OM : le cas Payet bientôt réglé !

Les dirigeants marseillais se sont rendus à Londres hier lundi pour discuter avec leurs homologues de West Ham du cas Dimitri Payet. S'ils sont disposés à vendre l'international tricolore, les Hammers réclament toutefois beaucoup d'argent. Peut-être trop pour l'OM. Quoi qu'il en soit, le club phocéen devrait régler ce dossier, positivement ou négativement, dans la semaine.

Dimitri Payet souhaite toujours retrouver l'OM cet hiver.

Dimitri Payet (29 ans) de retour à l'Olympique de Marseille cet hiver ? On devrait être en mesure de répondre à cette question dans la semaine, peut-être au plus tard jeudi. A en croire RMC, les dirigeants olympiens auraient en effet décidé de trancher rapidement concernant la venue ou non de l'international tricolore, histoire d'avoir le temps de se retourner en cas d'échec.

Hier lundi, les dirigeants des deux équipes ont discuté du transfert du milieu de terrain à Londres. Alors que Marseille ne propose que 22 millions d'euros pour l'instant, West Ham, finalement vendeur, s'est dit prêt à céder son meneur de jeu pour 35 millions. C'est trop pour l'OM, pas décidé à aller au-delà des 30 millions. Assez pour convaincre les Hammers ?

L'OM n'a pas les moyens d'Everton ou des clubs chinois

Pour l'instant, on ne sait pas. Car la formation anglaise voit aussi son joueur être courtisé par la Chine et Everton, qui disposent d'une marge de manoeuvre financière bien plus importante que celle de l'OM. Or West Ham, et c'est normal, sera tenté de vendre son joueur au plus offrant. Surtout dans ces conditions, le Réunionnais étant parti au clash pour quitter son équipe avant la fin janvier.

Mais les dirigeants olympiens ont tout de même de quoi espérer une issue positive dans ce dossier, Payet ayant pour priorité de revenir à Marseille là où sa famille se plaisait. Et comme le dernier mot revient toujours au joueur en matière de transfert... En attendant, l'international tricolore doit reprendre l'entraînement avec West Ham ce mardi. Peut-être en marge du groupe professionnel qui n'a pas hésité à le critiquer publiquement pour son attitude le week-end dernier.

