis lundi d'un nouveau quota du nombre de joueurs étrangers par club, passant de 4 à 3, El Tigre aurait donc peut-être quitté le Rocher en cas d'accord avec l'ASM qui avait repoussé une offre de 50 millions d'euros.

Cavani retenu cet hiver, mais...

Le Tianjin Quanjian a également tenté Edinson Cavani. Si la réponse du Paris SG a été négative, un départ ne serait cependant pas à écarter l'été prochain. «Le PSG nous a dit que Cavani ne serait autorisé à partir qu'en juin, et ce, même si le joueur était d'accord pour nous rejoindre cet hiver» , a confié Shu Yuhui, qui explique que la situation est la même pour Diego Costa à Chelsea.

Des propos étonnants alors que Cavani a annoncé ce mardi un accord pour une prolongation de son contrat qui se termine en juin 2018. A moins que Paris ne compte prolonger El Matador pour mieux le revendre et ne pas se retrouver dans une situation compliquée avec un joueur qui n'aura plus qu'un an de contrat en juin prochain. Mais pour le moment, on ne voit pas pourquoi le PSG souhaiterait s'en séparer au vu de sa forme depuis le début de la saison. Rendez-vous dans six mois...

Que vous inspirent les propos de Shu Yuhui ? Selon vous, le PSG ferait-il une grosse erreur en vendant Cavani l'été prochain ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...