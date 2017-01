Lille : Gérard Lopez confirme deux pistes, une 3e cible en approche !

Suite à l'arrivée du nouveau propriétaire Gérard Lopez, le LOSC compte se montrer actif durant le mercato hivernal. D'ailleurs, le club nordiste semble sur le point de finaliser trois pistes, dont deux en attaque.

El Ghazi se rapproche de Lille

A Lille, c'est l'heure du changement. Le nouveau propriétaire Gérard Lopez compte bien marquer son arrivée par le recrutement de plusieurs renforts d'ici la fin du mercato hivernal. Et les deux premières recrues lilloises devraient être l'attaquant Anwar El Ghazi (Ajax Amsterdam) et le défenseur central Junior Alonso (Cerro Porteno).

El Ghazi et Alonso en «bonne voie»

«J'ai cru voir ces noms quelque part... Je les connais. C'est en bonne voie» , a indiqué Lopez à RMC. Le premier est un international néerlandais de 21 ans, annoncé du côté de l'OM, qui évolue au poste d'ailier et a inscrit 2 buts en 19 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Le Batave doit s'engager pour quatre ans et demi contre un chèque de 7 millions d'euros. La saison dernière, El Ghazi totalisait 11 buts en 37 rencontres.

Le second est un international paraguayen. Ce solide roc de 23 ans doit débarquer dans le Nord pour compenser le départ de Renato Civelli. Aucun montant n'a encore été évoqué mais le natif d'Asuncion est attendu dans la semaine pour visiter les installations et s'engager avec les Dogues si les deux clubs parviennent à un accord.

Henen, courtisé par l'OM et finalement à Lille ?

El Ghazi et Alonso ne devraient pas être les seules recrues lilloises en janvier. «On recherche trois, quatre renforts, ajoute Lopez. On ne s'est pas fixé une enveloppe particulière, même si on sait plus ou moins où on veut aller.» Et justement, une troisième cible est annoncée proche ce mardi. Il s'agit de l'attaquant d'Everton, David Henen, dont le nom a aussi circulé du côté de l'OM. Alors qu'une offre marseillaise était même évoquée, le Belge de 20 ans est proche de signer à Lille, selon le Daily Mail.

«On a essayé de cibler des joueurs qui correspondent à notre projet. Ce sont des joueurs entre 20 et 24 ans. Il faut des joueurs de projet. Prendre des joueurs qui vont donner un coup de main cette année et peut-être l'année prochaine, en prêt, ne correspond pas à la mentalité de ce qu'on est en train de faire. Il nous faut des joueurs qui soient quasiment au top d'ici deux ans» , a expliqué Lopez à nos confrères. Le LOSC a retrouvé des ambitions.

Que pensez-vous des cibles de Lille ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...